IBM Engineering Lifecycle Optimization – Engineering Insights 可帮助您可视化、分析工程生命周期数据并从中获得洞察。工程团队可以提高他们对生命周期数据关系的理解，并做出更有效、更及时的决策。Engineering Insights 从各种生命周期工具中解锁工程数据，帮助组织维护和证明对监管和行业标准的合规性。
减少查找、查询和分析工程数据及其关系所花费的时间。
专注于提供新想法和实现新改进，而不是试图查找信息和报告进度。
在合规性标准的背景下访问跨工具和跨域数据的视图。
利用云技术更快地启动和运行，并将注意力集中在技术创新上。
借助仪表板和分析收集有意义的数据，帮助企业快速响应项目中的积极和消极指标。
查看和搜索来自不同工具源的数据，以简单易懂的格式显示相关关系，并访问跨工具和跨域数据的视图。
了解功能、程序或结构关系。从海量数据中提取和分析信息。
通过生命周期协作开放服务 (OSLC)，将搜索、查询、可视化、分析和组织功能与多种产品和系统开发工具结合使用。
采用联合、关联的生命周期数据方法来实现跨工具和跨域关系，并避免将数据移动到单个存储库所需的成本。
查看查询的上下文，以便在软件和系统开发过程中做出明智的决策。
使用开放式架构和联合数据方法可视化、分析和整理整个组织的工程数据。
获得清晰、简单易用的有价值的相关工程数据视图。
可视化变化的影响。