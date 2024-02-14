在 IBM Cloud，我们希望为您提供符合预算和目标的支付解决方案，因此我们推出了 IBM Cloud 预留——以优惠价格进行长期规划的先进容量配置。IBM Cloud 预留非常适合具有持续工作负载的组织，特别是那些寻求解决云容量和可用性问题的组织。对于面临一到三年内部采购周期的新入云企业，这些预留也很有价值，因为这些企业无需大额预付即可享受即时节省。让我们帮助您创建更可预测的预算环境。