IBM UrbanCode Deploy
将任何应用程序持续交付到任何环境
IT 专业人员在数据中心配置服务器
什么是 IBM® UrbanCode® Deploy？

IBM UrbanCode Deploy 是一款应用程序发布解决方案，可将自动化融入持续交付和持续部署 (CI/CD) 流程，并提供强大的可见性、可追溯性和审计功能。
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强大的开发运维 (DevOps) 愿景和战略
IBM 以及 CDRA 和开发运维市场 根据 Forrester 的研究显示，IBM 一直是 CDRA 和 DevOps 市场愿景和战略领域的佼佼者。
优势 UrbanCode Deploy 可以提供哪些协助 实现持续交付

通过开发／测试和生产过程中的可重复自动化流程加快交付软件。

 管理复杂性

简化在所有环境中的多渠道应用程序部署，并保持一致性和可重复性。

 稳健可靠地完成扩展

一台集中式服务器可管理云端、数据中心或大型机的数千个端点。
主要功能 UrbanCode Deploy 提供强大的功能 取代自定义脚本的集成

与 Jenkins、Kubernetes、Microsoft、ServiceNow 和 IBM® WebSphere® 等技术的集成使流程更加稳健且更易于设计。

 插件链接 可扩展的分布式自动化功能


通过专为扩展而设计的架构满足企业需求，提供高可用性、水平可扩展性和严密的安全性。

 了解更多信息 支持 IBM z Systems®

减少将应用程序部署到大型机所需的时间。

 了解更多信息 可视化部署建模

在简洁的图形编辑器中对云环境进行建模，以将应用程序部署到公共云、私有云和混合云。

 了解更多信息 库存控制

通过提供对应用程序、环境和配置的可视化管理，跟踪内容所在的位置。

 了解更多信息 质量管控和认证

确保只有符合质量标准的应用程序组件版本才能在测试环境中用于生产。

 了解更多信息 协调多容器部署

为容器领域采用行业领先的发布自动化功能。

 了解更多信息 快速迁移到云

UrbanCode Deploy 可作为容器使用，经认证可与 Red Hat OpenShift 配合使用。

 了解更多信息
产品集成 Jenkins Pipeline

该插件包含与 UrbanCode Deploy 组件和部署交互的功能。

 Kubernetes

安装此插件可获得在 UrbanCode Deploy 中与 Kubernetes 资源交互的能力。

 Git

从 Git 手动或自动导入新版本，并可选择立即加以部署。

成功案例

Daimler 使用 UrbanCode Deploy 来支持开发运维。 阅读成功案例
QBE 加快了其构建和部署操作。 一家领先的欧洲银行通过服务虚拟化消除外部连接成本 Rabobank：与 IBM 合作推动创新
几分钟内即可开始使用

UrbanCode Deploy 试用版软件入门。

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