满足复杂的样式和格式需求 规划组织必须使用其系统和软件工程数据来生成符合复杂样式和格式需求的文档。这些需求可能由客户、业务合作伙伴或政府/行业监管机构强制实行（例如，工程或合同文档、审计、合规性或利益相关者需求）。Publishing 可通过您的 ELM 和其他产品中的数据，自动生成上述各种类型的高保真文档。

创建简练且便于阅读的多源文档 借助 IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing，您可以获得一个文档生成应用程序，它可以帮助您创建简练且便于阅读的多源文档。您可以手动或以批处理模式运行文档生成，实现无人值守的使用。此软件使您只需花费更少的时间即可手动创建文档并执行持续更新文档相关任务，这样您就可以将更多精力放在主要业务目标上。

有效生成需求可追溯性矩阵 您可以使用包含 Microsoft Word、PDF、HTML 和 XSL-FO 在内的格式创建多源可追溯性文档。文档样式灵活多变。需求可追溯性矩阵选项包括格式丰富的文本、目录、对象链接与嵌入 (OLE) 和用户定义的样式。该软件还支持提供文档中项目之间的导航或返回源应用的超链接。

提供与数据无关且易于使用的工具 IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing 是一种“与数据无关”的工具。数据与格式分离，并且它使用数据源和输出格式的通用概念进行操作。您无需安装任何第三方工具即可打开文档，也无需修改数据即可使用。您还可以使用 XSL-FO 扩展该工具，生成其他无法直接支持的输出格式。

使用模板，更快入门 预定义的模板和导览可帮助您快速入门。您可以使用一整套用于创建和编辑模板的工具设计文档的内容和格式。这些模板工具非常直观，具有拖放和预览等功能。

通过 XML 和 REST 访问第三方应用程序的数据 IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing 可报告 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 产品的数据。软件产品兼容性报告提供了 Rational 产品数据源的完整列表。它还可以通过 XML 和 REST 接口访问来自第三方应用程序的数据。您可以从受支持的应用程序中生成报告，也可以直接从 IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing 中生成报告。