SupPlant 构建全球首款免传感器智能灌溉解决方案
全球作物种植者正面临日益严峻的挑战。随着气候变化导致天气模式更难预测，传统灌溉方式已无法保障足够产量。与此同时，农业经营深受市场趋势影响，灵活性成为成功的关键要素。
SupPlant 致力于帮助农户优化灌溉方案，在提升作物产量的同时实现节水目标。通过专业田间硬件和专利软件算法，SupPlant 为农户提供个性化建议，满足作物实时需求。为实现业务扩展，SupPlant 意识到可利用积累的丰富数据开发免传感器解决方案，让中小型农场也能采用智能灌溉技术。与此同时，公司计划拓展 B2B2C 业务模式，助力种子、化肥和农药销售商对接中小型客户。公司还采用 B2G 模式，协助政府了解粮食安全状况，发挥政策保障作用，明确国家层面的重点发展领域。
“全球约 90% 的农户从事小规模经营，”SupPlant 首席营销官 Lior Naaman 表示。“他们通常缺乏技术经验，也无力购置硬件设备。通过技术重构满足其需求，我们旨在助力全球作物产量显著提升。”
SupPlant 选择 IBM watsonx Orchestrate 和 IBM DataStax 作为其新产品 Plant ;) 的技术基础。基于 SupPlant 开发的复杂算法和海量数据库，Plant ;) 通过卫星图像分析地块状况，每周两次向农户推送个性化天气和灌溉信息，并实时发送极端天气和作物胁迫预警。
借助 IBM DataStax，SupPlant 实现了传感器和卫星采集的非结构化数据自动摄入与检索，通过数据增强为 AI 应用做好准备。随后运用 watsonx Orchestrate，SupPlant 开发了帮助农户进行地块纵向分析以获取深层洞察的 AI 智能体。同时构建的另一个 AI 智能体则为农业销售商精准识别潜在客户。
项目初期，SupPlant 在 50 位农户中开展了概念验证。通过建立高效反馈机制和迭代优化流程，公司持续改进 Plant ;) 的用户体验。例如在前端集成 WhatsApp，农户无需安装新软件即可通过熟悉界面接收通知。
以 IBM 技术为核心的 Plant ;)，使 SupPlant 在助力小农户种植全球赖以生存的粮食的同时，能够推动自身增长。值得一提的是，SupPlant 免费提供 Plant ;)。农户可选择通过 SupPlant 购买种子、化肥和农药，但无论资源多寡，人人都能使用这项智能灌溉技术。
“借助 IBM 技术，我们能与当地农场建立信任，为农业销售商创造优质商机，从而简化营销流程并提升销售额，”Naaman 解释道。
如今，全球约有 5 万名农户正在使用 Plant ;)，SupPlant 每天新增用户 500 至 1000 人。公司记录的用户满意度高达 80%，其中 80% 的用户会阅读解决方案发送的每一条信息，更有 30% 的用户通过提问和参与投票进行深度互动。高参与度意味着更多农户能深入了解自家地块状况，灵活应对环境变化，确保作物健康生长。
“我们持续引入新功能，帮助农户以前所未有的效率种植作物，”Naaman 总结道。“随着规模扩大，我们将继续依靠 IBM 技术实现目标。”
SupPlant 成立于2016年，是一家致力于在提升作物生产力和产量的同时节约用水的农业技术公司。SupPlant 在以色列、摩洛哥、墨西哥等国设有办事处，拥有约 100 名员工，在全球范围内分析作物实时需求，为农户提供切实可行的农学洞见。
© 版权所有 IBM Corporation。2026 年 2 月。
IBM、IBM 徽标、watsonx Orchestrate 和 DataStax 是 IBM Corp. 的商标，在全球许多司法管辖区注册。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。