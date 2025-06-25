IBM Cloud 上的 NVIDIA GPU

通过在 IBM Cloud 上按需访问 NVIDIA GPU 来实现高效扩展
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NVIDIA Hopper CPU H200

NVIDIA L40SNVIDIA A100 的 GPU 配置文件可享 50% 折扣优惠

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面向 AI、高性能计算和可视化的 NVIDIA GPU

IBM Cloud® 拥有多种 NVIDIA GPU（例如 H200 和 L40S），以便最好地满足您的特定需求和 AI 工作负载（如训练、推理或微调）。这些 GPU 支持多种生成式 AI 推理应用程序、功能和框架，包括大语言模型 (LLM) 和多模态模型 (MMM)。利用多平台支持（包括 IBM Cloud Virtual Server for VPC、IBM watsonx®、Red Hat® RHEL AI 或 OpenShift® AI 和可部署架构），根据您的工作负载配置目标，快速将 AI 工作负载转化为产品。
近期新闻 NVIDIA Hopper GPU 现已在 IBM Cloud 上可用 用于 NVIDIA 加速计算的 IBM Cloud 集群网络
优势
基于纯色背景呈现的图表与图形插图
行业领先的GPU

NVIDIA 是加速计算领域的先驱，它可帮助各行各业的企业处理性能密集型工作负载。
代表文档和流程整合的云图标插图
选择最适合您需求的 GPU

IBM Cloud 提供丰富的 NVIDIA GPU 实例，因此您可从中选择最适合您工作负载和所需成果的实例。
在不同部分和功能中显示各种颜色的应用程序插图
执行大型或小型模型、高性能计算和可视化

并非所有 GPU 都是同等创建的，无论是用于 AI、高性能计算还是可视化，IBM Cloud 都能满足您的多样化需求。

根据您的要求进行部署

在 IBM Cloud Virtual Server for VPC 上，NVIDIA GPU 可与第 4 代 Intel® Xeon® 处理器搭配使用。根据您的基础设施与软件要求，有几种采用与部署方法。

在 VPC 上配置独立服务器 BYOL watsonx 软件 利用可部署架构实现自动化 Red Hat OpenShift AI 部署

NVIDIA GPU 实例

 

 GPUVCPURAM配置 
NVIDIA H200 GPU - 适用于大型传统 AI 和生成式 AI 模型8 个 NVIDIA H200 141 GB1601792 GiBVirtual Server for VPC
Red Hat OpenShift		 
NVIDIA H100 GPU - 适用于大型传统 AI 和生成式 AI 模型8 个 NVIDIA H100 80 GB1601792 GiBVirtual Server for VPC
Red Hat OpenShift		 
NVIDIA A100-PCIe GPU - 适用于传统 AI 和生成式 AI 模型

1 x NVIDIA A100 80 GB

2 x NVIDIA A100 80 GB

24

48

120 GB

240 GB

Virtual Server for VPC
Red Hat OpenShift		 
NVIDIA L40S GPU - 适用于中小型模型

1 个 NVIDIA L40S 48 GB

2 x NVIDIA L40S 48 GB

24

48

120 GB

240 GB

Virtual Server for VPC
Red Hat OpenShift		 
NVIDIA L4 GPU - 适用于需要较小内存的小型 AI 模型

1 个 NVIDIA L4 24 GB

2 个 NVIDIA L4 24 GB

4 个 NVIDIA L4 24 GB

16

32

64

80 GB

160 GB

320 GB

Virtual Server for VPC
Red Hat OpenShift		 
NVIDIA V100 GPU - 适用于小型 AI 应用，起步为1 个 NVIDIA V100 16 GB864 GiBVirtual Server for VPC
Red Hat OpenShift		 
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采取后续步骤

深入了解 IBM Cloud 上的 NVIDIA GPU 实例。

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