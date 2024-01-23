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深刻的运营洞察，推动更好的决策制定
三名办公室职员举起咖啡杯庆祝

Continental Foods是一家领先的食品供应商，业务遍及欧洲。为了更深入地了解每种产品在不同地点的销售表现，该公司在 IBM Cloud® 上部署了 IBM® Planning Analytics 软件。该解决方案使公司能够根据需求定制产品，从而有助于提高销售额。
业务挑战

Continental Foods 之所以发展迅速，是因为其产品种类繁多，可以满足各种当地口味。为了继续扩大规模，该公司开始更密切地跟踪产品表现。
变革

该公司在 IBM Cloud 上实施了 Planning Analytics 解决方案，以获得更精细的产品销售视图，帮助其建立准确的预测，从而支持更有效的决策。
结果 通过促进销售决策，
提高盈利能力
推动
帮助公司在不断变化的市场中更快地做出反应，从而提高竞争力
通过
通过加速获取有用的数据和报告，提高员工的工作效率
业务挑战案例
立足本地，放眼国际

众所周知，口味是主观的，不同国家和地区的饮食习惯和偏好差异很大。某国居民公认的美味，他们的邻居可能并无同感。

Continental Foods 是欧洲多个国家羹汤类食品的行业领导者，同时也销售许多广受欢迎的酱料品牌。公司对欧洲各地口味差异的深刻理解是其长期成功的基础。

Continental Foods 会计和整合经理 Vince Mertens 解释道：“我们很快就认识到，在食品行业，国际化发展的关键在于本土思维。比利时、法国、德国、瑞典和芬兰的消费者都非常喜欢我们的羹汤和酱料系列，因为我们根据当地人的口味对产品进行了差异化处理。例如，我们了解到，比利时人喜爱的汤不一定会在法国大受欢迎。”

为了确保长期可持续发展，并为未来增长提供坚实的平台，Continental Foods 不断寻求创新，推出全新的食品品牌。为了确保在新产品销售不佳时能够迅速改变策略，该公司希望更详细地了解其在欧洲的运营情况，以支持高效的预算编制流程并加强决策。
IBM Planning Analytics 帮助我们深入了解销售业绩。我们可以使用此信息优化我们的生产和市场营销决策，以获得最大的回报，帮助我们提高利润。 Vince Mertens Group Accounting and Consolidation Manager Continental Foods
变革案例
在云中规划

为了做出更好的业务决策，Continental Foods 选择实施 IBM Planning Analytics 解决方案（托管在 IBM Cloud 上）。利用该技术，该公司可以优化年度预算的创建、财务报告的生成以及历史和预测数据的分析。

Mertens 说：“几年来，Continental Foods 一直依赖基于云的 IBM Analytics 软件来评估整个组织和各个销售部门的财务业绩。当 IBM Planning Analytics 的最新版本发布时，我们有必要进行升级，以利用更强大的报告功能和更高的用户友好性。”

Continental Foods 使用 Planning Analytics 软件来跟踪实际销售情况，并每月将其与预测进行比较。公司每季度审查一次预算，并更新年度预测。Continental Foods 利用过去五年的历史数据，评估不同业务领域随时间推移的增长或收缩情况，从而深入了解整个集团的业绩。

对于每个库存单位 (SKU) 和物料编号，该公司都可以使用该解决方案来提取每个运营国家/地区的净销售额以及销售总额，从而确定在每个地区表现最佳的产品。

Mertens 说：“IBM Planning Analytics 提供的详细程度令人印象深刻。我们可以在 Planning Analytics 中计算每个 SKU 的销售额和毛利率，只需点击一下按钮就能生成富有洞察力的报告。因此，高级管理人员可以迅速获取所需的全面信息，从而做出有效的战略决策。”

通过选择部署云托管版本的 Planning Analytics 软件，Continental Foods 可受益于简单的故障诊断。如果公司的 IT 团队成员无法独立解决问题，他们可以提交工单，IBM 服务台团队会迅速做出回应。Mertens 继续说道：“IBM Cloud 提供的可用性对于确保我们高效执行预算编制流程至关重要。过去几个月，如果没有 IBM Cloud 中的 IBM Planning Analytics，业务影响将会相当大。”
随着客户偏好的变化，IBM Planning Analytics 使我们能够做出快速反应，帮助保护并赢得市场份额。 Vince Mertens Group Accounting and Consolidation Manager Continental Foods
案例成果
创造竞争优势

通过实施该新解决方案，Continental Foods 对其在欧洲的运营有了更深入的了解，并有助于确保其产品非常适合目标市场。

Mertens 表示：“IBM Planning Analytics 帮助我们深入了解销售业绩，使我们能够找出哪些产品在哪些市场中表现良好。我们可以使用此信息优化我们的生产和市场营销决策，以获得最大的回报，帮助我们提高利润。

通过不断深入了解客户需求及其不同地区客户需求的差异，Continental Foods 可以比竞争对手更灵活地调整战略，从而获得关键优势。

Mertens 说：“通过监控实际销售数字以及这些数字与我们使用 IBM 解决方案所做预测的比较，我们可以密切关注我们的产品在多大程度上满足了需求。随着客户偏好的变化，IBM Planning Analytics 使我们能够做出快速反应，帮助保护并赢得市场份额。”

Continental Foods 采用最新版本的 Planning Analytics 软件，为用户带来了新的效率。具体来说，该公司用于生成报告、系统维护和故障诊断的时间都在减少。多个用户可以并行处理相同的数据，而不会出现版本控制问题，从而提高工作效率。

Mertens 总结道：“借助基于云的 IBM Planning Analytics，可以轻松向用户推出增强功能。最新开发的功能，让我们的员工可以无比轻松获得所需洞察力，同时节省了他们的时间。随着我们对最新版本的熟悉，我们很高兴看到它将带来哪些新的优势，帮助我们继续为全欧洲的消费者提供优质食品。”
Continental Foods 徽标
Continental Foods

Continental Foods（ibm.com 外部链接）是欧洲领先的食品公司之一，总部位于比利时普尔斯。该公司还在芬兰、法国、德国和瑞典开展业务。Continental Foods 拥有 1,000 多名员工，年净销售额约为 4 亿欧元。
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2019 年 3 月在美国制作。

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