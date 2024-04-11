主页 分析 Optim Optim Optim Data Privacy IBM InfoSphere Optim Data Privacy
跨应用程序、数据库和操作系统去识别敏感信息
IBM 数据中心的女性
降低安全漏洞的风险

IBM® InfoSphere® Optim Data Privacy 提供了广泛的功能来有效屏蔽非生产环境中的敏感数据，例如开发、测试、QA 或培训。

为了保护机密数据，InfoSphere® Optim Data Privacy 提供了多种转换技术，将敏感信息替换为真实的、功能齐全的屏蔽数据。 依据上下文的准确屏蔽功能有助于被屏蔽数据保留与原始信息相似的格式。
缩小数据隐私差距

阅读白皮书

好处 按需屏蔽机密数据

应用屏蔽技术来转换应用程序、数据库和报告中的个人识别信息和机密公司数据。

降低风险，改善治理

通过屏蔽、混淆和私有化在非生产环境中传播的个人信息来防止信息被滥用。

快速实施法规

使用预定义的可操作数据隐私分类和规则来加快数据隐私计划并提供合规报告方法。

测试沙箱

用逼真的虚构数据替代测试环境，创建一个用于测试的安全环境，以准确反映业务流程。

特征 数据转换技术

预先打包的数据屏蔽例程转换复杂的数据元素，同时保留它们的上下文含义。 与信息治理目录的集成提供了 30 个预定义的数据分类和 30 个预定义的数据隐私规则。

数据隐私组件

通过独立 API，能够以灵活且可扩展的方式来访问预定义和用户开发的数据屏蔽服务。 数据隐私应用程序会屏蔽 CSV、XML 和 Hadoop 中的数据。 用户定义函数 (UDF) 在数据库管理系统中动态屏蔽数据。

隐私法律合规

Optim Data Privacy 可以帮助组织改进和满足合规性要求，例如 HIPAA、Gramm-Leach-Bliley 法案 (GLBA)、数字正当程序 (DDP) 要求、个人信息保护和电子文档法案 (PIPEDA) 等。

格式保留加密 (FPE)

Optim Data Privacy 支持 FPE，并且基于 AES-256 算法来生成不同的屏蔽值，而没有可识别的模式。 该软件在使用相同的键时提供可重复的屏蔽值。 用户定义的加密密钥提供了额外的安全性。

企业数据屏蔽

Optim Data Privacy 与常用应用程序集成，包括 Oracle E-Business Suite、PeopleSoft Enterprise、Siebel 等。 该软件支持 IBM Db2®、IBM Information Management System、Postgres、Informix、Oracle、Sybase 等。

预定义的数据隐私报告

合规报告可以让您深入了解您的风险暴露。 报告包括《数据屏蔽合规性报告》、《数据屏蔽执行报告》和《屏蔽状态、数据存储和数据库管理系统统计数据报告》。

统一的隐私框架
数据隐私和人工智能保护 通过 IBM Cloud Pak® for Data 集成的解决方案可帮助您了解和管理敏感数据在整个组织中的使用方式。 了解统一方法的工作原理
资源 IBM InfoSphere Optim Data Masking 解决方案

利用全面的功能来屏蔽和管理生产和非生产环境中的应用程序、报告和数据库中的敏感数据。

 缩小数据隐私差距

通过有效的数据屏蔽（包括应用程序感知数据屏蔽、上下文感知数据屏蔽和持久数据屏蔽）应对复杂的数据隐私挑战。

 数据治理

管理您的结构化或非结构化数据，以降低合规风险并为利益相关者赋能。 了解您拥有哪些数据、这些数据的所在位置以及如何使用这些数据。

 满足 GDPR 如何使您的业务受益

了解数据治理如何帮助与客户建立更加透明和可信的关系。 通过您的数据加速采用，以获得竞争优势。
执行下一步

与 IBM 代表交谈，查阅产品文档，从其他用户那里获得提示，并通过这些资源获得产品支持。

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