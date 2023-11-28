主页 分析 Cloud Pak for Data IBM Cloud Pak for Data 生态系统
解决方案提供商强大的生态系统可扩展 IBM Cloud Pak for Data 的功能
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最大限度发挥 IBM Cloud Pak for Data 的功能

IBM Cloud Pak® for Data 可与各种解决方案无缝集成，增强这一世界一流平台的功能。这个不断增长的生态系统中的科技企业和系统集成商在助力您的组织构建 AI 所需的业务解决方案方面发挥着不可或缺的作用。
Cloud Pak for Data 4.8 现已上市
IBM 业务合作伙伴

可最大限度发挥 IBM Cloud Pak for Data 的功能的解决方案

 Appen

Appen 携手 IBM Cloud Pak for Data，在受监管的行业中大规模推动高度安全的数据。

 PostgreSQL

PostgreSQL 集成可提供 Kubernetes 容器的易用性和完整的数据管理生命周期。

 MongoDB

当 MongoDB 部署为 IBM Cloud Pak for Data 的一部分时，可使用 MongoDB 的可扩展性、灵活性和各种工具。

 CockroachDB

CockroachDB 提供分布式 SQL 数据库，并提供任何规模的事务一致性。

 Anaconda Repository

利用全面、受管和精选的开源库和工具自动执行 AI 生命周期。

 Personetics

该数字参与平台提供 AI 驱动的洞察、建议和情境服务。

 Tavant

Tavant 加速器可解决特定于媒体的需求和用例，从而帮助提升营销活动的绩效。

 Portworx

在 IBM Cloud Pak for Data 和 Red Hat® OpenShift® 上管理容器化数据库的存储。
看看我们的合作伙伴正在创造什么
解决数据质量问题 了解如何将 Anaconda Team Edition 集成到 IBM Cloud Pak for Data，从而为数据科学家提供开源工具存储库。 观看视频 (15:36)
听听他们的自述

来自合作伙伴公司的专家讨论他们的解决方案。

 Datameer

Datameer 的 Bob Page 解释了如何使用 IBM Cloud Pak for Data 和 Datameer 来构建完整的数据管道。

 MongoDB

MongoDB 的 David Koppe 解释了 IBM Cloud Pak for Data 和 Mongo DB 如何推动更快地获取洞察。

 Lightbend

Lightbend 副总裁 Karl Wehden 解释了 IBM Cloud Pak for Data 和 Lightbend 如何增强 AI 模型和应用。
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