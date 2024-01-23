不幸的是，这种缺乏洞察分析的现象在各个行业都很常见，IT 解决方案公司 Whitespace 的一位客户也面临着这一挑战。“英国政府的一个部门与我们合作，解决他们所谓的‘Excel 问题’，”Whitespace 首席营销和收入官 Andrew Webber 回忆道，“基本上，该部门每年会花费数十亿英镑与外部合作伙伴合作开展超过 400 个不同项目。关于这些项目的大量信息都保存在不同人员的笔记本电脑和旧系统上的 Excel 表格中。”

他继续说道：“因此，每当领导者必须做出有关增加或减少投资的战略决策时，总是会疯狂地寻找所有相关数据，因为这些数据散落在各个地方。其次，这意味着有关这些项目的日常事务决策是孤立做出的，他们不知道任何连锁反应。”

在考虑如何帮助客户解决这一挑战时，Whitespace 使用了多年前开发的工具 – Expert Augmented and Automated Machine Learning Intelligence，即 eamli。