几年来，Vaasan 一直在投资自动化和规划解决方案。在值得信赖的顾问 IBM 合作伙伴 Intito Finland 的帮助下，Vaasan 开始依靠 IBM Planning Analytics 和 IBM Cognos Analytics 解决方案来简化和加快其业务规划和报告流程。该解决方案使得企业能够在组织内的一个地方执行预算、预测和其他财务流程。

“我们一直在按部就班地与 Vaasan 合作，”Intito 首席执行官兼高级顾问 Petri Sipola 说道，“他们的公司拥有非常优秀的销售和运营规划文化。他们还想了解如何将运营规划与财务规划关联起来。因此，渐渐地，这个解决方案拥有了更多的功能并变得更加强大。IBM Planning Analytics 支持他们的流程，这与某些需要对流程做出妥协的解决方案不同。”

如今，Vaasan 将 Planning Analytics 内置的 AI 驱动的预测算法用于三个关键业务领域：预测能源消耗和定价、分析成本中心趋势以及长期产品规划。

使用 Planning Analytics 来预测能源消耗有助于公司更好地规划并与生产商协商能源价格。该算法考虑了外部因素，例如预期的外部温度以及产量估算。这使 Vaasan 能够更准确地了解其未来的能源需求，然后利用这些需求与生产商签订未来的购买协议并购买更多可持续的能源。以前，每月的粗略估算都是人工做出的，对公司的价值不大。

Vaasan 还使用 Planning Analytics 来分析成本中心趋势。每个月月底，财务团队都要在四小时内完成结账工作，因此无法对每个项目进行人工审核。现在，该解决方案会自动审查月度报告，将其与历史趋势进行比较，并标记任何异常值或异常情况，以便立即跟进。

最后，Vaasan 和 Intito 合作开发了一个长期规划模型，该模型可使用历史绩效数据来预测未来的销售额。该公司将这些 AI 驱动的预测与销售规划人员做出的预测进行比较，以在产品销量开始下降时管理过于乐观的预测。