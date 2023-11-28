IBM Cloud Pak® for Data 可与各种解决方案无缝集成，增强这一世界一流平台的功能。这个不断增长的生态系统中的科技企业和系统集成商在助力您的组织构建 AI 所需的业务解决方案方面发挥着不可或缺的作用。
可最大限度发挥 IBM Cloud Pak for Data 的功能的解决方案
Appen 携手 IBM Cloud Pak for Data，在受监管的行业中大规模推动高度安全的数据。
PostgreSQL 集成可提供 Kubernetes 容器的易用性和完整的数据管理生命周期。
当 MongoDB 部署为 IBM Cloud Pak for Data 的一部分时，可使用 MongoDB 的可扩展性、灵活性和各种工具。
CockroachDB 提供分布式 SQL 数据库，并提供任何规模的事务一致性。
利用全面、受管和精选的开源库和工具自动执行 AI 生命周期。
该数字参与平台提供 AI 驱动的洞察、建议和情境服务。
Tavant 加速器可解决特定于媒体的需求和用例，从而帮助提升营销活动的绩效。
在 IBM Cloud Pak for Data 和 Red Hat® OpenShift® 上管理容器化数据库的存储。