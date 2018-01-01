IBM 的“重新思考与自动化”系列诚邀企业领导者重新构想通用业务和 IT 流程，从全新角度着手并应用自动化。典型的开发运维流程由八个循环性步骤组成：规划、编码、构建和测试，然后是发布、部署、运行和监控。当八个步骤中的一个步骤的执行速度减慢时，整个管道就会减慢。

“除了‘天生数字化’的领域，提高速度对于大型现有企业可能更为重要，”IBM 的 Hans A.T. Dekkers 在 IBM 商业价值研究院发表的论文《智能架构的速度》中写道，“当我们看到标准普尔 500 指数中所涉公司的平均寿命从 60 年（二十世纪六十年代）下降到低于 20 年（当今），并且营业额呈加速增长的趋势时，我们看到了快速或慢速的影响。”