全球作物种植者正面临日益严峻的挑战。随着气候变化导致天气模式更难预测，传统灌溉方式已无法保障足够产量。与此同时，农业经营深受市场趋势影响，灵活性成为成功的关键要素。

SupPlant 致力于帮助农户优化灌溉方案，在提升作物产量的同时实现节水目标。通过专业田间硬件和专利软件算法，SupPlant 为农户提供个性化建议，满足作物实时需求。为实现业务扩展，SupPlant 意识到可利用积累的丰富数据开发免传感器解决方案，让中小型农场也能采用智能灌溉技术。与此同时，公司计划拓展 B2B2C 业务模式，助力种子、化肥和农药销售商对接中小型客户。公司还采用 B2G 模式，协助政府了解粮食安全状况，发挥政策保障作用，明确国家层面的重点发展领域。

“全球约 90% 的农户从事小规模经营，”SupPlant 首席营销官 Lior Naaman 表示。“他们通常缺乏技术经验，也无力购置硬件设备。通过技术重构满足其需求，我们旨在助力全球作物产量显著提升。”

