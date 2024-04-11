主页 分析 InfoSphere Virtual Data Pipeline IBM InfoSphere Virtual Data Pipeline
数分钟内即可配置和刷新分析并测试数据
插图：多个圆圈
加快分析和应用开发 允许用户访问生产数据，而不影响优先工作负载或损害安全和隐私。 阅读解决方案简介
优势 快速部署

为 DevOps 提供自动化工具，以便更快地向客户提供新软件版本。

 降低成本

获取存储效率高的虚拟副本，帮助确保节省数据中心的存储空间。

 提升质量

在开发生命周期的早期发现错误，提高产品质量和可预测性。

 提高可靠性

执行单元测试、自动构建测试以及功能和回归测试。

 保护敏感数据

获得单个黄金映像，以及基于角色的访问控制和自动屏蔽。

 扩大测试覆盖范围

使用单一平台避免额外的单点工具和基础架构孤岛。
功能列表 近乎即时地进行多次复制

以最低的存储使用量来配置生产数据库的数十个近实时虚拟副本。

 数据刷新

使开发人员和测试人员能够通过自动刷新来测试生产数据集的最新副本。

 自助访问

通过自助服务访问，为开发人员和质量保证工程师提供已授权数据库的仅“屏蔽”数据集，从而减轻 IT 人员和 DBA 的负担。

 跨环境实施

适用于 IBM Cloud Pak® for Data 的 IBM InfoSphere Virtual Data Pipeline 服务将用户连接到他们自己的生产数据源的读写虚拟克隆。

 了解更多信息 在云端测试

将本地数据集的屏蔽副本配置到远程位置或云环境，从而在需要时快速实现开发和测试。
相关产品

了解更多IBM InfoSphere Optim 产品

 IBM InfoSphere Optim Test Data Management

通过按需工作流程和服务来优化和自动化测试数据管理流程。

 IBM InfoSphere Optim Test Data Orchestrator

计算和提取所需的测试数据值，以满足测试用例的确切要求。

 IBM InfoSphere Optim Data Privacy

保护隐私，支持跨应用程序、数据库和操作系统的合规性。

 IBM Cloud® Object Storage

支持 AI 工作负载并将主要和辅助大数据存储与对象存储整合。
立即体验

利用 IBM InfoSphere Virtual Data Pipeline 采取后续步骤。
IBM Optim 社区