主页 GPU NVIDIA NVIDIA GPU 实例
通过按需访问专为 AI 和加速数据处理、HPC、可视化用例构建的 NVIDIA GPU 实现高效扩展
配置 GPU

NVIDIA H100 

针对大型 AI 模型推理、微调和传统 HPC 用例进行了优化

AI

大型传统 AI 和生成式 AI 模型推理和微调，以实现 

  • 聊天机器人、自然语言搜索 - 问答
  • 内容生成、摘要、分类
  • 洞察分析提取，预测

HPC

复杂的科学计算和模拟，需要具有 FP64 性能的双精度精确度

GPU

8 x NVIDIA H100 80 GB

VCPU

162

RAM

1792 GiB

获取报价

获取 VPC 的报价
获取 Red Hat OpenShift 的报价

NVIDIA L40S

针对 AI 推理、传统 HPC 和可视化用例进行了优化

AI

传统 AI 和 GenAI 模型推理和微调，以实现：

- 聊天机器人、自然语言搜索、问题解答
- 内容生成、摘要、分类
- 洞察分析提取、预测

支持 FP8 精度

HPC

图形密集型 HPC 任务，得益于 RT 内核，因此适用于科学应用中的 3D 建模和可视化

可视化

需要高保真的专业可视化工作流程

  • 复杂 3D 场景的实时渲染
  • 使用逼真材料和照明进行产品设计
  • 具有详细环境的建筑可视化

GPU

1 个 NVIDIA L40S 48 GB
2 个 NVIDIA L40S 48 GB

VCPU

24
48

RAM

120 GB
240GB

配置

获取 VPC 报价
获取 VPC 报价

NVIDIA L4

针对 AI 推理和可视化用例进行了优化

AI

仅需要较小内存的小型 AI 模型推理

HPC

图形密集型 HPC 任务，得益于 RT 内核，因此适用于科学应用中的 3D 建模和可视化

可视化

3D 建模和 CAD 工作要求不高

  • 基本实时渲染任务
  • 入门级虚拟现实应用
  • 视频编辑和动态图形

GPU

1 个 NVIDIA L4 24 GB

 

2 个 NVIDIA L4 24 GB

 

4 个 NVIDIA L4 24 GB

VCPU

16

 

32

 

64

RAM

80 GB

 

160 GB

 

320 GB

获取报价

获取 VPC 的报价
获取 Red Hat OpenShift 的报价

 
获取 VPC 的报价
获取 Red Hat OpenShift 的报价

 
获取 VPC 的报价
获取 Red Hat OpenShift 的报价

 

NVIDIA P100

GPU

1 x P100
2 x P100

VCPU

8
16

RAM

60 GB
120 GB

 获取报价

*美国、加拿大和欧盟的数据中心包含 20 TB 带宽；所有其他数据中心包含 5 TB 带宽。新的价格和优惠可能无法与任何其他的当前或未来折扣一同享用。

NVIDIA T4

GPU

NVIDIA T4
NVIDIA T4
NVIDIA T4

CPU

Intel Xeon 8474
Intel Xeon 8474
Intel Xeon 8474

核心数

96 GB
48 GB
64 GB

RAM

高达 2048 GB
高达 2048 GB
高达 2048 GB

 获取报价

*美国、加拿大和欧盟的数据中心包含 20 TB 带宽；所有其他数据中心包含 5 TB 带宽。新的价格和优惠可能无法与任何其他的当前或未来折扣一同享用。