IBM InfoSphere® Optim™ Archive 是一种可扩展的解决方案，可以帮助贵组织管理和支持数据库存档策略。该解决方案还可以帮助企业控制不断增长的数据量和相关存储成本，同时提高应用程序性能，并最大限度地降低与保留数据和合规性相关的风险。无论是应用于打包应用程序、自定义应用程序还是数据仓库环境，InfoSphere Optim Archive 都能为 IT 团队和业务部门提供优势，帮助企业在整个生命周期中智能地归档和管理历史数据。