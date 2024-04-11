Engineering Lifecycle Optimization 能为企业做些什么？
IBM® Engineering Lifecycle Optimization (ELO) 产品是 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 产品组合的扩展。利用它们，可以更轻松地收集和分析整个开发环境中的数据，以便做出更好的决策；还能自动生成报告，确保整个组织拥有优化开发所需的信息；定义可以帮助扩展团队采用和遵循最佳实践的流程；以及与第三方工具交互来自定义开发环境。
对来自各种工具的工程生命周期数据执行可视化、分析和授权操作。
在整个 ELM 产品组合和第三方产品中轻松构建高质量的自定义报告。
定义并发布流程说明，以整合最佳实践，帮助遵守 ISO 26262、Automotive SPICE 和 CMMi 等标准。
使用基于开放标准的整合适配器连接第三方生命周期工具，扩展开发环境。
Engineering Insights 可帮助您可视化、分析工程数据并从中获得洞察。团队可以提高对复杂生命周期数据中关系的理解，并证明符合法规和行业标准。
发布功能可自动生成跨 ELM 和第三方工具的文档式报告，以供正式审查、合同义务、监管监督或临时使用。支持 PDF、HTML、Word、Excel 或 XSL 等格式的高质量报告。
Method Composer 是一个灵活的流程管理平台，具有编写工具和流程资产库，可帮助企业在整个开发流程中实施可衡量的改进。可以利用 Method Composer 创建、编辑、管理和发布流程。
通过与大量第三方工具的整合来扩展 IBM ELM 解决方案。运用 Microsoft、Jama、GitHub、MicroFocus 等公司的产品，定制企业环境并充分利用当前的生命周期工具投资。