IBM® InfoSphere® Optim Data Privacy 提供了广泛的功能来有效屏蔽非生产环境中的敏感数据，例如开发、测试、QA 或培训。
为了保护机密数据，InfoSphere® Optim Data Privacy 提供了多种转换技术，将敏感信息替换为真实的、功能齐全的屏蔽数据。 依据上下文的准确屏蔽功能有助于被屏蔽数据保留与原始信息相似的格式。
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应用屏蔽技术来转换应用程序、数据库和报告中的个人识别信息和机密公司数据。
通过屏蔽、混淆和私有化在非生产环境中传播的个人信息来防止信息被滥用。
使用预定义的可操作数据隐私分类和规则来加快数据隐私计划并提供合规报告方法。
用逼真的虚构数据替代测试环境，创建一个用于测试的安全环境，以准确反映业务流程。
预先打包的数据屏蔽例程转换复杂的数据元素，同时保留它们的上下文含义。 与信息治理目录的集成提供了 30 个预定义的数据分类和 30 个预定义的数据隐私规则。
通过独立 API，能够以灵活且可扩展的方式来访问预定义和用户开发的数据屏蔽服务。 数据隐私应用程序会屏蔽 CSV、XML 和 Hadoop 中的数据。 用户定义函数 (UDF) 在数据库管理系统中动态屏蔽数据。
Optim Data Privacy 可以帮助组织改进和满足合规性要求，例如 HIPAA、Gramm-Leach-Bliley 法案 (GLBA)、数字正当程序 (DDP) 要求、个人信息保护和电子文档法案 (PIPEDA) 等。
Optim Data Privacy 支持 FPE，并且基于 AES-256 算法来生成不同的屏蔽值，而没有可识别的模式。 该软件在使用相同的键时提供可重复的屏蔽值。 用户定义的加密密钥提供了额外的安全性。
Optim Data Privacy 与常用应用程序集成，包括 Oracle E-Business Suite、PeopleSoft Enterprise、Siebel 等。 该软件支持 IBM Db2®、IBM Information Management System、Postgres、Informix、Oracle、Sybase 等。
合规报告可以让您深入了解您的风险暴露。 报告包括《数据屏蔽合规性报告》、《数据屏蔽执行报告》和《屏蔽状态、数据存储和数据库管理系统统计数据报告》。