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自动文档生成解决方案，可从 IBM Engineering 产品以及使用 XML 和 REST 接口的其他供应商生成文档
表示使用 XML 和 REST 接口自动生成文档的图示
自动文档生成的需求可追溯性
IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing 可在您已部署的 Jazz™ 和第三方工具中自动生成文档样式报告，无论这些报告是正式评审、合同义务、监管监督还是临时使用所需要的。该产品允许您以 PDF、HTML、Word、Excel 和 XSL 等格式输出高质量的需求可追溯性矩阵。内置功能可从各种数据源中提取数据，帮助减少手动工作和出错风险。开箱即用的模板可帮助确保项目快速启动并运行。一套工具提供了诸多直观的功能，例如拖放以及启动和预览功能。 了解如何快速交付高质量内容
优势
生成高质量文档

生成具有灵活格式的高质量文档以及包含来自多个数据源的数据的组合报告，同时支持需求可追溯性。

 支持多种输出格式

允许您从单个模板创建多个目标格式的并发文档。

 包括预定义模板

提供用于定制报告设计的图形模板编辑环境。

从一个或多个来源提取数据

您既可以组合来自多个数据源的数据，也可以从单个数据源提取数据。
功能
满足复杂的样式和格式需求

规划组织必须使用其系统和软件工程数据来生成符合复杂样式和格式需求的文档。这些需求可能由客户、业务合作伙伴或政府/行业监管机构强制实行（例如，工程或合同文档、审计、合规性或利益相关者需求）。Publishing 可通过您的 ELM 和其他产品中的数据，自动生成上述各种类型的高保真文档。

 创建简练且便于阅读的多源文档

借助 IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing，您可以获得一个文档生成应用程序，它可以帮助您创建简练且便于阅读的多源文档。您可以手动或以批处理模式运行文档生成，实现无人值守的使用。此软件使您只需花费更少的时间即可手动创建文档并执行持续更新文档相关任务，这样您就可以将更多精力放在主要业务目标上。

 有效生成需求可追溯性矩阵

您可以使用包含 Microsoft Word、PDF、HTML 和 XSL-FO 在内的格式创建多源可追溯性文档。文档样式灵活多变。需求可追溯性矩阵选项包括格式丰富的文本、目录、对象链接与嵌入 (OLE) 和用户定义的样式。该软件还支持提供文档中项目之间的导航或返回源应用的超链接。

 提供与数据无关且易于使用的工具

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing 是一种“与数据无关”的工具。数据与格式分离，并且它使用数据源和输出格式的通用概念进行操作。您无需安装任何第三方工具即可打开文档，也无需修改数据即可使用。您还可以使用 XSL-FO 扩展该工具，生成其他无法直接支持的输出格式。

 使用模板，更快入门

预定义的模板和导览可帮助您快速入门。您可以使用一整套用于创建和编辑模板的工具设计文档的内容和格式。这些模板工具非常直观，具有拖放和预览等功能。

 通过 XML 和 REST 访问第三方应用程序的数据

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing 可报告 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 产品的数据。软件产品兼容性报告提供了 Rational 产品数据源的完整列表。它还可以通过 XML 和 REST 接口访问来自第三方应用程序的数据。您可以从受支持的应用程序中生成报告，也可以直接从 IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing 中生成报告。

 支持文档的需求可追溯性

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing 提供需求可追溯性，可帮助您记录整个文档生命周期内各种实体（例如需求或测试用例）之间的关系，并确定它们之间是如何相互影响的。这让您能够跟踪数据、评估风险、执行影响和工作分解分析，以及跟踪和管理流程。
后续步骤

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