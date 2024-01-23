众所周知，口味是主观的，不同国家和地区的饮食习惯和偏好差异很大。某国居民公认的美味，他们的邻居可能并无同感。

Continental Foods 是欧洲多个国家羹汤类食品的行业领导者，同时也销售许多广受欢迎的酱料品牌。公司对欧洲各地口味差异的深刻理解是其长期成功的基础。

Continental Foods 会计和整合经理 Vince Mertens 解释道：“我们很快就认识到，在食品行业，国际化发展的关键在于本土思维。比利时、法国、德国、瑞典和芬兰的消费者都非常喜欢我们的羹汤和酱料系列，因为我们根据当地人的口味对产品进行了差异化处理。例如，我们了解到，比利时人喜爱的汤不一定会在法国大受欢迎。”

为了确保长期可持续发展，并为未来增长提供坚实的平台，Continental Foods 不断寻求创新，推出全新的食品品牌。为了确保在新产品销售不佳时能够迅速改变策略，该公司希望更详细地了解其在欧洲的运营情况，以支持高效的预算编制流程并加强决策。