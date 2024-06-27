主页 分析 Optim IBM InfoSphere Optim
管理从需求到淘汰过程中的数据，提高业务敏捷性，同时降低成本
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六边形梯度边界内有间隔均匀但大小不同的圆球
什么是 IBM InfoSphere Optim？

IBM InfoSphere® Optim™ 解决方案管理从需求到停用阶段产生的数据。它们提高性能、增强协作并改善跨应用程序、数据库和平台的治理。通过在数据的整个生命周期内正确管理数据，组织可以降低风险，从而更好地支持业务目标。
InfoSphere Optim 产品

IBM InfoSphere Optim Test Data Management

将系统和数据库中的数据提取到测试环境中以进行快速软件测试，同时保持测试完整性。

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IBM InfoSphere Optim Virtual Data Pipeline

获取生产数据库的安全虚拟副本，同时不消耗额外的存储资源。

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IBM InfoSphere Optim Data Privacy

使用跨数据库、应用程序和系统的各种屏蔽技术来保护非生产机密数据。

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IBM InfoSphere Optim Archive

停用并归档应用程序及其数据，以降低存储成本和风险，同时保留必要的数据。

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IBM InfoSphere Optim Test Data Fabrication

使用基于规则的合成数据创建来满足测试需求，同时降低风险，从而加快软件开发生命周期。

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IBM InfoSphere Optim Test Data Orchestrator

使用易于定义的规则来计算和提取满足测试用例的确切要求所需的测试数据值。

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IBM InfoSphere Optim Data Privacy for Unstructured Data

保护整个企业内测试、开发和分析环境中的非结构化数据。

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InfoSphere Optim 功能 应用程序停用和整合

对已停用的应用程序和历史交易记录中的数据进行归档，同时提供对数据的持续访问以进行符合保留法规的查询和报告。

 全面的测试数据管理功能

跨应用程序、数据库、操作系统和硬件平台扩展数据，以帮助保护您的测试环境、加快发布周期并降低成本。

 最大限度地提升大数据环境的业务价值

获得经过验证的数据生命周期管理能力，通过管理数据增长和降低总体拥有成本 (TCO) 来最大限度地提升数据仓库和大数据环境的业务价值。

 面向企业的单一可扩展归档解决方案

缺乏数据归档可能会损害任务关键型企业系统的性能。从源头解决数据增多的问题，提高效率，并在整个生命周期中最大限度降低与管理结构化数据相关的风险。
采取后续步骤

安排与专家进行一对一咨询，帮助您围绕数据、分析和人工智能制定相关制胜策略。