数字资产平台 - IBM Hyper Protect

在零售和商业领域，人们正在加速采用各种数字资产，如加密货币、不可伪造的代币、区块链和分布式账本、智能合约和其他区块链原生概念及技术。

随着数字资产日渐成熟，机构投资者正在转移市场，而金融公司则在使之前缺乏流动性的资产类别（如公司债券、房地产和衍生资产）实现代币化。

为加入这一全新的金融环境并发挥分布式账本技术的变革性力量，企业需要有能力安全、快速地存储和转移数字资产，同时保持 对其加密密钥的控制。

对于必须保护私钥、应用和数据的数字资产托管机构、交易所、发行商和经许可的区块链来说，IBM® Hyper Protect 数字资产平台是一个安全的托管环境，可提供端到端的安全性。