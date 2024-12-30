数字资产平台 - IBM Hyper Protect

在零售和商业领域，人们正在加速采用各种数字资产，如加密货币、不可伪造的代币、区块链和分布式账本、智能合约和其他区块链原生概念及技术。
随着数字资产日渐成熟，机构投资者正在转移市场，而金融公司则在使之前缺乏流动性的资产类别（如公司债券、房地产和衍生资产）实现代币化。
为加入这一全新的金融环境并发挥分布式账本技术的变革性力量，企业需要有能力安全、快速地存储和转移数字资产，同时保持 对其加密密钥的控制。
对于必须保护私钥、应用和数据的数字资产托管机构、交易所、发行商和经许可的区块链来说，IBM® Hyper Protect 数字资产平台是一个安全的托管环境，可提供端到端的安全性。
无论是在本地还是云端，IBM 开放式应用环境都是为可信计算而设计的。
IBM Cloud® Hyper Protect Services on LinuxONE 使应用程序和私钥高度安全且可访问。
IBM 加密货币和托管风险与监管专家引领着行业的发展。
避免因网络攻击和意外事故造成不可恢复的资产损失。
不论在本地还是云端，Hyper Protect 数字资产平台均可为数字资产管理提供强大的环境。 与 IBM 合作搭建数字资产平台的方法有很多。
客户可以从 Hyper Protect Virtual Servers、Hyper Protect Crypto Services 和 Hyper Protect 数据库即服务开始，在 IBM Cloud 上构建 Hyper Protect 数字资产平台。
客户可以选择使用由 LinuxONE 提供支持的 Hyper Protect Virtual Servers 在本地云上搭建 Hyper Protect 数字资产平台。
客户可以通过从 Hyper Protect Virtual Servers 开始，然后添加 Hyper Protect Crypto Services 的方式构建混合云平台。
瑞士的这一开源金融信息平台利用 Hyper Protect Services 帮助对数据基础架构启用保护，确保其隐私安全。
CDG 是一家金融基础架构产品和服务公司，该公司利用其 Sentry平台开放了数字资产世界，即便是监管最严格的机构也被吸引进来。