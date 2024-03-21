2022年2月 无边界企业 ：数字化转型的蓝图 无边界企业正在成为新一代组织和经营模式。这本电子书助您一站了解无边界企业蓝图，探索无边界企业的六大构成要素，了解关键洞察、行动建议和客户成功案例。

2021年5月 无边界企业：虚拟世界中的认知型企业 — 中国洞察 无边界企业由智能化工作流程这根“金线”串连，将生态系统参与者紧密联系在一起，实现共同的价值。

2021年12月 无边界企业：可持续发展与社会影响成为当务之急 无边界企业加强了全球互联互通的程度以及人类彼此之间和人类对地球的影响。它使企业的宗旨和意图与更广泛的社会影响保持一致。

2021年12月 无边界企业：包容性人机偕行的创造力 无边界企业采用疫情期间已成为常态的新式数字化工具和工作方式。它充分利用人技接口加速重置的契机，包括面向客户的数字化渠道以及跨流程的无缝虚拟工作方式。

2021年11月 无边界企业：扩展的智能化工作流程的魔力 无边界企业逐渐兴起，在一根价值“金线”的支持下，企业焕发出新的活力，生态系统参与者之间的联系也更加紧密。智能化工作流程是创建价值链支柱的金线，用于将生态系统参与者连接在一起。

2021年11月 无边界企业：开创性业务平台与生态系统的威力 开放性是无边界企业的决定性特征。通过优化平台经济、开放的连接和无摩擦的互动，无边界企业就能够支持开创性业务平台与生态系统中的所有参与者。

2021年11月 无边界企业：科学和数据激发的创新火花 无边界企业最基本的特征就是面向未来，着眼外部，通过结合基于海量数据的预测性和前瞻性的分析以及新式的集体智慧来做到这一点。

2021年11月 无边界企业：开放安全的混合云与网络势在必行 无边界企业充分利用了混合云架构所承诺的灵活性和敏捷性。它使企业能够开放地与业务合作伙伴合作，并充分发挥主要开放技术的潜力以推动创新。

2022年11月 无边界对标分析：开放标准助力业务模式变革 开放标准对标分析让快速大规模协作及创新成为可能，从而为未来的业务模式夯实基础。通过更加广泛地访问大数据分析系统和软件，对标分析活动能够创造更大的价值。