与您的数据室对话：Bay Point Advisors 如何为私募市场分析构建安全的 RAG 平台

准确性与安全性是投资决策的两大关键要求。在评估投资机会时，金融公司通常会创建安全的数据室来存放所有必要的尽职调查资源，帮助投资者做出是否投资的决定。但投资机会往往稍纵即逝，查阅成千上万份 PDF、财务电子表格、关键合同和其他文件后再做出决定，需要花费的时间太长了。

Bay Point Advisors 是一家总部位于亚特兰大的投资管理公司，专注于传统投资者常忽视的私募市场机会。为了提升客户的关键金融决策能力，Bay Point 构建了 Atlas——一个 AI 驱动的平台，旨在让客户以对话方式与其安全数据室交互。用户无需手动浏览文件来了解贷款条款、契约、风险说明和其他关键的交易细节，而是可以直接提出问题，并在几毫秒内获得基于数据室内私人文档的有依据、有引用支持的回答。