工程洞察
查看项目的单一视图，以解锁数据并做出更好的决策
一位男士在工厂车间工作
它能为您的企业做些什么？

IBM Engineering Lifecycle Optimization – Engineering Insights 可帮助您可视化、分析工程生命周期数据并从中获得洞察。工程团队可以提高他们对生命周期数据关系的理解，并做出更有效、更及时的决策。Engineering Insights 从各种生命周期工具中解锁工程数据，帮助组织维护和证明对监管和行业标准的合规性。

 了解如何快速交付高质量内容
优势 提高工程敏捷性

减少查找、查询和分析工程数据及其关系所花费的时间。

 提高创新能力

专注于提供新想法和实现新改进，而不是试图查找信息和报告进度。

 证明合规性

在合规性标准的背景下访问跨工具和跨域数据的视图。

 加速实现价值

利用云技术更快地启动和运行，并将注意力集中在技术创新上。

 做出正确决策

借助仪表板和分析收集有意义的数据，帮助企业快速响应项目中的积极和消极指标。
功能 查看有价值的相关数据

查看和搜索来自不同工具源的数据，以简单易懂的格式显示相关关系，并访问跨工具和跨域数据的视图。

 分析和整理数据

了解功能、程序或结构关系。从海量数据中提取和分析信息。

 开放式架构

通过生命周期协作开放服务 (OSLC)，将搜索、查询、可视化、分析和组织功能与多种产品和系统开发工具结合使用。

 联合数据方法

采用联合、关联的生命周期数据方法来实现跨工具和跨域关系，并避免将数据移动到单个存储库所需的成本。

 管理复杂性

查看查询的上下文，以便在软件和系统开发过程中做出明智的决策。

 跨角色协作

使用开放式架构和联合数据方法可视化、分析和整理整个组织的工程数据。

 整理工程数据

获得清晰、简单易用的有价值的相关工程数据视图。

 跨生命周期工具分析数据

可视化变化的影响。
后续步骤

开始使用产品导览或者预约 IBM 专家咨询，以了解您的组织如何利用 Engineering Lifecycle Management 扩展规模、提高数据透明度以及实现合规性和自动化。

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