如果没有集成，就无法实现自动化

我们可以采用许多方法在应用程序之间连接和交换数据。构建单独的点对点链路成本高昂且难以管理。应用程序之间以 API 为主导的集成可以简化信息交换或 API 的“请求和响应”。与此同时，借助自动化可以发现或触发新的盈利机会。正如 Lowry 解释的那样，“根据在线或店铺发生的情况，例如，这些集成可以启动不同的应用程序来移动库存或更改促销活动。”

以下是一个真实示例，说明了以 API 为主导的集成如何让零售商及其客户从中受益。假如您想通过限时抢购来移动库存。您知道，同时提供店内提货和送货服务可能会增加销售额。为了帮助客户在提货或送货之间做出选择，您的库存流程需要显示有关这两个选项的信息。当客户选择商品时，应用程序需要查询所有本地店铺，以检查库存水平。作为零售商，您可以将每个店铺的库存水平公开为 API，并且应用程序可以使用客户的位置来显示距离最近且有库存的店铺列表。

如果客户想要预订商品或订购商品且要求送货，则可以使用额外的自动化集成流程来确保库存不会超售，并确定本地送货费用和时间窗口。如果产品的销售速度不够快，也可以使用自动化来触发促销申请。

6 个月内即可看到成果

Lowry 表示，如果一家公司要实施集成和自动化来改进库存流程，那么它可以在大约六个月内看到两个显著的成果：客户忠诚度提高以及部署新应用程序所需的时间立即减少，例如促销。

“大量研究表明，优先考虑客户体验的零售商最终会变得更有弹性，无论是为了应对疫情还是金融危机，而且随着时间推移，他们的表现会更好，因为他们可以随着变化而发展，”Lowry 说，“如果您让交易体验变得更加顺畅和轻松，就会增强客户忠诚度。”