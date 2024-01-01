IBM Cloud® Object Storage 提供的存储类可让您平衡数据访问频率和成本。智能分层每月会针对不同的访问模式和弹性要求自动选择最便宜的定价级别。我们的存储类是针对备份和恢复、数据归档、云原生应用程序数据存储和用于 AI 分析的存储等用例量身定制的。
智能分层专门针对数据不断变化的特性而设计。它可以存储不断变化的数据，而不会造成费用超支，并使用基于数据活动的内置定价层分类，每月自动按最佳存储费率计费。智能分层会分析您的每月活动，并根据存储和访问量按 Hot（热）、Cool（温）或 Cold（冷）费率计费，不收取检索费用，不设置最小对象规格，没有最短存储期限要求，也不收取其他管理费用。¹
其工作原理：
标准（用于存储活动数据）：用于每月访问多次的活动数据。需要时可立即提供数据。常见用例包括流媒体移动和网页内容、DevOps、分析、协作和活动内容存储库等。不收取检索费用，没有最小对象规格和最短存储期限要求。
保险库（用于存储不太活跃的数据）：用于存储每月访问一次或更少的不太活跃的数据。需要时可立即提供数据。读取数据需支付少量检索费用。常见用例包括备份和数据资产保留。保险库设有对象规格和存储周期阈值，最小可计费的对象规格为 128 KB，最短存储期限为 30 天。
冷保险库（用于存储冷数据）：用于存储每年只访问几次的数据。读取数据需支付较高检索费用。常见用例包括长期备份、大型数据集保存或较旧的媒体内容。冷保险库设有对象规格和存储周期阈值，最小可计费的对象规格为 256 KB，最短存储期限为 90 天。小于最小容量规格的对象将按照最小可计费对象规格收费。
IBM Cloud Object Storage 归档和加速归档针对需要长期保留但很少访问的数据提供的低成本选择。对于写入任何存储类中对象存储区的对象，应用归档策略，从而管理数据生命周期。利用基于策略的归档，在指定的期限后，任何存储类中的对象都会自动归档。从任何存储类移交到归档或从归档中恢复的对象，不会产生与存储类相关的最短存储期限费用。归档后，客户可在需要时还原其对象的临时副本。²
归档优点：
¹如果操作数量 ≥ 1000 x {存储量 (GB) - 检索量 (GB)}，则将数据归入“热”类别。如果操作数量 ≤ {存储量 (GB) - 检索量 (GB)}，则将数据归入“冷”类别。如果不符合上述任何条件，则数据将被归入“温”类别。要了解更多信息，请参阅计费主题。
² 归档（用于“冷”归档数据）：从归档恢复最长需要 12 小时。归档的最短存储期限为 90 天。加速归档（用于“暖”(Warm) 归档数据）：从加速归档恢复数据最长需要 2 小时。加速归档的最短存储期限为 90 天。