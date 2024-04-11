为 DevOps 提供自动化工具，以便更快地向客户提供新软件版本。
获取存储效率高的虚拟副本，帮助确保节省数据中心的存储空间。
在开发生命周期的早期发现错误，提高产品质量和可预测性。
执行单元测试、自动构建测试以及功能和回归测试。
获得单个黄金映像，以及基于角色的访问控制和自动屏蔽。
使用单一平台避免额外的单点工具和基础架构孤岛。
以最低的存储使用量来配置生产数据库的数十个近实时虚拟副本。
使开发人员和测试人员能够通过自动刷新来测试生产数据集的最新副本。
通过自助服务访问，为开发人员和质量保证工程师提供已授权数据库的仅“屏蔽”数据集，从而减轻 IT 人员和 DBA 的负担。
适用于 IBM Cloud Pak® for Data 的 IBM InfoSphere Virtual Data Pipeline 服务将用户连接到他们自己的生产数据源的读写虚拟克隆。
将本地数据集的屏蔽副本配置到远程位置或云环境，从而在需要时快速实现开发和测试。
通过按需工作流程和服务来优化和自动化测试数据管理流程。
计算和提取所需的测试数据值，以满足测试用例的确切要求。
保护隐私，支持跨应用程序、数据库和操作系统的合规性。
支持 AI 工作负载并将主要和辅助大数据存储与对象存储整合。