Engineering Integration Hub 可以将 IBM Engineering Test Management、Requirements Management DOORS® Next、Workflow Management 和 IBM Rational ClearQuest® 集成到许多第三方工具中，包括 Micro Focus ALM/Quality Center、Atlassian Jira、Broadcom Clarity and Rally、Digital.ai 和开源 Mozilla Bugzilla。它支持您跨多种来源的工具扩展 ELM 的整体管理方法，从而为您的工程团队提供更高效的开发环境。