借助 AI 驱动的发展分析，加速全民可持续能源普及

获取可负担、可靠且可持续的能源，仍是当今时代最严峻的发展挑战之一。根据联合国开发计划署 (UNDP) 与密歇根大学的数据，当前仍有超 10 亿人处于能源贫困状态，无法获取可靠、可负担且充足的能源服务。无法获取现代能源服务，几乎制约了发展的各个方面，包括医疗服务供给、教育成效、数字联通、工业产能与气候适应能力。对各国政府与发展合作伙伴而言，挑战不仅在于能源覆盖缺口的规模，更在于如何规划有限的公共及私人资本投向与投入方式，以实现最大化的发展效益。

传统的电力覆盖统计数据多为国家层面的高度汇总数据，与更广泛的发展、公平及气候相关考量关联不足。随着各国加速清洁能源转型，政策制定者需要可整合气候与社会经济风险的工具，为更公平、贴合发展目标的投资决策提供依据。此外，市场对相关建模工具的需求也持续增长，这类工具可通过预测可持续能源政策与投资方案的发展成效，为决策提供参考。

为了帮助应对这一挑战，UNDP 依托地理空间数据、AI 与发展专业知识，强化自身分析与决策支持能力，并与 IBM 合作开发分析模型，为大规模循证能源规划提供支撑。