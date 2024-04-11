IBM Rational Change 是一个基于 Web 的变更管理解决方案，可提供全面的变更跟踪和变更控制。该解决方案通过集中式服务器统一了软件变更管理和配置管理存储库，并改进了管理软件变更时的一致性和问责制。
IBM Rational Change 可提供从业务变更请求到系统和软件实施任务的可跟踪性和影响分析。
该软件可与其他配置管理解决方案（例如 IBM Rational ClearCase®）集成，以提供项目的集成视图。
该软件提供历史趋势分析、状态指示器、优先级功能、多种图表和可视化选项以及强大的查询功能。
此软件包含 IBM Rational Enterprise Change Process，这款工具用来监控和管理流程改进、质量计划、软件增强和缺陷。
使用 IBM Engineering Systems Design Rhapsody，可以管理产品和系统开发工作的复杂性。
IBM Engineering Workflow Management 可助力团队管理计划、任务和项目状态，从而充当所需工作和已交付工作之间的关键环节。
IBM Engineering Requirements Management DOORS Family 优化了整个组织和供应链的需求沟通、协作和验证。
IBM Engineering Requirements Management DOORS Next 可优化团队和利益相关者之间的沟通和协作，从而最大限度地提高工作效率和质量。