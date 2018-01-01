假设您要为一家新公司设计 IT 开发运维流程，您将如何行动？您将如何实现自动化，以做出更好的预测并加速应用程序交付？
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“许多公司的运营依靠各种应用程序，这意味着应用程序性能是收入之外最关键的衡量标准，”IBM 自动化价值服务软件副总裁 Chris Farrell 表示，“当您的应用程序是您的业务时，速度既是武器，也是应用程序质量的代表。”
Farrell 表示，在这个超级部署的世界中，组织在如何思考实现持续集成和持续交付 (CI/CD) 方面“扭转局面”至关重要。“与其讨论部署之间的间隔天数，不如讨论每个时间段的更新次数，”他说，“时间段越短，取得的进展就越多。”
IBM 的“重新思考与自动化”系列诚邀企业领导者重新构想通用业务和 IT 流程，从全新角度着手并应用自动化。典型的开发运维流程由八个循环性步骤组成：规划、编码、构建和测试，然后是发布、部署、运行和监控。当八个步骤中的一个步骤的执行速度减慢时，整个管道就会减慢。
“除了‘天生数字化’的领域，提高速度对于大型现有企业可能更为重要，”IBM 的 Hans A.T. Dekkers 在 IBM 商业价值研究院发表的论文《智能架构的速度》中写道，“当我们看到标准普尔 500 指数中所涉公司的平均寿命从 60 年（二十世纪六十年代）下降到低于 20 年（当今），并且营业额呈加速增长的趋势时，我们看到了快速或慢速的影响。”
为了实现 CI/CD，开发人员需要一次构建、随时随地部署并不断管理管道。以下是 Farrell 如何使用自动化重新设计典型周期，并指出任何改进都需要“对开发运维的全面承诺以及达到和实现持续交付的愿望。”
从监控转向可观察性
“这可能会让人们感到惊讶，但如果我要从头开始重新设计开发运维流程，我的第一个关注点是最后一步：监控，”Farrell 说，“您应该摆脱传统监控领域的工具，并尽快转向可观察性。请记住，您应用可观察性的工作负载越多，任何运维成员就可以越快、越准确地通过问题定位问题的根本原因，而无需开发人员和其他主题专家的参与。”
在 IT 领域，可观察性是指用于汇总、关联和分析稳定的性能数据流的软件工具和实践，这些数据流来自分布式应用程序及其运行的硬件和网络。因此您可以更有效地排除故障和调试应用程序和网络。可观察性是应用程序性能监控 (APM) 的自然演变，旨在更好地解决云原生应用程序部署日益加快、分布式和动态的问题。
除了监控之外，开发运维流程的每一步都已经有许多工具可以加速、集成和自动化流程。“传统的监控工具难以应对加速的管道和现代技术堆栈，尤其是因为手动设置、重新配置和/或重新部署会减慢速度，”Farrell 说。可观察性平台提供理解（借助上下文提供可视化效果）并实时调整以适应任何变化，这意味着它始终是最新的。
可观察性还将应用程序和基础架构联系在一起，随着应用程序代码、基于代码的基础架构和硬件堆栈之间的界限变得模糊，这种联系是必要的。“如果考虑到整个管道的速度需求，该平台必须能够像应用程序代码本身一样灵活和快速，”Farrell 说。
实现可观察性自动化，以提高速度并加快获得结果
“实现可观察性的必要性是绝对的，但它必须实现自动化，”Farrell 说。带有分析引擎的自动化可观察性平台允许平台本身提供对问题的理解、建议和修复。您不再需要花时间诊断问题，因为该平台可以自动完成。
除了速度之外，IT 开发运维流程中的自动化还提供许多其他优点。持续反馈意味着开发人员可以迅速果断地采取行动，不断改进工作。改进的错误检测功能使开发人员能够在错误造成 Farrell 所说的“灾难性”影响之前进行修复。最后，系统集成功能可以改善团队协作，使团队中的所有 IT 和开发运维专业人员能够更改代码、响应反馈并纠正问题，而不会影响其他同事的速度。
也称为“软件交付速度”，是表示开发和更新速度的术语（以及组织在开发运维流程中应重点改进的内容）
软件（或任何一次更新）开始产生资本所需的时间
企业（及其相关应用程序）如何有效地响应业务环境的变化
根据 DORA 的《2018 Accelerate：开发运维状态报告》（ibm.com 外部链接），“精英绩效组织”的代码部署频率提高 46 倍，从提交到部署的交付时间缩短 2,555 倍，变化失败率降低 7 倍，从事件中恢复的速度提高 2,604 倍。您可以看到因更频繁的部署所带来的指数级优势，包括加速新软件的发布，以及将事件解决速度加快数千倍。“我最喜欢的相关性之一是，即使部署速度加快，变化失败率也会降低，”Farrell 说。
当组织针对流程的所有八个步骤实现自动化时，他们可以期待获得更高的质量和更好的客户满意度。但 Farrell 说，他最喜欢的优点是速度。“我看到的一个例子是一家银行。在产品上线之前，他们需要大约 10 到 12 个月的时间才能形成产品创意。一旦他们获得新的开发运维流程，时间框架就变成了两周，”他说，“您会看到市场上因获得成功产生的绝对、直接的结果。”