在美国，大学体育是一桩大生意。大学橄榄球和篮球不仅是下一代 NFL 和 NBA 球星的训练场，而且它们本身就是重要的体育赛事。根据最近的统计数据（ibm.com 外部链接），2017 年，超过 3000 万人观看了至少一场大学体育赛事，其中男篮冠军赛吸引了 2300 万电视观众。

对于许多学生运动员来说，在大学级别取得成功可以让他们在职业联赛中获得一席之地，但损伤可能会瞬间夺走他们的梦想。如果他们的球队有一场重要的比赛并且全世界都在关注，他们希望能够上场，而不是坐在替补席上。从大学的角度来看，一支成功的运动队可以成为获得声誉和收入的主要来源，因此避免损伤是每个教练项目的首要任务。



路易斯维尔大学运动表现团队致力于提供大学最佳表现项目，以最大限度地降低损伤风险、最大限度地提高运动员的发展并提升团队的成功几率。该项目的座右铭是：“培养运动员，塑造体育和生活冠军”，通过采取全面的方法来提升运动员表现，该团队正在朝着这个目标努力。利用基于评估的项目和可穿戴技术，路易斯维尔大学运动表现项目已成为大学卓越表现项目中的领导者。



路易斯维尔大学 (University of Louisville) 运动表现系主任 (Director of Sport Performance) Teena Murray 表示：“在路易斯维尔大学，我们希望打破旧的思维模式。我们不再采用传统的力量和体能训练方法，而是以更全面的方式看待运动员。不仅关注他们的比赛和训练，还关注他们的饮食和睡眠，以及身心健康对运动表现的影响。”

这种方法的成败取决于一点：数据。为了帮助教练就如何帮助每位运动员在比赛日及时达到最佳状态做出明智的决策，尽可能多地收集和分析相关且准确的数据至关重要。



为此，路易斯维尔大学采用了多种技术来帮助跟踪运动员表现的各个方面。例如，它使用来自 Catapult（ibm.com 外部链接）和 Polar（ibm.com 外部链接）的可穿戴设备来跟踪运动员的运动并在训练和比赛期间监测他们的心率。主观信息也很重要：运动员需要每天填写有关情绪、睡眠质量、疲劳程度和压力水平的调查。



然而，获取数据只是成功的一半：另一半是找到将数据转化为可执行洞察分析的方法。在路易斯维尔大学的案例中，表现分析团队发现了该领域的挑战和机会。



路易斯维尔大学的表现分析协调员 Paul Jones 评论道：“从可穿戴设备获取数据并将其上传到我们的运动员管理平台是一个复杂的手动过程，每个团队每天需要一个小时以上。而教练和分析团队并没有这么多的时间，因为我们每个团队每天都有大量的练习课。我们需要找到一种方法将手动流程转变为自动化数据管道。”



他补充道：“我们还发现了一个机会，不仅可以观察运动员当前的状况，而且可以做更多事情，也就是，我们还希望利用预测性分析来观察运动员的损伤情况，并尝试提前进行预测。如果我们能够找到一种准确的方法来建立损伤模型，这将会彻底改变大学的游戏规则，甚至可能改变整个体育界的游戏规则。”

