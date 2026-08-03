解决方案

watsonx.data 通过开放格式、适用的引擎和整个企业数据财产的智能访问，帮助组织将运营数据转化为 AI 就绪的上下文。对于实时工作量，这可能包括 Astra DB，这是一种基于 Cassandra 的 NoSQL 引擎，专为高吞吐量读写、低延迟和始终在线可用性而设计——作为完全托管的云服务在 AWS、Google Cloud 和 Azure 上在 30 多个地区提供。