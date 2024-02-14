通过提前预留容量，以折扣价格帮助减少支出。
在 IBM Cloud，我们希望为您提供符合预算和目标的支付解决方案，因此我们推出了 IBM Cloud 预留——以优惠价格进行长期规划的先进容量配置。IBM Cloud 预留非常适合具有持续工作负载的组织，特别是那些寻求解决云容量和可用性问题的组织。对于面临一到三年内部采购周期的新入云企业，这些预留也很有价值，因为这些企业无需大额预付即可享受即时节省。让我们帮助您创建更可预测的预算环境。
与按需、按使用量付费的计费周期相比，选择 1 年期限可在指定解决方案上节省高达 60% 的费用。
随时随地提供所需容量。在承诺期限内，IBM Cloud Reservations 可在您选择的可用区和数据中心内提供容量保障。
将现有的按需解决方案转换为 IBM Cloud Reservations 计费和合同条款。可在预订中附加或移除任何兼容的解决方案。
通过 1 年或 3 年虚拟服务器容量预留，最多可节省 60% 的费用。容量按月计费，有保障且无需预付。
通过 1 年合同期锁定 Bare Metal Servers 的更低价格。
1 年期合同最多节省 35%，3 年期合同最多节省 55%。