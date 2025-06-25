IBM Cloud® 拥有多种 NVIDIA GPU（例如 H200 和 L40S），以便最好地满足您的特定需求和 AI 工作负载（如训练、推理或微调）。这些 GPU 支持多种生成式 AI 推理应用程序、功能和框架，包括大语言模型 (LLM) 和多模态模型 (MMM)。利用多平台支持（包括 IBM Cloud Virtual Server for VPC、IBM watsonx®、Red Hat® RHEL AI 或 OpenShift® AI 和可部署架构），根据您的工作负载配置目标，快速将 AI 工作负载转化为产品。
NVIDIA 是加速计算领域的先驱，它可帮助各行各业的企业处理性能密集型工作负载。
IBM Cloud 提供丰富的 NVIDIA GPU 实例，因此您可从中选择最适合您工作负载和所需成果的实例。
并非所有 GPU 都是同等创建的，无论是用于 AI、高性能计算还是可视化，IBM Cloud 都能满足您的多样化需求。
在 IBM Cloud Virtual Server for VPC 上，NVIDIA GPU 可与第 4 代 Intel® Xeon® 处理器搭配使用。根据您的基础设施与软件要求，有几种采用与部署方法。
可通过 IBM Cloud Virtual Server for VPC 云实例部署 NVIDIA GPU。IBM Cloud VPC 专为实现软件定义网络 (SDN) 内的高弹性和安全性而设计，客户可在其中构建隔离的私有云，同时维持基本的公有云优点。NVIDIA GPU 云实例还支持 Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) 映像，因而非常适合拥有高度专业化软件堆栈的客户或是需要完全控制底层服务器的客户。
对于需完全控制从基础设施到工作负载的整个 AI 堆栈的客户，则可将 IBM watsonx.ai® 部署到 IBM Cloud VPC 上基于 NVIDIA GPU 的虚拟服务器中。IBM watsonx.ai 是一款集成的一站式端到端 AI 开发平台，它配备了 AI 开发者工具包和完整的 AI 生命周期管理，可用于开发 AI 服务并将其部署到所选应用程序中。
如果客户想自由选择 AI 框架，同时能帮助确保快速、安全地部署其 AI 工作负载，则可使用 IBM Cloud 上的 NVIDIA GPU 可部署架构。
Red Hat OpenShift AI 是一个灵活且可扩展的人工智能 (AI) 与机器学习 (ML) 平台，它支持企业在混合云环境中大规模创建和交付支持 AI 的应用程序。OpenShift AI 使用开源技术进行构建，可为团队提供值得信赖且操作一致的功能，以便开展实验、提供模型和交付创新应用程序。
|GPU
|VCPU
|RAM
|配置
|NVIDIA H200 GPU - 适用于大型传统 AI 和生成式 AI 模型
|8 个 NVIDIA H200 141 GB
|160
|1792 GiB
|Virtual Server for VPC
Red Hat OpenShift
|NVIDIA H100 GPU - 适用于大型传统 AI 和生成式 AI 模型
|8 个 NVIDIA H100 80 GB
|160
|1792 GiB
|Virtual Server for VPC
Red Hat OpenShift
|NVIDIA A100-PCIe GPU - 适用于传统 AI 和生成式 AI 模型
1 x NVIDIA A100 80 GB
2 x NVIDIA A100 80 GB
24
48
120 GB
240 GB
|Virtual Server for VPC
Red Hat OpenShift
|NVIDIA L40S GPU - 适用于中小型模型
1 个 NVIDIA L40S 48 GB
2 x NVIDIA L40S 48 GB
24
48
120 GB
240 GB
|Virtual Server for VPC
Red Hat OpenShift
|NVIDIA L4 GPU - 适用于需要较小内存的小型 AI 模型
1 个 NVIDIA L4 24 GB
2 个 NVIDIA L4 24 GB
4 个 NVIDIA L4 24 GB
16
32
64
80 GB
160 GB
320 GB
|Virtual Server for VPC
Red Hat OpenShift
|NVIDIA V100 GPU - 适用于小型 AI 应用，起步为
|1 个 NVIDIA V100 16 GB
|8
|64 GiB
|Virtual Server for VPC
Red Hat OpenShift