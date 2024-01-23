在董事会会议室或者事实上在企业的任何办公室，决不应该进行盲目猜测。在做出决策之前，应权衡和考虑相关事实和细节。但是，当您手头只有过时数据，甚至可能遇到最糟糕的情况，即没有任何数据时，选择正确的前进方向就会变得极其复杂。
不幸的是，这种缺乏洞察分析的现象在各个行业都很常见，IT 解决方案公司 Whitespace 的一位客户也面临着这一挑战。“英国政府的一个部门与我们合作，解决他们所谓的‘Excel 问题’，”Whitespace 首席营销和收入官 Andrew Webber 回忆道，“基本上，该部门每年会花费数十亿英镑与外部合作伙伴合作开展超过 400 个不同项目。关于这些项目的大量信息都保存在不同人员的笔记本电脑和旧系统上的 Excel 表格中。”
他继续说道：“因此，每当领导者必须做出有关增加或减少投资的战略决策时，总是会疯狂地寻找所有相关数据，因为这些数据散落在各个地方。其次，这意味着有关这些项目的日常事务决策是孤立做出的，他们不知道任何连锁反应。”
在考虑如何帮助客户解决这一挑战时，Whitespace 使用了多年前开发的工具 – Expert Augmented and Automated Machine Learning Intelligence，即 eamli。
使用真实世界的数据，eamli 可以在短短几秒钟内进行数百万次模拟
通过一个通用界面，用户可以全方位查看相关数据
“eamli 实际上是我们联合创始人之一 Paul Jenkinson 的创意，”Webber 回忆道，“Paul 有金融背景，当他作为投资者时，他一次又一次地看到中小企业如何被要求借助有限的信息建立财务模型并进行收入和定价预测。因此，利用他在 Excel 方面的专业知识和有限的编码能力，他构建了该工具的早期版本。”
Whitespace 成立后，该公司进一步开发了该产品；然而，由于安装基础有限，该公司的开发人员专注于其他解决方案，这意味着 eamli 还不够成熟，无法处理这种范围的项目。
在受邀参加首相举办的茶话会时的一次偶然会面，我们找到了更新和增强 eamli 的方法。这完全正常。
“我们受邀到唐宁街 10 号，”Webber 回忆道，“参加由 Theresa May 和国际贸易部主办的花园茶话会。他们邀请了大型科技公司和高增长的中小型科技企业，包括我们的另一位联合创始人 Andy McCartney，希望能够引发一些讨论。正是在那里，我们遇到了 IBM，一拍即合。”
认识到 IBM 技术可以提供的功能后，Whitespace 很快选择成为 IBM 合作伙伴，并通过 IBM Cloud Paks 和 Red Hat® OpenShift® 增强 eamli。
更新的解决方案提供数据驱动的智能决策工具，并由遗传算法构建的高级机器学习提供支持。“eamli 从所有投资和附属资源中提取数据，创建当前正在进行的所有项目和计划的全方位视图，”Webber 补充道，“所有数据都集中在一个位置，因此决策者可以做出相应的计划。”
“它还允许用户创建一个沙盒，将他们的所有项目和计划放在其中，”他继续说道，“这样他们就可以开始根据当前数据运行‘假设’模拟”，看看如果他们更改预算或时间表会发生什么。借助 eamli，他们实际上能够让超过 300 万的数据科学家和业务分析师在不到一秒的时间内同时运行所有模拟。”
Red Hat OpenShift 充当 eamli 的主要开发环境，而 IBM Cloud Paks（尤其是 IBM Cloud Pak® for Business Automation 和 IBM Cloud Pak for Data）有助于数据治理和集成，并且可以快速连接相关数据集和客户端系统。为了支持英国政府的实例，该公司在 IBM Cloud® 的容器化实例中部署了该产品；然而，eamli 与云无关，能够支持用户选择的任何平台。
为了简化 IBM 技术在其产品中的使用，Whitespace 签署了 IBM® 嵌入式解决方案协议 (ESA)。“从工程和路线图角度来看，它为我们提供了明显的优势，”Webber 指出，“通过将 IBM Automation 直接嵌入 eamli，我们可以更快地连接所需数据并为客户进行部署。由于我们是一家快速发展的公司，因此我们希望对成本和机会有清晰的了解。在 ESA 下，我们针对 IBM 技术支付固定价格的特许权使用费，这对我们寻求扩大规模而言非常有用。”
有了 eamli，整个企业的决策者现在可以跨项目和系统获得统一的视图，使他们能够做出更快、更明智的选择。这个协作式低代码平台允许用户创建和审查模拟，而无需全面的编程知识。
“他们现在可以根据自己的数据做出更有效的决策，”Webber 补充道，“借助 IBM Cloud Paks，他们可以获得一个位置的全方位视图，因此任何人（从最具事务性级别的决策边缘人员到最具战略性的领导层）都可以通过易于使用的自然界面做出更明智的决策。可以在更短的时间内做出更明智的决策。预算将会获得进一步优化。”
除了给现有用户群带来的直接好处之外，Whitespace 通过选择成为 IBM 合作伙伴并签署 ESA，它还发现了明显优势。
“我们不想担忧基础架构 – 管道系统，如果您愿意的话，”Webber 补充道，“坦率地说，借助 ESA 可以嵌入 IBM Automation，我们能够更快地连接所需数据并更快地部署 eamli。这意味着我们的客户可以在更短的时间内实现他们期望的投资回报率，并且我们可以加快获取自己的销售收入。”
“我们觉得我们合作会让彼此变得更好，”他继续说道，“借助 IBM 为 ESA 合作伙伴提供的上市支持，我们可以快速扩展产品以渗透到新的行业领域，并为我们已经参与的行业快速测试和部署新用例。再加上 IBM 的全球足迹，很明显，我们与 IBM 的合伙关系显著增强了 Whitespace 的发展能力。”
IBM 合作伙伴 Whitespace外部链接（ibm.com 外部链接）是一个由研究人员、工程师和技术专家组成的团队，其中包括一些前首席技术官 (CTO)，他们与企业合作设计、开发和构建新创意、新产品和新企业。
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美国出品，2021 年 12 月
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