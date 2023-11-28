可最大限度发挥 IBM Cloud Pak for Data 的功能的解决方案

分析 Appen Appen 携手 IBM Cloud Pak for Data，在受监管的行业中大规模推动高度安全的数据。

数据源 PostgreSQL PostgreSQL 集成可提供 Kubernetes 容器的易用性和完整的数据管理生命周期。

数据源 MongoDB 当 MongoDB 部署为 IBM Cloud Pak for Data 的一部分时，可使用 MongoDB 的可扩展性、灵活性和各种工具。

数据源 CockroachDB CockroachDB 提供分布式 SQL 数据库，并提供任何规模的事务一致性。

开发人员工具 Anaconda Repository 利用全面、受管和精选的开源库和工具自动执行 AI 生命周期。

行业 Personetics 该数字参与平台提供 AI 驱动的洞察、建议和情境服务。

行业 Tavant Tavant 加速器可解决特定于媒体的需求和用例，从而帮助提升营销活动的绩效。