我们的目标

IBM 立志成为“催化剂”，让世界变得更美好。



我们的目标是在商业道德、我们的环境以及我们工作和生活的社区等方面，对世界产生持久的积极影响。 通过 2023 年“IBM 影响力”报告了解 IBM 员工如何利用技术发挥影响力

影响力成功案例 IBM 投入多达 4500 万美元助力适应气候变化，从旨在提升城市韧性的全新 RFP 开始 Usher’s New Look 与 IBM 开展以 AI 为重点的合作，帮助学生为职业生涯的成功做好准备 面向弱势群体的全新可持续发展项目以及免费绿色环保和技术技能培训 IBM 荣获“2023 公民奖”之“最佳可持续发展计划”类奖项

我们的支柱 建立更好的途径来保护自然资源、减少污染并最大限度减少气候相关风险 了解更多 关注 IBM 内部以及全球各地的多元、公平和包容，为每个人创造空间和机会 了解更多 在打造创新、制定政策和建立实践时，优先考虑道德、信任、透明度，最重要的是要考虑问责制 了解更多

企业社会责任 (CSR) 计划 IBM 员工共同致力于为彼此也为我们的全球社区创造更美好、更公平的世界 查看 IBM 的 CSR 计划

2023 年“IBM 影响力”报告