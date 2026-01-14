人工智能 IT 自动化

5 毫秒内的银行业务——Bud Financial 如何在 IBM watsonx.data 上构建数据智能平台

Bud Financial 的工程团队将 IBM 技术融入其架构中，可在 5 毫秒内对金融交易进行信息丰富处理，且准确率超过 97%。

发布日期 2026年1月14日
Bud Financial（简称 Bud）帮助银行、信用合作社和金融科技公司将原始交易数据转化为客户智能，以支持实时行为洞察、个性化服务和明智决策。

总部位于伦敦的 Bud 客户范围从金融科技初创公司到全球性银行。其最大的客户服务超过 1,000 万零售用户，每月处理超过 5 亿笔交易，这一规模要求每个环节都具备可靠性和精确性。其最知名的客户之一汇丰银行于 2019 年采用了 Bud 的技术，印象如此深刻，以至于后来成为了其投资者。

IBM 与 Bud 的工程团队共同构建了一个架构，在 5 毫秒内以高于 97% 的准确率丰富每一笔金融交易信息。该架构通过以下方式实现：对购买行为进行分类、映射商户信息、添加地理位置和类别标签、检测重复或异常模式——使银行能在交易发生瞬间呈现实时洞察。

挑战：实时洞察，零误差

Bud 的主要目标是充当银行的客户智能层，通过金融数据丰富提供完整的行为视图。

当客户进行一笔消费——例如，一杯咖啡——Bud 的系统从银行接收原始交易数据，并对其进行分类（例如，餐饮咖啡咖啡店）。随后，它识别商户，附加标识和位置，并判断该消费是否为重复性行为。

这一过程甚至在用户收到支付通知前就已完成。丰富后的信息流回银行系统，用以驱动：

  • 欺诈检测与风险评分
  • 面向最终用户的个人理财工具
  • 为顾问和服务专员提供的客户支持洞察
  • 通过了解客户的消费模式和财务状况，实现定向产品推荐和增值销售机会

技术约束极为严苛：每项操作都必须在信用卡交易的授权循环内完成——无额外延迟，无误报。错误标记支付可能导致争议或不必要的欺诈警报。因此，Bud 的设计优先考虑速度和确定性，宁可跳过不确定的分类，也不冒险产生错误结果。

技术架构：快速、灵活，为扩展而构建

Bud 的架构经过精心设计，可在每日数百万笔交易中提供近乎实时（5 毫秒内）的信息丰富处理，且准确率高于 97%。该系统将 IBM watsonx.data 的组成部分 Astra DB、Google BigQuery 以及 Bud 的专有模型集成到一个模块化管道中，支持全球范围内的实时分类、情境化分析和分析处理。

1. 数据摄取与集成

Bud 的摄取引擎连接多种数据源、实时支付流和批量银行数据馈送，允许与不同的客户系统灵活集成。每个部署都可在区域内或国家内运行，符合金融机构的数据驻留法规。

2. 实时丰富引擎

Bud 自研的 AI 模型在数据摄取时即对交易数据进行分析。每个事件都会被分类，用商户和地理信息进行丰富，并在毫秒内返回给客户。部分银行直接使用丰富后的结果而不存储数据；其他银行则持久化存储丰富后的交易数据，用于下游分析。

3. 交易数据存储：隶属于 watsonx.data 的 Astra DB

Bud 的架构经历了三个阶段演变：从 MySQL 到自管理的 Apache Cassandra，最终到 Astra DB。这一转变带来了支持多样化银行工作负载所需的性能和操作简便性，这些工作负载可能包含多环境和混合部署。它也涵盖了数据必须保留在国家境内或基础设施必须靠近银行数据中心的情形。

Astra DB 现作为 Bud 主要的交易数据存储，旨在处理不可预测的流量峰值，同时满足客户的主机托管要求。

4. 分析层：Google BigQuery

对于需要跨客户洞察的客户，Bud 将丰富后的交易数据流式传输到 BigQuery，从而实现大规模分析、模式检测和报告。这种交易型工作负载与分析型工作负载的分离，使 Bud 能在数据处理中兼顾速度与深度。

5. 人机协同 AI

Bud 的丰富模型完全在内部进行训练和维护。为杜绝“幻觉”并确保可解释性，（系统）刻意将大型基础模型排除在实时处理循环之外。相反，Bud 依赖于由其自有标注人员支持的专有模型，这些标注人员持续验证新的或无法匹配的交易类型。这种方法在保持透明度和治理的同时，实现了高于 97% 的分类准确率。

不容妥协的技术要求：精确性、可靠性和性能

Bud 的系统围绕三项不容妥协的要求进行优化：精确性、可靠性和 5 毫秒内的性能。误报，例如分类错误，可能导致客户困惑或纠纷，因此丰富引擎优先考虑正确性和可解释性，而非推测性分类。同时，整个处理管道必须在支付授权循环内运行，这意味着每一个丰富决策都必须在几毫秒内完成，而不会给最终用户带来任何可感知的延迟。

为防止这些问题，Bud 建立了监控流程，确保对所有存在歧义的交易类别进行人工审核。该公司的做法还强调可观测性和区域适应性：每个客户可根据其合规需求，选择部署在多租户环境还是专用环境中。

成效：为数百万银行客户提供可信洞察

Bud 的丰富引擎以高于 97% 的准确率、5 毫秒内的延迟运行，覆盖全球 2,000 万商户和 3,000 万个地点，确保银行能够大规模地对交易进行分类和情境化处理，且不降低用户体验。

Bud 面向客户的金融管理产品 Engage，通过为客户提供更清晰、更可信的消费行为视图，有助于提高数字渠道的使用率。

Bud 的另一项服务 Assess，利用丰富后的交易数据，通过评估实时偿付能力和消费模式，来评估“薄档案”借款人——即信用记录有限的客户，帮助贷款机构做出更明智、更公平的信货决策。

经验总结：人工监督驱动更优 AI

Bud 的经验凸显，在金融领域部署有效的 AI 既需要自动化，也需要人工判断。团队“人机协同”的设计确保模型能紧跟新的商户类型、支付类别以及不断演变的消费模式（例如网约车或“先买后付”交易的出现）。

持续监控和重新训练使丰富系统保持精确性、适应性和可解释性——这是在受监管行业中部署任何 AI 的核心价值所在。

可扩展、可靠，且构建于 IBM 之上

Bud Financial 的实时数据平台展示了 Astra DB 如何实现低延迟、全球分布的数据操作，满足现代银行工作负载所需的规模和精度。Astra DB 托管的 Cassandra 性能与 BigQuery 分析能力的结合，为 Bud 提供了一个统一架构，既支持实时丰富处理，也支持长期洞察生成。

Bud 旅程的下一步是实现交易智能与分析智能的融合——将客户理解推向更接近实时的境界。

借助 Astra DB 提供的事务处理基础，Bud 持续扩展其平台，以银行级的规模交付实时、可解释的智能。

Jakub Piotrowski

Vice President, Product

Bud Financial

Chad Jennings

Global Head of Customer Voice and Product Experience

IBM