5 毫秒内的银行业务——Bud Financial 如何在 IBM watsonx.data 上构建数据智能平台

Bud Financial（简称 Bud）帮助银行、信用合作社和金融科技公司将原始交易数据转化为客户智能，以支持实时行为洞察、个性化服务和明智决策。

总部位于伦敦的 Bud 客户范围从金融科技初创公司到全球性银行。其最大的客户服务超过 1,000 万零售用户，每月处理超过 5 亿笔交易，这一规模要求每个环节都具备可靠性和精确性。其最知名的客户之一汇丰银行于 2019 年采用了 Bud 的技术，印象如此深刻，以至于后来成为了其投资者。

IBM 与 Bud 的工程团队共同构建了一个架构，在 5 毫秒内以高于 97% 的准确率丰富每一笔金融交易信息。该架构通过以下方式实现：对购买行为进行分类、映射商户信息、添加地理位置和类别标签、检测重复或异常模式——使银行能在交易发生瞬间呈现实时洞察。