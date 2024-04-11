数据治理是组织的首要任务。Optim 拥有超过 30 个预定义数据分类和 40 个预定义数据隐私规则，它提供一种标准方法来治理测试数据管理流程并验证是否在整个生命周期中遵守策略和标准。与 Governance Catalog 的集成支持用户将分类和规则拖放到列图中，以自动分配可执行的数据屏蔽例程。