IBM 产品荣获 TrustRadius 2026 Top Rated Awards

这一表彰反映了每天使用这些产品的客户和合作伙伴分享的体验。
科技买家越来越依赖洞察分析来评估解决方案、了解实际结果并做出自信的决策。独立的客户反馈已成为科技能否在实践中创造价值的最可信信号之一。
因此，我们非常自豪地宣布，基于全部来自经验证客户评价的结果，共有22款 IBM 产品荣获 TrustRadius 2026 Top Rated Award。这一表彰体现了客户与合作伙伴的真实使用体验——他们每天依托这些解决方案来运行、保护并现代化自身业务。
TrustRadius Top Rated Awards 基于真实用户的直接反馈，包括评分、评论以及实际使用体验。对技术采购方而言，这一认证提供了一个客观视角，用以评估 IBM 产品在生产环境、跨行业及企业级规模下的实际表现。
这些获奖产品横跨 AI、数据、自动化、安全、集成与基础设施领域，共同体现出一致主题：帮助企业将复杂性转化为运营优势，同时满足规模化、治理与性能要求。
以下 IBM 产品在相应市场类别中获得认可：
每一项认可都来自客户在现代企业最关键领域的真实验证——在这些领域中，可靠性、治理能力与业务成果都是不可妥协的核心标准。
这些奖项的背后，是客户与合作伙伴主动分享真实使用体验的共同成果。每一条评价不仅帮助同行更有信心地评估解决方案，也持续推动 IBM 产品团队不断优化支撑企业运营的关键技术。
如果您是 IBM 客户或合作伙伴，尚未分享使用体验，欢迎在 TrustRadius 上留下您的评价。您的反馈不仅有助于塑造市场认知，也能为潜在用户提供参考，并影响产品未来的发展方向。