访问最佳实践库 随附的实践库包含精益和敏捷软件和系统开发的实践，涵盖从需求定义到验收测试的所有内容。它还支持 Scaled Agile Framework® (SAFe) 以及与 Automotive SPICE、ISO 26262、DODAF、DO178b/c 和 IEC 62304 等标准的映射。

记录和发布自定义流程内容 有据可查的流程可帮助团队采用和遵循最佳实践，对于遵守 ISO 26262、Automotive SPICE 和 CMMi 等标准至关重要。随附的系统和软件工程最佳实践库可以重复使用或定制，以便为您的组织、业务线、项目或团队构建自定义流程。

使用基于 Web 的编写功能创建流程 除了丰富的 Eclipse 客户端之外，基于 Web 的编写功能使用 IBM Engineering Requirements DOORS® Next 中随附的 MEC 项目模板。该功能还提供一个并行开发环境，可实现轻松简化的流程编写。方法元素可以在浏览器中定义，然后导入 MEC Eclipse 客户端进行发布。

流程指南触手可及 计划和工件中的上下文指导使您可以轻松访问流程文档。可以在 Method Composer 中定义分解结构，并导出到 IBM Engineering Workflow Management 和 Microsoft® Project 中的补充计划。通过计划项目的链接可直接访问适用的流程描述。也可以将提供"上下文"指导的链接添加到其他工具中。

管理流程的版本和发布 流程库几乎可以使用任何基于文件的源代码管理系统进行管理。然而，Method Composer 提供对 Jazz 源代码控制、CVS 和 ClearCase 的集成式支持，这有助于简化版本管理并使贡献者能够并行工作。使用 DOORS Next 进行基于 Web 的编写功能提供附加功能，例如富文本差异突出显示。