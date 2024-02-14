IBM Cloud 预留容量

通过提前预留容量，以折扣价格帮助减少支出。

在 IBM Cloud VPC 上进行预留 在 IBM Cloud 传统基础设施上进行预留
云存储插图，带有各种连接点和线条

在 IBM Cloud，我们希望为您提供符合预算和目标的支付解决方案，因此我们推出了 IBM Cloud 预留——以优惠价格进行长期规划的先进容量配置。IBM Cloud 预留非常适合具有持续工作负载的组织，特别是那些寻求解决云容量和可用性问题的组织。对于面临一到三年内部采购周期的新入云企业，这些预留也很有价值，因为这些企业无需大额预付即可享受即时节省。让我们帮助您创建更可预测的预算环境。
优势
一位女性正使用笔记本电脑，面带微笑
成本节省

与按需、按使用量付费的计费周期相比，选择 1 年期限可在指定解决方案上节省高达 60% 的费用。
一名 IT 工程师站在数据中心内打开的服务器旁
有保障的容量

随时随地提供所需容量。在承诺期限内，IBM Cloud Reservations 可在您选择的可用区和数据中心内提供容量保障。
坐在城市长椅上的商人
转换部署的灵活性

将现有的按需解决方案转换为 IBM Cloud Reservations 计费和合同条款。可在预订中附加或移除任何兼容的解决方案。
IBM Cloud 预留解决方案
IBM Cloud Virtual Servers for VPC

通过 1 年或 3 年虚拟服务器容量预留，最多可节省 60% 的费用。容量按月计费，有保障且无需预付。

 深入了解虚拟服务器
传统基础设施上的 IBM Cloud Bare Metal Servers

通过 1 年合同期锁定 Bare Metal Servers 的更低价格。

 深入了解传统基础设施上的 Bare Metal Servers
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

1 年期合同最多节省 35%，3 年期合同最多节省 55%。

 深入了解适用于 VPC 的 Bare Metal Servers
IBM Cloud 预留相关资源
带有笔记本电脑、云、数据服务器和图标的平台插图
IBM Cloud Virtual Server for VPC 文档

了解如何开始在 IBM Cloud Virtual Server for VPC 上使用预留容量。

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Bare Metal Server 特写
IBM Cloud Bare Metal Server（经典版）

了解如何开始在 IBM Cloud Bare Metal Servers（传统基础设施）上使用合同期价格。

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带有缠绕线缆的 Bare Metal Server 特写
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

了解如何开始在 IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC 上使用预留容量

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