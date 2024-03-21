无边界企业正在成为新一代组织和经营模式。这本电子书助您一站了解无边界企业蓝图，探索无边界企业的六大构成要素，了解关键洞察、行动建议和客户成功案例。
无边界企业由智能化工作流程这根“金线”串连，将生态系统参与者紧密联系在一起，实现共同的价值。
无边界企业加强了全球互联互通的程度以及人类彼此之间和人类对地球的影响。它使企业的宗旨和意图与更广泛的社会影响保持一致。
无边界企业采用疫情期间已成为常态的新式数字化工具和工作方式。它充分利用人技接口加速重置的契机，包括面向客户的数字化渠道以及跨流程的无缝虚拟工作方式。
无边界企业逐渐兴起，在一根价值“金线”的支持下，企业焕发出新的活力，生态系统参与者之间的联系也更加紧密。智能化工作流程是创建价值链支柱的金线，用于将生态系统参与者连接在一起。
开放性是无边界企业的决定性特征。通过优化平台经济、开放的连接和无摩擦的互动，无边界企业就能够支持开创性业务平台与生态系统中的所有参与者。
无边界企业最基本的特征就是面向未来，着眼外部，通过结合基于海量数据的预测性和前瞻性的分析以及新式的集体智慧来做到这一点。
无边界企业充分利用了混合云架构所承诺的灵活性和敏捷性。它使企业能够开放地与业务合作伙伴合作，并充分发挥主要开放技术的潜力以推动创新。
开放标准对标分析让快速大规模协作及创新成为可能，从而为未来的业务模式夯实基础。通过更加广泛地访问大数据分析系统和软件，对标分析活动能够创造更大的价值。
本书由 IBM 商业价值研究院出品，探索无边界的企业如何成就中国企业的高质量发展，一起探讨新一代组织的六大基本构成要素，思考企业转型必须具备哪些相应的能力和基础架构。
无边界企业蓝图指导企业架构突破内部局限，向生态化企业架构演进。从过往企业架构实践来看，架构驱动的银行业数字化转型是有效且实用的。
“ 混合购物、拥抱私域”成为新的购物方式，“理念驱动、价值观契合”型消费者成为数量最多的群体。这些消费新格局催生了“无边界零售企业”这一新的零售模式。
在动荡与充满不确定的商业环境下，中国制造企业要实现逆势成长，需要向“无边界制造”转型。企业可以审时度势，把握住产业结构调整的机会。
具备新一代组织和运营模式的“无边界医疗和生命科学企业”将引领行业进入发展新格局。IBM 采用车库方法，和企业共创、共建、共赢，帮助企业快速迭代、将初创企业的敏捷创新与成熟企业的规模优势结合起来，实现体验落地和成果达成。
在全球汽车产业进入发展新格局的进程中，IBM 提出“无边界汽车企业”将会成为新一代汽车企业的发展形态，引领汽车行业无限延展，创造开放的生态系统，从容应对汽车行业的颠覆和趋势。
伴随着组织纷纷开启认知型企业之旅，我们确定了九个对于推进认知之旅以及建立成功框架至关重要的行动领域，涉及开创性业务平台，智能化业务流程和人性化全面体验三大方面。
人工智能、自动化、物联网、区块链和 5G 等呈指数级发展的新技术正在产生巨大的威力，重塑业务模式、运营流程和工作方式。这种新一代企业模式，我们称之为“认知型企业”。
过去十年风行“由外而内”的数字化转型，而今则更趋向于利用呈指数级发展的技术，“由内而外”地发挥数据的潜力，迈向认知型企业。本报告提出了认知型企业的七大成功要素，帮助企业实现重塑。
数据的发展、云的价值、AI 的规模化，这些呈指数级发展的技术力量越来越真切地呈现在我们眼前，为我们打开了未来之门，很多企业都在思考类似的问题：数字化转型和重塑的终点是什么？IBM 的答案是：认知型企业。
人工智能（AI）、自动化、区块链和认知计算技术不仅是金融时代的催化剂，更引发了企业转型的浪潮。
90%的采购主管积极打造新型业务模式，从而提高运营效率、推动创新，并最终实现收入增长。
认知型企业运用专有数据、独特平台及专业技能实现自身目标。但是，人工智能之旅究竟该怎么走？成功要素有哪些呢？
中国的人工智能 (AI) 和认知计算技术发展迅猛，很快将成为这一领域的全球领导者。我们对中国地区来自 18个行业的 485名高管进行了访谈，汲取总结了他们的独到见解，描绘了实用发展蓝图，推动实现人工智能引领的认知未来。
人工智能和认知计算可以带来哪些助益？行业领先者正积极重塑企业，不停寻找新的机遇。
认知计算和AI能够增强人类的能力，带来有价值的洞察，从而帮助企业实现认知型重塑。
领先的企业已经开始研究认知安全解决方案的可能性，以便填补自己在情报、速度和准确性方面的缺口，主动预防风险和威胁。
我们对全球 6,050 名最高层主管开展的一项调研，在这些受访者中，我们发现了一小部分认知创新者，并揭示了他们如何做到与众不同。
电子制造行业必须不断提高定制化水平，缩短订单周期，满足瞬息万变的需求，同时还要管理复杂的供应网络。
认知创新者在认知计算领域的投资明显高于同行，他们专注推进未来发展，同时为其他企业的仿效铺平道路。
认知系统使银行能够通过提高客户体验和运营效率来增加收入。
媒体公司需要围绕内容投资回报最大化的目标，制定远大的认知战略和投资重点，同时提供卓越的客户服务。