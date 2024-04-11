借助 zDMF，无需人工进行数据集迁移，应该会加快全新存储技术的部署过程。它可以在多供应商环境中支持数据集无中断迁移，还支持任意大小的模型 (MOD) 整合。zDMF 简化了已关闭数据集的复制。迁移开始时您可以复制已关闭的数据集，从而更快地迁移未使用的数据集。