面包就是生命。在芬兰和波罗的海地区，每天都有成千上万的人去当地的食品杂货店购买一种新鲜出炉的面包 – Vaasan Ruispalat – 这是芬兰最受欢迎的面包。
为满足新冠疫情期间激增的需求，除周日外，Vaasan 每天都会为 3000 个食品杂货店供应面包
更准确的能源消耗预测提高了公司进行能源价格谈判的能力
总体而言，Vaasan 对短期产能规划把握得很好，因为需求很少发生变化，而且其规划系统也考虑了季节性波动。但是，当新冠疫情大流行导致包括面包在内的各种主食产品的需求猛增时，这家面包公司能否充分应对？
“10 或 15 年来，我们一直在努力让我们的产能尽可能接近实际正常产量，但是，突然在一夜之间，面包店客户发来了两倍甚至三倍的订单。”Alasaari 说，“我们必须马上答复他们，让他们知道我们究竟能交付多少。”
几年来，Vaasan 一直在投资自动化和规划解决方案。在值得信赖的顾问 IBM 合作伙伴 Intito Finland 的帮助下，Vaasan 开始依靠 IBM Planning Analytics 和 IBM Cognos Analytics 解决方案来简化和加快其业务规划和报告流程。该解决方案使得企业能够在组织内的一个地方执行预算、预测和其他财务流程。
“我们一直在按部就班地与 Vaasan 合作，”Intito 首席执行官兼高级顾问 Petri Sipola 说道，“他们的公司拥有非常优秀的销售和运营规划文化。他们还想了解如何将运营规划与财务规划关联起来。因此，渐渐地，这个解决方案拥有了更多的功能并变得更加强大。IBM Planning Analytics 支持他们的流程，这与某些需要对流程做出妥协的解决方案不同。”
如今，Vaasan 将 Planning Analytics 内置的 AI 驱动的预测算法用于三个关键业务领域：预测能源消耗和定价、分析成本中心趋势以及长期产品规划。
使用 Planning Analytics 来预测能源消耗有助于公司更好地规划并与生产商协商能源价格。该算法考虑了外部因素，例如预期的外部温度以及产量估算。这使 Vaasan 能够更准确地了解其未来的能源需求，然后利用这些需求与生产商签订未来的购买协议并购买更多可持续的能源。以前，每月的粗略估算都是人工做出的，对公司的价值不大。
Vaasan 还使用 Planning Analytics 来分析成本中心趋势。每个月月底，财务团队都要在四小时内完成结账工作，因此无法对每个项目进行人工审核。现在，该解决方案会自动审查月度报告，将其与历史趋势进行比较，并标记任何异常值或异常情况，以便立即跟进。
最后，Vaasan 和 Intito 合作开发了一个长期规划模型，该模型可使用历史绩效数据来预测未来的销售额。该公司将这些 AI 驱动的预测与销售规划人员做出的预测进行比较，以在产品销量开始下降时管理过于乐观的预测。
当 Vaasan 需要应对新冠疫情大流行之初激增的产品需求时，它意识到自己已经拥有了合适的工具。“我们知道，这些数字尽在我们的掌控之中。”Alasaari 说。
一旦公司确定了订单中有多少是真正的需求而不仅仅是对惊慌失措的面包店客户的回应，它会把这些数字输入到 Planning Analytics 中。Vaasan 很快就可以向面包店保证，它可以继续交付产品。“我们可以向他们提供非常准确的数据，说明我们可以提供的最大产能和公斤数，以满足新冠疫情初期激增的需求。”Alasaari 说。
通常，Vaasan 使用 IBM Planning Analytics 进行月度财务规划，并对当前和未来财政年度进行预测。该解决方案整合了有关当前供应、需求和外部经济因素的具体实时数据和历史数据。得益于此，公司可以持续减少过剩产能，并提供客户需要的产品组合。
Vaasan 拥有一个深入而广泛的数据存储库，其中包括历史能源使用数据，Planning Analytics 解决方案会用它来预测能源使用情况。更准确的能源消耗预测将有助于公司进一步完善财务规划流程。Alasaari 表示：“现在我们对能源消耗和能源价格都有相当准确的估计。这些将计入我们未来几个月的损益 (P&L)，并且根据我们预期的生产量，我们知道从现在起六到八个月后我们的能源成本将是多少。”
创建准确的能源消耗预测曾经是一项漫长而乏味的手动任务，由于该公司在多个国家或地区开展业务并且必须从多个供应商处购买能源，因此情况变得更加复杂。Vaasan 支持将这些单调的手动任务自动化，Planning Analytics 解决方案可以更快、更准确地完成这些任务。
Alasaari 说：“我们追求自动化是因为我们拥有优秀的人才。他们都是聪明人，有智慧的人。如果能够实现自动化，我们希望他们放眼未来，而不必埋头做一些繁琐的手动工作。”用 Alasaari 的话来说，Planning Analytics 解决方案可以“更快、更便宜、更准确”地完成这些工作。
说到速度，成本中心分析模块的全面实施和测试仅用了几周时间。Sipola 表示：“使用 Planning Analytics 中的 REST API，安装和实施速度非常快。”成本中心模块是一个预构建的软件包，可以在任何平台上运行，包括IBM Watson Studio 软件，进一步扩展了 Planning Analytics 解决方案的功能。
Alasaari 希望将成本中心分析模块的使用范围扩大到其他业务领域，包括标记日常订单中的异常情况。“如果我们发现客户通常每周三都会向我们订购汉堡包和热狗卷，但本周订单丢失，我们就可以调查客户是否忘了提交订单，是否在流程中的某个地方卡住了，或者有其他什么原因导致了订单丢失。”这可以提高客户满意度并有助于减少产品短缺的情况。
Vaasan 采用逐个模块的方法来扩展规划和分析，并在整个组织中使用 Planning Analytics。当每项实施都能证明其价值时，公司就会继续进行下一个实施。它与 Intito 的关系是这一持续战略的核心。正如 Sipola 所说，“能够建立这种信任关系，让我们成为 Vaasan 组织的延伸，这对我们来说真的很好。”
作为 IBM 重要的合作伙伴，Intito 可以为 Vaasan 带来最新的功能。“我们可以尝试令人兴奋和新鲜有趣的东西，所以这种关系是互惠互利的。”Sipola 总结道。
Vaasan（ibm.com 外部链接）总部位于芬兰赫尔辛基，自 1849 年以来一直致力于提供面包和其他烘焙食品。这家芬兰面包公司还在波罗的海国家或地区开展业务，每天向 3,000 多家商店供应新鲜的面包和甜品。Vasaan 在芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛拥有约 1,400 名员工，是瑞典农业合作社 Lantmännen 的一部分，也是北欧农业、机械、生物能源和食品领域的领导者。
关于 Intito Finland
IBM 合作伙伴 Intito（ibm.com 外部链接）成立于 2014 年，其使命是构建规划解决方案，通过自动化流程帮助企业做出更好的决策。该公司总部位于芬兰赫尔辛基，提供从设计到实施的全方位服务解决方案，并为客户提供持续支持。
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2022 年 1 月在美国制作。
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