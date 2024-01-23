Continental Foods是一家领先的食品供应商，业务遍及欧洲。为了更深入地了解每种产品在不同地点的销售表现，该公司在 IBM Cloud® 上部署了 IBM® Planning Analytics 软件。该解决方案使公司能够根据需求定制产品，从而有助于提高销售额。
众所周知，口味是主观的，不同国家和地区的饮食习惯和偏好差异很大。某国居民公认的美味，他们的邻居可能并无同感。
Continental Foods 是欧洲多个国家羹汤类食品的行业领导者，同时也销售许多广受欢迎的酱料品牌。公司对欧洲各地口味差异的深刻理解是其长期成功的基础。
Continental Foods 会计和整合经理 Vince Mertens 解释道：“我们很快就认识到，在食品行业，国际化发展的关键在于本土思维。比利时、法国、德国、瑞典和芬兰的消费者都非常喜欢我们的羹汤和酱料系列，因为我们根据当地人的口味对产品进行了差异化处理。例如，我们了解到，比利时人喜爱的汤不一定会在法国大受欢迎。”
为了确保长期可持续发展，并为未来增长提供坚实的平台，Continental Foods 不断寻求创新，推出全新的食品品牌。为了确保在新产品销售不佳时能够迅速改变策略，该公司希望更详细地了解其在欧洲的运营情况，以支持高效的预算编制流程并加强决策。
为了做出更好的业务决策，Continental Foods 选择实施 IBM Planning Analytics 解决方案（托管在 IBM Cloud 上）。利用该技术，该公司可以优化年度预算的创建、财务报告的生成以及历史和预测数据的分析。
Mertens 说：“几年来，Continental Foods 一直依赖基于云的 IBM Analytics 软件来评估整个组织和各个销售部门的财务业绩。当 IBM Planning Analytics 的最新版本发布时，我们有必要进行升级，以利用更强大的报告功能和更高的用户友好性。”
Continental Foods 使用 Planning Analytics 软件来跟踪实际销售情况，并每月将其与预测进行比较。公司每季度审查一次预算，并更新年度预测。Continental Foods 利用过去五年的历史数据，评估不同业务领域随时间推移的增长或收缩情况，从而深入了解整个集团的业绩。
对于每个库存单位 (SKU) 和物料编号，该公司都可以使用该解决方案来提取每个运营国家/地区的净销售额以及销售总额，从而确定在每个地区表现最佳的产品。
Mertens 说：“IBM Planning Analytics 提供的详细程度令人印象深刻。我们可以在 Planning Analytics 中计算每个 SKU 的销售额和毛利率，只需点击一下按钮就能生成富有洞察力的报告。因此，高级管理人员可以迅速获取所需的全面信息，从而做出有效的战略决策。”
通过选择部署云托管版本的 Planning Analytics 软件，Continental Foods 可受益于简单的故障诊断。如果公司的 IT 团队成员无法独立解决问题，他们可以提交工单，IBM 服务台团队会迅速做出回应。Mertens 继续说道：“IBM Cloud 提供的可用性对于确保我们高效执行预算编制流程至关重要。过去几个月，如果没有 IBM Cloud 中的 IBM Planning Analytics，业务影响将会相当大。”
通过实施该新解决方案，Continental Foods 对其在欧洲的运营有了更深入的了解，并有助于确保其产品非常适合目标市场。
Mertens 表示：“IBM Planning Analytics 帮助我们深入了解销售业绩，使我们能够找出哪些产品在哪些市场中表现良好。我们可以使用此信息优化我们的生产和市场营销决策，以获得最大的回报，帮助我们提高利润。
通过不断深入了解客户需求及其不同地区客户需求的差异，Continental Foods 可以比竞争对手更灵活地调整战略，从而获得关键优势。
Mertens 说：“通过监控实际销售数字以及这些数字与我们使用 IBM 解决方案所做预测的比较，我们可以密切关注我们的产品在多大程度上满足了需求。随着客户偏好的变化，IBM Planning Analytics 使我们能够做出快速反应，帮助保护并赢得市场份额。”
Continental Foods 采用最新版本的 Planning Analytics 软件，为用户带来了新的效率。具体来说，该公司用于生成报告、系统维护和故障诊断的时间都在减少。多个用户可以并行处理相同的数据，而不会出现版本控制问题，从而提高工作效率。
Mertens 总结道：“借助基于云的 IBM Planning Analytics，可以轻松向用户推出增强功能。最新开发的功能，让我们的员工可以无比轻松获得所需洞察力，同时节省了他们的时间。随着我们对最新版本的熟悉，我们很高兴看到它将带来哪些新的优势，帮助我们继续为全欧洲的消费者提供优质食品。”
Continental Foods（ibm.com 外部链接）是欧洲领先的食品公司之一，总部位于比利时普尔斯。该公司还在芬兰、法国、德国和瑞典开展业务。Continental Foods 拥有 1,000 多名员工，年净销售额约为 4 亿欧元。
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