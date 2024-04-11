IBM z/OS® Data Set Mobility Facility (zDMF) 是一种无中断数据迁移解决方案，可以几乎即时迁移分配的关键大型机数据集。它降低了管理大型迁移任务的复杂性，有助于确保应用程序始终保持在线，处于工作状态。
通过跨不同供应商和不同磁盘容量的硬件分组迁移数据集，zDMF 可帮助您避免人工迁移数据集，从而最大程度地减少错误，缩短停机时间。通过加速数据集迁移过程：
- 降低部署全新大型机存储空间和 IT 人力成本
- 最大限度地减少租赁和维护同时进行
- 几乎可以避免服务中断
跨不同供应商和不同磁盘容量的存储空间即时迁移数据集，而不会中断应用程序。
完成 IBM® Db2® 数据迁移，帮助回收和重新部署 Db2 存储空间。
避免手动数据集级别迁移，以便应用程序始终保持在线。
无论是数据集卷容量大小，皆可迁移。
选择要迁移数据或更新存储技术的供应商。
许多 IT 部门希望利用当今存储子系统的大容量卷，但复杂的数据迁移可能会干扰正常服务，对组织的业务应用程序产生负面影响。将数据转入大容量卷非常耗时，可能导致应用程序长时间中断。IBM z/OS® Data Set Mobility Facility (zDMF) 有助于以更低的成本以更高的灵活性、效率和可靠性迁移数据。
借助 zDMF，无需人工进行数据集迁移，应该会加快全新存储技术的部署过程。它可以在多供应商环境中支持数据集无中断迁移，还支持任意大小的模型 (MOD) 整合。zDMF 简化了已关闭数据集的复制。迁移开始时您可以复制已关闭的数据集，从而更快地迁移未使用的数据集。
将数据集从多个小容量子系统迁移并整合到几个大容量子系统，可以加强单元控制块 (UCB) 管理。zDMF 可以在不中断应用程序的情况下完成 Db2 数据迁移。您可以立即回收成百上千个 UCB，并使用它们来支持新的业务计划。
zDMF 还可以帮助您安排使用 DIVERT 命令或设置“就绪时转移”选项，允许自动转入转移阶段。这样就无需人工发出 DIVERT 命令。zDMF 不是单一的数据迁移方法，它可以在多卷数据集中选定数据集范围进行迁移。此功能可以缩短迁移时间，无需额外存储空间，而且通过自动化可以提高迁移管理效率。
支持 IBM 目前支持的所有基于 IBM Multiple Virtual Storage (MVS™) 软件的操作系统
支持连接到使用 IBM z/OS 技术格式化的 z 系列服务器的所有存储空间。