IBM Engineering Lifecycle Optimization – Method Composer 是一个灵活的流程管理平台，具有方法编写工具和流程资产库，可帮助您在企业、系统工程或软件交付流程中实施可衡量的改进。可以利用 Method Composer 工具创建、编辑、管理和发布流程描述。随附的库提供最佳实践流程内容，您可以按原样重复使用这些内容，也可以在编写自己的流程时根据自己的独特目的进行定制。
查找有关敏捷开发、系统工程、实时嵌入式软件开发、治理和行业特定的合规性等不同方面的最佳实践和指导。
从超过 100 个可定制的流程插件和实践中进行选择，或者为您的组织、业务线、项目或团队创建自己的流程。
从预定义的工具配置资产中搜索流程、工件和报告模板。使用建议的指标和指导，建立支持持续改进的系统。
随附的实践库包含精益和敏捷软件和系统开发的实践，涵盖从需求定义到验收测试的所有内容。它还支持 Scaled Agile Framework® (SAFe) 以及与 Automotive SPICE、ISO 26262、DODAF、DO178b/c 和 IEC 62304 等标准的映射。
有据可查的流程可帮助团队采用和遵循最佳实践，对于遵守 ISO 26262、Automotive SPICE 和 CMMi 等标准至关重要。随附的系统和软件工程最佳实践库可以重复使用或定制，以便为您的组织、业务线、项目或团队构建自定义流程。
除了丰富的 Eclipse 客户端之外，基于 Web 的编写功能使用 IBM Engineering Requirements DOORS® Next 中随附的 MEC 项目模板。该功能还提供一个并行开发环境，可实现轻松简化的流程编写。方法元素可以在浏览器中定义，然后导入 MEC Eclipse 客户端进行发布。
计划和工件中的上下文指导使您可以轻松访问流程文档。可以在 Method Composer 中定义分解结构，并导出到 IBM Engineering Workflow Management 和 Microsoft® Project 中的补充计划。通过计划项目的链接可直接访问适用的流程描述。也可以将提供"上下文"指导的链接添加到其他工具中。
流程库几乎可以使用任何基于文件的源代码管理系统进行管理。然而，Method Composer 提供对 Jazz 源代码控制、CVS 和 ClearCase 的集成式支持，这有助于简化版本管理并使贡献者能够并行工作。使用 DOORS Next 进行基于 Web 的编写功能提供附加功能，例如富文本差异突出显示。
可以在流程网站中启用可选的评论功能。评论功能在流程页面上提供线程讨论，这些页面使用 IBM Engineering Workflow Management 工作项进行捕获和管理。