组织依靠关键应用程序来推动获得成果，许多组织使用敏捷方法来快速交付可靠的功能。IBM InfoSphere® Optim™ Test Data Management 可帮助组织优化创建和管理非生产环境数据的流程并实现自动化。Optim Test Management 使用有效且高效的测试策略，帮助快速识别问题，降低有缺陷的测试数据和不准确性带来的风险（通常会导致应用程序故障）。它有助于改进应用程序测试过程的每个阶段。
Optim 可帮助您创建大小合适的虚构测试数据库，以反映您的业务流程。成本高昂的克隆工作被降到最低，因此您可以在开发过程中尽早解决缺陷问题。
Optim Test Data Management Solution 可根据您的开发和测试要求以及常用应用程序、数据库、操作系统和硬件平台进行扩展。
信用卡号码、电子邮件地址和机密公司信息等敏感数据可以被屏蔽，以帮助保护其免遭滥用和欺诈，同时保留上下文含义。
Optim 支持开发和测试的敏捷要求，因此开发人员和测试人员可以按需访问和刷新数据，以提高运营效率，同时提供更多的测试时间。
通过在业务对象级别管理数据，IBM Optim™ 可以保留数据的关系完整性及其原始业务上下文。可以从单个数据库或多个相关应用程序和数据库中拉取业务对象。这种“联合”提取功能可以轻松创建类似生产的环境，准确反映端到端测试用例。
借助全方位的数据分析功能，您可以捕获隐藏的相关性并进行显示。技术包括单源和跨源数据重叠分析、高级匹配、关键发现和转换逻辑发现。
数据治理是组织的首要任务。Optim 拥有超过 30 个预定义数据分类和 40 个预定义数据隐私规则，它提供一种标准方法来治理测试数据管理流程并验证是否在整个生命周期中遵守策略和标准。与 Governance Catalog 的集成支持用户将分类和规则拖放到列图中，以自动分配可执行的数据屏蔽例程。
利用直观的在线界面和全功能浏览工具，有助于减少耗时、易出错的逐表比较工作。Optim 可识别预期的数据库变化，并发现可能未被发现的差异。
本文档汇总了组件的系统要求。
可以在此链接中找到 Optim Test Data Management 的软件要求。
可以在此链接中找到 Optim Test Data Management 的硬件注意事项。
只需几分钟即可配置和刷新虚拟测试数据环境。
使用各种功能在不同应用程序、数据库和操作系统中识别敏感信息，从而保护隐私并支持合规性。
保护整个企业内测试、开发和分析环境中的非结构化数据。
创建高质量的测试数据，同时最大限度地降低使用敏感生产数据的风险。
提供持续测试所需的精确测试数据。
通过归档或淘汰应用程序和系统的历史数据，帮助降低硬件、存储和维护成本。