数字资产平台 - IBM Hyper Protect

高度安全的托管环境，用于保护私钥、应用程序和数据
了解更多信息 (528 KB)
什么是数字资产，为何数字资产十分重要？

在零售和商业领域，人们正在加速采用各种数字资产，如加密货币、不可伪造的代币、区块链和分布式账本、智能合约和其他区块链原生概念及技术。

随着数字资产日渐成熟，机构投资者正在转移市场，而金融公司则在使之前缺乏流动性的资产类别（如公司债券、房地产和衍生资产）实现代币化。

为加入这一全新的金融环境并发挥分布式账本技术的变革性力量，企业需要有能力安全、快速地存储和转移数字资产，同时保持 对其加密密钥的控制。

对于必须保护私钥、应用和数据的数字资产托管机构、交易所、发行商和经许可的区块链来说，IBM® Hyper Protect 数字资产平台是一个安全的托管环境，可提供端到端的安全性。
提升机密计算能力

无论是在本地还是云端，IBM 开放式应用环境都是为可信计算而设计的。
增强数字资产监管

IBM Cloud® Hyper Protect Services on LinuxONE 使应用程序和私钥高度安全且可访问。
满足法规需求

IBM 加密货币和托管风险与监管专家引领着行业的发展。
高度安全的私钥技术

避免因网络攻击和意外事故造成不可恢复的资产损失。

打造安全平台 在 IBM Cloud 上构建 以私有云为基础搭建 搭建混合云平台
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
利用硬件安全模块，在单租户密钥管理系统中对加密密钥进行专属控制。
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
为云中含敏感数据和商业 IP 的工作负载获得对基于 Linux 的虚拟服务器的完全授权。
IBM Cloud Hyper Protect DBaaS
在 100% 防篡改的环境中提供、管理、维护和监视数据库，包括 MongoDB 和 PostgreSQL。
IBM Operational Decision Manager
在本地或云中发现、捕获、分析、自动制定和管理基于规则的业务决策。
IBM Secure Execution for Linux®
按细粒度隔离工作负载，并通过可信的执行环境扩大和保护工作负载免受网络威胁。 (100 KB)
IBM LinuxONE Emperor 4
一个高度安全的可扩展服务器平台，帮助您降低能源成本，并减少碳足迹。

METACO 借助 IBM 技术提高客户机安全性和可扩展性

这家瑞士的安全关键型基础架构提供商通过 Hyper Protect 服务帮助大型银行管理数字资产。
DIA 利用 Hyper Protect Services 将机密计算引入 Oracle 中

瑞士的这一开源金融信息平台利用 Hyper Protect Services 帮助对数据基础架构启用保护，确保其隐私安全。
R3 借助 IBM LinuxONE 扩展了区块链功能

该软件企业正在帮助客户扩展区块链技术，同时提供高级别的性能、合规性和数据隐私。
Hex Trust 利用区块链创新推动业务快速发展

Hex Trust 是一个数字托管平台，该平台依托 IBM 技术构建了 Hex Safe 产品，将安全性、高性能、稳定性和开放性理想地融合在一起。
CDG 选用 IBM Cloud Hyper Protect Services 来保护其托管平台

CDG 是一家金融基础架构产品和服务公司，该公司利用其 Sentry平台开放了数字资产世界，即便是监管最严格的机构也被吸引进来。
Unbound Tech 和 IBM 发掘出数字资产管理的流动性和安全性

Unbound 采用 IBM 技术创建了 Unbound 加密资产安全平台解决方案，为数字资产服务提供商带来巨大收益。
IBM Hyper Protect Digital Assets Platform
了解 IBM Hyper Protect 数字资产平台如何为客户提供功能强大的数字资产管理环境。
保护数字资产
了解 IBM Hyper Protect Virtual Servers 如何提供全面保护，进而确保对私钥的控制。
保护并加速企业区块链平台
了解速度更快的加密和解密如何让企业以更加可行的方式对全部数据进行普遍加密。
早午餐和学习系列
通过该系列视频演示，加强您对云安全性、数字资产、区块链等的理解。
构建 Edwards 曲线签名服务器
使用此代码模式向您展示如何构建和运行签名服务器应用示例。
入门

发掘区块链和分布式账本技术的全部潜能。

