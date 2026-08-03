使用 IBM watsonx.data 解锁更智能的数据管理
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实时、AI 就绪的运营数据

在一个开放、可扩展的架构中，提供实时运营数据、矢量搜索和企业上下文的以支持 AI 应用程序

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白色背景，右侧边缘有紫色笔触

实时数据，真正的优势。

挑战

许多 AI 应用程序依赖静态内容、延迟管道或隔离系统。但是，价值最高的用例取决于不断变化的运营数据——交易、客户互动、事件和应用程序信号。当数据难以访问或激活速度缓慢时，AI 会停滞在试点阶段，无法支持现实世界的决策和行动

解决方案

watsonx.data 通过开放格式、适用的引擎和整个企业数据财产的智能访问，帮助组织将运营数据转化为 AI 就绪的上下文。对于实时工作量，这可能包括 Astra DB，这是一种基于 Cassandra 的 NoSQL 引擎，专为高吞吐量读写、低延迟和始终在线可用性而设计——作为完全托管的云服务在 AWS、Google Cloud 和 Azure 上在 30 多个地区提供

商人在使用平板电脑，上面显示包含智能仓库、现代物流和供应链技术概念的数字仓库库存管理系统仪表板。
从数据源到实时行动 01 连接实时运营数据

实时捕捉事件、事务、交互和应用程序信号。通过实时处理平台流式传输事件数据，同时将运营数据直接存储在高性能 NoSQL 引擎中，以实现低延迟访问。

 02 处理、存储和提供实时数据。

持续充实和处理实时数据流，然后通过搭载基于 Cassandra 的 NoSQL 引擎的 watsonx.data 进行存储和呈现。支持高吞吐量读取和写入，同时将运营数据与矢量搜索和企业上下文相结合。

 03 为实时应用程序和 AI 提供支持

为个性化体验、IoT、银行、零售和供应链用例提供实时上下文。在几毫秒内为团队提供支持决策所需的规模、安全性和开放性。

为什么使用 watsonx.data 来实现实时 AI？

运营更简便、成本更低，无需做出其他牺牲

通过一个完全托管的企业级 NoSQL 工作负载平台，减轻运营负担。消除集群管理、打补丁和微调的大部分复杂性，让团队能够专注于构建和运行应用程序，而非维护基础设施。通过集中式工具、自动化和更高效的资源利用来降低总体拥有成本 (TCO)。
快速、可扩展、始终在线的性能

利用熟悉的 API、灵活的数据模型和托管基础设施，更快地构建和扩展实时应用程序。支持高吞吐量工作负载，具有低延迟、弹性可扩展性以及跨云和区域的全球可用性，因此团队可以快速、自信地从部署推进到生产。
统一数据，实时行动，自信治理。

将运营数据、分析数据和向量数据整合到一个适合实际应用的架构中，以支持实时结果和 AI 就绪用例。无需复杂管道即可低延迟访问实时数据，同时保持整个数据资产的企业级安全性、治理和开放性。
实时数据创造 AI 优势的场景
手持智能手机并与之交互以检查旅行票据的人的特写视图
个性化移动设备体验

通过随时访问快速变化的运营数据，为推荐、行程和订单、钱包、支付和奖励提供支持。
一辆黄色叉车在大型仓库内运输一托盘货物。
供应链与物流

支持车队跟踪、库存可见性和货运更新，具有实时采集和处理功能。
系着围裙的人伸手去拿购物车旁边的存储货架上的瓶子。
零售和数字商务

规模化提供响应式搜索、个性化和竞销活动体验，具有低延迟和高吞吐量。
使用自动取款机的年轻女子
银行与欺诈检测

支持依赖快速读取、写入和上下文检索的支付处理、欺诈检测和交易系统。
在工厂环境中使用平板电脑行走在工业设施的大型机器和设备旁的人
IoT 和遥测

实时采集应用程序信号、设备事件和网络性能数据并据其采取行动。
资源

经过验证，适用于实时、生产规模的工作负载

一男一女坐在咖啡店的一张桌子旁，女士正在看她的智能手机
Bud Financial 如何构建数据智能平台
Bud Financial 的工程团队将 IBM 技术融入其架构中，可在 5 毫秒内对金融交易进行信息丰富处理，且准确率超过 97%。
一位农民在田间检查庄稼的品质。
SupPlant 如何将实时数据转化为作物洞察分析
SupPlant 打造全球首个无传感器智能灌溉解决方案。
创意商务人士在办公室使用数字平板电脑进行头脑风暴
Bay Point 如何为私有市场构建安全的 AI
为了提升客户的关键金融决策能力，Bay Point 构建了 Atlas——一个 AI 驱动的平台，旨在让客户以对话方式与其安全数据室交互。
采取后续步骤

了解 IBM watsonx.data 中的 Astra DB 如何通过统一的数据平台帮助构建实时生成式 AI 应用程序。从用例研讨会开始，试用 Astra DB，或者从开源的 Cassandra 转向托管生产模型。

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