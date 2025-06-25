IBM Cloud 上的 NVIDIA GPU

对于需完全控制从基础设施到工作负载的整个 AI 堆栈的客户，则可将 IBM watsonx.ai® 部署到 IBM Cloud VPC 上基于 NVIDIA GPU 的虚拟服务器中。IBM watsonx.ai 是一款集成的一站式端到端 AI 开发平台，它配备了 AI 开发者工具包和完整的 AI 生命周期管理，可用于开发 AI 服务并将其部署到所选应用程序中。