假设您要为一家新公司设计零售运营流程，您将如何行动？您将如何实现自动化以改善交易体验？
查看所有章节
“如果您的交易体验 – 即留住客户或吸引客户购买商品的关键 – 不够理想，他们就会转向您的竞争对手，”IBM Automation 产品管理副总裁 Eileen Lowry 表示，“归根结底，那就是业务形式。”
Lowry 表示，为了保持竞争力，零售商需要一种能够实现无缝交易的全渠道战略。交易体验本身包含许多不同的步骤和子流程，但假如 Lowry 要为一家新公司设计零售运营流程，她会专注于库存流程。
IBM 的“重新思考与自动化”系列邀请领导者通过从全新的角度进行处理并拥抱自动化来重新构想常见的业务和 IT 流程。根据信息技术公司 Capgemini 发布的一份报告（ibm.com 外部链接），零售业通过实施自动化流程以更高效地运行从客户退货到供应链管理、更新客户数据库和库存等所有流程，每年可以节省 3,000 亿美元。在交易体验方面，自动化可以帮助零售商更好地响应消费者需求并对实时事件和趋势做出反应。
Lowry 为考虑改进端到端库存流程的零售商提供了一个建议：优先考虑 API 管理。API 和 API 管理软件的使用对于设计更好的库存流程至关重要，因为您可以获得准确的库存检查。借助 API，您能够向公司内的其他内部部门和系统以及外部第三方开发人员和合作伙伴开放应用程序的数据和功能。
库存数据必须与许多其他系统通信：销售点系统、促销系统和财务绩效系统等。“从这些 API 中提取的信息必须非常准确，这一点至关重要，”Lowry 说，因为通过这些信息可以获得透明度。“透明度对于交易体验至关重要。您的客户希望了解他们何时可以获得产品，因为他们要在您和竞争对手之间做出选择。作为零售商，您希望更好地管理库存的存放位置，以便尽可能让客户能够轻松访问。”
通过使用 API 管理软件，零售商可以立即了解所有库存点的概况。API 可以集成并自动触发系统之间以及应用程序之间的信息。然后，零售商开始查看库存是在仓库、配送中心还是实体店中。“您还可以创建和管理 API，以了解可以在哪方面实现盈利，”Lowry 说。对于零售商来说，这是一个巨大的自动化机遇。
如果没有集成，就无法实现自动化
我们可以采用许多方法在应用程序之间连接和交换数据。构建单独的点对点链路成本高昂且难以管理。应用程序之间以 API 为主导的集成可以简化信息交换或 API 的“请求和响应”。与此同时，借助自动化可以发现或触发新的盈利机会。正如 Lowry 解释的那样，“根据在线或店铺发生的情况，例如，这些集成可以启动不同的应用程序来移动库存或更改促销活动。”
以下是一个真实示例，说明了以 API 为主导的集成如何让零售商及其客户从中受益。假如您想通过限时抢购来移动库存。您知道，同时提供店内提货和送货服务可能会增加销售额。为了帮助客户在提货或送货之间做出选择，您的库存流程需要显示有关这两个选项的信息。当客户选择商品时，应用程序需要查询所有本地店铺，以检查库存水平。作为零售商，您可以将每个店铺的库存水平公开为 API，并且应用程序可以使用客户的位置来显示距离最近且有库存的店铺列表。
如果客户想要预订商品或订购商品且要求送货，则可以使用额外的自动化集成流程来确保库存不会超售，并确定本地送货费用和时间窗口。如果产品的销售速度不够快，也可以使用自动化来触发促销申请。
6 个月内即可看到成果
Lowry 表示，如果一家公司要实施集成和自动化来改进库存流程，那么它可以在大约六个月内看到两个显著的成果：客户忠诚度提高以及部署新应用程序所需的时间立即减少，例如促销。
“大量研究表明，优先考虑客户体验的零售商最终会变得更有弹性，无论是为了应对疫情还是金融危机，而且随着时间推移，他们的表现会更好，因为他们可以随着变化而发展，”Lowry 说，“如果您让交易体验变得更加顺畅和轻松，就会增强客户忠诚度。”
将各种库存应用程序连接到单个集成层
从不同应用程序中提取精确的库存数据，从而更轻松地响应 API 请求
使用 API 来定义和控制可以访问的数据以及符合条件的访问者，从而增强安全性
移动或替换应用程序，而不会影响连接到集成层的其他应用程序