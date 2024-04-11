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持续测试需要在正确的时间提供正确的测试数据，这完全符合测试用例的需求。IBM InfoSphere® Optim™ Test Data Orchestrator 使用易于定义的确定属性、确定值和过滤规则来计算全面的测试数据覆盖矩阵，其中包含测试所需的数据值的精确横截面。它会自动从匿名黄金副本中提取匹配数据，或者综合生成数据（如果不存在），并轻松与 DevOps 工具包中的其他解决方案连接，以生成自动化测试并按需刷新测试数据。
通过业务用户协作功能简化测试需求的捕获，从而帮助您创建更有效的测试数据环境。
创建一个测试数据覆盖范围矩阵，从而精确计算用尽可能少的数据量来测试所有重要内容所需的测试数据。
测试范围会创建一个矩阵，从而准确告知您需要测试的内容。一旦定义，覆盖范围矩阵便可跨不同环境和发行版本进行应用，并与其他测试工具集成。
将测试数据存储在 Optim Test Data Orchestrator 仓库中，以便开发人员和测试人员在其中创建、维护和刷新多个版本的测试数据，从而轻松支持各种发布版本。
利用通过匹配测试数据来自动执行测试的工具，从而加快测试速度。
提供支持持续测试和持续集成所需的准确测试数据，确保所有需要测试的内容都经过测试以减少缺陷。
允许开发人员和测试人员使用易于定义的规则快速构建测试数据环境。
按需生成自动化测试并刷新测试数据，从而帮助持续集成管道保持高效运行。
与测试数据管理解决方案无缝对接，并通过强大的 API 平台将自动化测试工具集成到持续交付管道中。
仅拉取您需要的生产数据副本，并创建合成数据以填补所有空白。在编写单个测试用例之前发现错误，从而只需按一下按钮便可装配新的测试数据。
创建、维护和刷新多个版本的测试数据，以便支持各种代码发布。
轻松与业务用户协作，捕获测试需求并将其存储在可编辑、可重复使用的存储库中。
优化并自动执行测试数据管理流程，同时按需配备敏捷开发和测试所需的工作流程和服务。
创建高质量的测试数据，同时最大限度地降低使用敏感生产数据的风险。
只需几分钟即可配置和刷新虚拟测试数据环境。
使用各种功能在不同应用程序、数据库和操作系统中识别敏感信息，从而保护隐私并支持合规性。