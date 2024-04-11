IBM InfoSphere® Optim™ Archive 是一种可扩展的解决方案，可以帮助贵组织管理和支持数据库存档策略。该解决方案还可以帮助企业控制不断增长的数据量和相关存储成本，同时提高应用程序性能，并最大限度地降低与保留数据和合规性相关的风险。无论是应用于打包应用程序、自定义应用程序还是数据仓库环境，InfoSphere Optim Archive 都能为 IT 团队和业务部门提供优势，帮助企业在整个生命周期中智能地归档和管理历史数据。
管理工具可帮助您整合或淘汰旧版和冗余的应用程序。归档可通过减少待迁移的数据量来加快应用程序升级。
可以利用 Optim Archive 应用保留、获取和处置数据的业务治理政策。有了保留政策，就可以在保留需求到期时放心地删除存档数据。
InfoSphere Optim Archive 通过对结构化数据应用先进的归档功能，提供了更好的数据控制，并有助于降低硬件存储和维护成本。
当您需要生成历史业务活动快照以响应发现请求或审核应用程序时，独立的访问方法至关重要。这些方法可为整个归档生命周期提供最大支持。独立访问有助于消除维护原始应用程序或版本的必要。它还允许用户使用行业标准方法和报告工具来查看、查询归档中的数据，并对其进行报告。
InfoSphere Optim Archive 可根据归档、删除和恢复流程生成报告，从而显示有关数据库连接、访问、数据吞吐量、索引使用情况和其他相关统计数据的详细信息。这些信息对于性能设置很有价值，同时对设计考虑因素和故障排除也很有用。
为每个类别或温度的数据定义服务级别，以便您始终如一地实现应用程序和数据仓库的性能目标。为当前的（热）数据、报告（热）数据和历史（冷）数据设置相应的服务级别。
作为单一可扩展解决方案，InfoSphere Optim Archive 支持常用的应用程序、数据库技术和操作系统，可用于 Oracle E-Business Suite、PeopleSoft Enterprise、Siebel Customer Relationship Management (CRM) 和 JD Edwards EnterpriseOne。该解决方案可与 IBM Db2®、IBM Informix®、Oracle、Sybase、SQL 服务器和 XML 数据库技术结合使用，并支持 Microsoft Windows、Unix、Linux® 和 IBM z/OS® 操作系统。
只需几分钟即可配置和刷新虚拟测试数据环境。
优化和自动化测试数据管理流程，包括按需分配工作流程和服务，以实现敏捷开发和测试
使用各种功能在不同应用程序、数据库和操作系统中识别敏感信息，从而保护隐私并支持合规性。
保护整个企业内测试、开发和分析环境中的非结构化数据。
Linux® 注册商标的使用基于 Linux 基金会发放的再许可。Linux 基金会是该商标全球所有者 Linus Torvalds 的独家许可持有人。