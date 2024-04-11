IBM UrbanCode Deploy 是一款应用程序发布解决方案，可将自动化融入持续交付和持续部署 (CI/CD) 流程，并提供强大的可见性、可追溯性和审计功能。
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通过开发／测试和生产过程中的可重复自动化流程加快交付软件。
简化在所有环境中的多渠道应用程序部署，并保持一致性和可重复性。
一台集中式服务器可管理云端、数据中心或大型机的数千个端点。
与 Jenkins、Kubernetes、Microsoft、ServiceNow 和 IBM® WebSphere® 等技术的集成使流程更加稳健且更易于设计。
通过专为扩展而设计的架构满足企业需求，提供高可用性、水平可扩展性和严密的安全性。
减少将应用程序部署到大型机所需的时间。
在简洁的图形编辑器中对云环境进行建模，以将应用程序部署到公共云、私有云和混合云。
通过提供对应用程序、环境和配置的可视化管理，跟踪内容所在的位置。
确保只有符合质量标准的应用程序组件版本才能在测试环境中用于生产。
为容器领域采用行业领先的发布自动化功能。
UrbanCode Deploy 可作为容器使用，经认证可与 Red Hat OpenShift 配合使用。
该插件包含与 UrbanCode Deploy 组件和部署交互的功能。
安装此插件可获得在 UrbanCode Deploy 中与 Kubernetes 资源交互的能力。
从 Git 手动或自动导入新版本，并可选择立即加以部署。