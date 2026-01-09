与您的数据室对话：Bay Point Advisors 如何为私募市场分析构建安全的 RAG 平台
为了提升客户的关键金融决策能力，Bay Point 构建了 Atlas——一个 AI 驱动的平台，旨在让客户以对话方式与其安全数据室交互。
准确性与安全性是投资决策的两大关键要求。在评估投资机会时，金融公司通常会创建安全的数据室来存放所有必要的尽职调查资源，帮助投资者做出是否投资的决定。但投资机会往往稍纵即逝，查阅成千上万份 PDF、财务电子表格、关键合同和其他文件后再做出决定，需要花费的时间太长了。
Bay Point Advisors 是一家总部位于亚特兰大的投资管理公司，专注于传统投资者常忽视的私募市场机会。为了提升客户的关键金融决策能力，Bay Point 构建了 Atlas——一个 AI 驱动的平台，旨在让客户以对话方式与其安全数据室交互。用户无需手动浏览文件来了解贷款条款、契约、风险说明和其他关键的交易细节，而是可以直接提出问题，并在几毫秒内获得基于数据室内私人文档的有依据、有引用支持的回答。
Atlas 将 Bay Point 的 .NET 和 Angular 堆栈与 IBM® watsonx.data 上的 Astra DB、Azure Blob Storage、Azure OpenAI 以及一个 SQL 元数据层相结合。其架构围绕两个协同流程而设计：
当客户提交问题时，Atlas 会对用户进行身份验证，并从 SQL 元数据层检索上下文，以确保检索范围仅包含授权文档。使用每个文档的相关元数据（例如数据室 ID 和权限级别）执行严格筛选。
系统将问题和用户上下文发送到 Astra DB，Astra DB 将文本转发到 Azure OpenAI 的嵌入模型进行矢量化。使用生成的矢量查询 Astra DB 的矢量存储，检索最相关的文本块和相关元数据。
然后，Atlas 会将用户的问题、提示说明、之前的聊天记录和检索到的数据块发送到 Azure OpenAI 聊天模型，该模型会生成有依据、包括详细引用来源、使用自然语言的回复。
当 Bay Point 员工将文档上传到数据室时，Atlas 将文件移动到 Azure Blob Storage 中，并将其元数据记录在 Atlas 的 SQL 数据库中。提取文本并将其分割成易于管理的片段（分块）。每个分块都标注有元数据，以确保在检索过程中实现正确的访问控制和可跟踪性。
然后将分块发送到矢量数据库，该数据库使用 Azure OpenAI 嵌入模型对每项数据进行矢量化。生成的矢量与文档 ID、数据室标识符和权限元数据一同写入 Astra DB 的矢量数据库。
由于每个分块独立存储，替换或更新文档只需部分重新索引，从而降低了运营成本和复杂性。
构建 Atlas 需要考虑多项审慎的工程选择，以满足私募市场工作流程的严格要求。
Atlas 使用一个模型进行嵌入，另一个模型来生成回答。这样分离提高了检索精度，并能生成比单个多用途模型更连贯的摘要。
Astra DB Data API 及其 REST 接口和 .NET SDK 使工程团队能够以最小的阻力将矢量计算集成到现有代码库中。这样就无需采用新语言或部署额外的基础设施。
权限管理是使用在提取过程中设置的元数据在分块级别执行的。在检索过程中，只会考虑获得授权的分块，确保始终基于用户有权查看的文档进行回答。
当需要更改、替换或删除文档时，Atlas 无需重新处理整个数据集。只有受影响的文件会被重新索引，实现快速提取且易于管理。
在 IBM 的直接支持渠道和实施指南的帮助下，Bay Point 工程团队加速了开发进程。这在设计检索工作流和调整嵌入参数时尤为重要。支持团队使用 Langflow（IBM 直观的拖放开发 GUI）来帮助 Bay Point 团队清晰了解 Atlas 项目的架构要求和整体可行性。
Atlas 显著改善了客户和分析师与私募市场数据的交互方式，从而实现：
该平台将静态、非结构化的文档集转化为可搜索的对话式知识层，加速尽职调查工作流程。
Atlas 正在向 agentic AI 发展，其中自主流程可以利用私人文档、市场信息和公共数据集，以获取与投资相关的新信息。未来可能具备的能力包括：
这一进展将 Atlas 从被动问答转变为主动智能。
Atlas 展示了 RAG 如何在私募市场投资的约束条件下安全、可靠地运营。Astra DB 提供矢量存储、低延迟检索和基于 REST 的集成，为 Atlas 的语义搜索功能提供支持。Azure OpenAI 提供推理层，可合成有依据、引证丰富的回复。
这些部分协同工作，使 Bay Point Advisors 能够将私营市场尽职调查转变为快速、对话式、可治理的体验，整个过程完全基于公司自身数据，并且符合金融行业的安全要求。