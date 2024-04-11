IBM Z Batch Resiliency TimeLiner 持续运行，以捕获数据集打开和关闭活动，并提供有关系统上正在运行的作业以及这些作业使用的数据集状态的最新信息。TimeLiner 将跟踪信息，并在检查点将信息记录到其数据库和日志中，以便为操作提供有价值的信息，从而通过正向和反向级联报告轻松识别可能泄露的数据。