利用分析将恢复过程自动化，以便为批处理应用程序提供现代化的实时弹性
IBM® Z Batch Resiliency 可自动分析、备份和恢复批量应用程序数据，以提供运营弹性并降低业务风险。它可以提供数据使用和备份库存，并具备自动化功能，可为操作或灾难恢复事件快速恢复批量数据。它还可以生成详细说明批处理应用程序和数据的使用情况和关系的报告。
IBM Z Batch Resiliency 利用详细的分析报告提供洞察，以减少管理数据库控制范围外的数据时所需的手动方法，从而为非数据库托管数据和应用程序提供极具价值的弹性管理。减少对领域专业知识的依赖以及耗时且容易出错的分析，以确定数据损坏事件的影响，并快速确定应用程序数据相互依赖关系和漏洞，以降低企业业务风险。
全面了解 IBM Z 平台的弹性，并解释它的工作原理以及它为何如此重要。
将任何损坏中的数据恢复到精细级别，从而降低业务风险。面向非数据库系统的时间点恢复功能可确保提供近乎连续的数据保护。
实时了解正在运行的任务以及可能面临风险的开放数据集。借助数据集和备份的时间点清单，可加快由页面驱动的恢复速度。
通过弹性和审计差距报告加深您对应用程序相互依赖性和恢复点的理解。
IBM Z Batch Resiliency SMF 的收集和分析功能专为提高速度和效率而打造。全天候持续进行收集，并将数据传递给分析子任务，以获取批量数据使用情况和可恢复性的最新状态。IBM Z Batch Resiliency 与多个系统组件对接，以提供批处理操作的准确状态和大量的历史信息。
使用 IBM Z Batch Resiliency 可以更轻松地进行恢复，无需拥有全面的应用程序专业知识即可完成这一操作，因此大大缩短了业务恢复时间。如果需要恢复数据集，可以使用 IBM Z Batch Resiliency ISPF 页面界面快速确定所需的适当备份，并自动生成还原 JCL 以匹配备份方法。此外，IBM Z Batch Resiliency 驱动程序还允许为任何方法创建 JCL 模板。
借助 IBM Z Batch Resiliency，可以详细、实时洞察系统上正在运行的批处理作业以及可能面临风险的任何开放数据集。可以查看在过去的一个给定时间点运行的作业、打开数据集以及打开一份有关下游数据依赖关系的级联报告。可以使用 IBM Z Batch Resiliency 的直观 ISPF 页面界面来还原数据集或应用程序。
当实施强有力的网络弹性策略以保护企业免遭日益加剧的勒索软件威胁和提供灾难恢复时，IBM Z Batch Resiliency 构成了解决方案的一部分，可通过与 IBM DS8000 Safeguarded Copy 等技术配合使用，将生产工作负载恢复在线状态。可以利用“运行状况检查”报告洞察，迅速确定备份的可行性，从而为恢复和服务还原操作做出更好的决策和采取相关行动。
利用 IBM Z Batch Resiliency 数据库中捕获的大量信息，可以直接在用户界面中轻松生成报告，以详细说明批处理应用程序数据的使用情况和关系，或者按计划生成报告。这些报告可通过自动为恢复和数据共享法规提供类似于审计的报告来帮助确定弹性和审计差距，以满足合规性要求。
IBM Z Batch Resiliency TimeLiner 持续运行，以捕获数据集打开和关闭活动，并提供有关系统上正在运行的作业以及这些作业使用的数据集状态的最新信息。TimeLiner 将跟踪信息，并在检查点将信息记录到其数据库和日志中，以便为操作提供有价值的信息，从而通过正向和反向级联报告轻松识别可能泄露的数据。
IBM Z Batch Resiliency 整合并收集来自 IBM Z 上的所有主要调度程序的详细调度信息。借助 IBM Z Workload Scheduler，可以使用更多功能从调度程序收集最新信息，从而确保在报告数据集更新时了解任何临时更改。