IBM® Engineering Lifecycle Optimization (ELO) 产品是 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 产品组合的扩展。利用它们，可以更轻松地收集和分析整个开发环境中的数据，以便做出更好的决策；还能自动生成报告，确保整个组织拥有优化开发所需的信息；定义可以帮助扩展团队采用和遵循最佳实践的流程；以及与第三方工具交互来自定义开发环境。