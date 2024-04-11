持续测试需要在正确的时间提供正确的测试数据，这完全符合测试用例的需求。IBM InfoSphere® Optim™ Test Data Orchestrator 使用易于定义的确定属性、确定值和过滤规则来计算全面的测试数据覆盖矩阵，其中包含测试所需的数据值的精确横截面。它会自动从匿名黄金副本中提取匹配数据，或者综合生成数据（如果不存在），并轻松与 DevOps 工具包中的其他解决方案连接，以生成自动化测试并按需刷新测试数据。