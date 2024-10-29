|
NVIDIA H100
AI
大型传统 AI 和生成式 AI 模型推理和微调，以实现
HPC
复杂的科学计算和模拟，需要具有 FP64 性能的双精度精确度
GPU
8 x NVIDIA H100 80 GB
VCPU
162
RAM
1792 GiB
获取报价
|
NVIDIA L40S
针对 AI 推理、传统 HPC 和可视化用例进行了优化
AI
传统 AI 和 GenAI 模型推理和微调，以实现：
- 聊天机器人、自然语言搜索、问题解答
- 内容生成、摘要、分类
- 洞察分析提取、预测
支持 FP8 精度
HPC
图形密集型 HPC 任务，得益于 RT 内核，因此适用于科学应用中的 3D 建模和可视化
可视化
需要高保真的专业可视化工作流程
GPU
1 个 NVIDIA L40S 48 GB
2 个 NVIDIA L40S 48 GB
VCPU
24
48
RAM
120 GB
240GB
配置
|
NVIDIA L4
针对 AI 推理和可视化用例进行了优化
AI
仅需要较小内存的小型 AI 模型推理
HPC
图形密集型 HPC 任务，得益于 RT 内核，因此适用于科学应用中的 3D 建模和可视化
可视化
3D 建模和 CAD 工作要求不高
GPU
1 个 NVIDIA L4 24 GB
2 个 NVIDIA L4 24 GB
4 个 NVIDIA L4 24 GB
VCPU
16
32
64
RAM
80 GB
160 GB
320 GB
获取报价
|
NVIDIA P100
GPU
1 x P100
2 x P100
VCPU
8
16
RAM
60 GB
120 GB
*美国、加拿大和欧盟的数据中心包含 20 TB 带宽；所有其他数据中心包含 5 TB 带宽。新的价格和优惠可能无法与任何其他的当前或未来折扣一同享用。
|
NVIDIA T4
GPU
NVIDIA T4
NVIDIA T4
NVIDIA T4
CPU
Intel Xeon 8474
Intel Xeon 8474
Intel Xeon 8474
核心数
96 GB
48 GB
64 GB
RAM
高达 2048 GB
高达 2048 GB
高达 2048 GB
*美国、加拿大和欧盟的数据中心包含 20 TB 带宽；所有其他数据中心包含 5 TB 带宽。新的价格和优惠可能无法与任何其他的当前或未来折扣一同享用。