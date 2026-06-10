IBM 产品荣获 TrustRadius 2026 Top Rated Awards

每一项认可都来自客户在现代企业最关键领域的真实验证——在这些领域中，可靠性、治理能力与业务成果都是不可妥协的核心标准。

这些奖项的背后，是客户与合作伙伴主动分享真实使用体验的共同成果。每一条评价不仅帮助同行更有信心地评估解决方案，也持续推动 IBM 产品团队不断优化支撑企业运营的关键技术。

如果您是 IBM 客户或合作伙伴，尚未分享使用体验，欢迎在 TrustRadius 上留下您的评价。您的反馈不仅有助于塑造市场认知，也能为潜在用户提供参考，并影响产品未来的发展方向。

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