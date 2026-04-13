借助 AI 驱动的发展分析，加速全民可持续能源普及

联合国开发计划署 (UNDP) 与 IBM 运用 AI 及地理空间智能，助力公平包容的能源转型
获取可负担、可靠且可持续的能源，仍是当今时代最严峻的发展挑战之一。根据联合国开发计划署 (UNDP) 与密歇根大学的数据，当前仍有超 10 亿人处于能源贫困状态，无法获取可靠、可负担且充足的能源服务。无法获取现代能源服务，几乎制约了发展的各个方面，包括医疗服务供给、教育成效、数字联通、工业产能与气候适应能力。对各国政府与发展合作伙伴而言，挑战不仅在于能源覆盖缺口的规模，更在于如何规划有限的公共及私人资本投向与投入方式，以实现最大化的发展效益。
传统的电力覆盖统计数据多为国家层面的高度汇总数据，与更广泛的发展、公平及气候相关考量关联不足。随着各国加速清洁能源转型，政策制定者需要可整合气候与社会经济风险的工具，为更公平、贴合发展目标的投资决策提供依据。此外，市场对相关建模工具的需求也持续增长，这类工具可通过预测可持续能源政策与投资方案的发展成效，为决策提供参考。
为了帮助应对这一挑战，UNDP 依托地理空间数据、AI 与发展专业知识，强化自身分析与决策支持能力，并与 IBM 合作开发分析模型，为大规模循证能源规划提供支撑。
纳入清洁能源公平指数统计范围
纳入电力接入预测模型覆盖范围
UNDP 与 IBM 携手开发先进分析工具，助力各国加快实现联合国 17 项全球目标之一的可持续发展目标 7 (SDG 7)，保障全民均可获得可负担、可靠、可持续的现代能源。
本次合作整合了 UNDP 的国别发展专业能力与政策主导力，以及 IBM 在 AI、云计算、地理空间分析领域的技术优势。该系列模型依托 IBM® Impact Accelerator 项目开发，旨在提升高分辨率数据的可获取性与实用性，为循证决策与投资规划提供支撑。
清洁能源公平指数 (CEEI) 由 UNDP 与 Stony Brook University 联合开发，是一款地理空间分析模型，可协助各国政府与发展合作伙伴定位清洁能源投资能实现最优公平效益与发展价值的区域。该模型整合清洁能源潜力、社会经济需求、基础设施就绪度、气候相关风险等多个维度，构建空间可视化指数。整合式气候风险指标与环境数据提升了模型对未来脆弱性的反映能力。集成式仪表板支持用户自定义各项指标并评估其影响，助力非洲大陆范围内的科学决策。
电力接入预测模型依托 IBM watsonx.ai® 搭建，采用企业级 AI 开发平台、IBM Cloud® 与开源机器学习模型打造。该模型运用 IBM Environmental Intelligence 提供的地理空间、人口、基础设施及土地利用数据，以 1 公里分辨率预测 2030 年前的电力覆盖情况，协助识别当前发展轨迹下可能被遗漏的人群。与传统电力覆盖历史地图不同，该预测模型可帮助政策制定者预判未来的电力覆盖缺口，探究替代发展方案。模型涵盖全球南方地区数据，包括非洲、亚太、拉丁美洲及中东地区。
这类公共工具突破了描述性统计的局限，提供前瞻性、精细化空间决策支持，助力各国政府与发展合作伙伴将能源投资与公平目标、气候适应能力、国家发展重点相契合。
通过 UNDP 与 IBM 的合作，UNDP 提升了协助各国政府扩大电力覆盖、推进清洁能源公平的能力。清洁能源公平指数覆盖非洲 53 个国家/地区，提供本地化洞察分析，助力定位清洁能源部署可支撑包容性发展的重点区域。电力接入预测模型覆盖全球范围，涵盖非洲、亚太、拉丁美洲及中东的 102 个国家/地区。
UNDP 团队与外部用户可通过简易操作的仪表板与模型交互，仪表板支持数据筛选、对比与场景推演。这类工具可协助政策制定者识别服务缺失人群，权衡多方利弊，制定更公平的政策与投资策略。能力建设是本项目的核心内容。通过培训与工具实操，UNDP 团队及合作伙伴提升了将公平性、气候风险、未来能源覆盖等因素纳入能源规划与项目设计的能力。能力的提升推动了更科学的政策对话，也让 UNDP 能更高效地协助各国政府与融资合作方筛选并优先布局能源投资项目，实现长期发展效益最大化，推动公正包容的能源转型。
UNDP 持续助力各国加速清洁包容的能源转型，AI 驱动的分析工具与地理空间工具，已成为衡量转型进展、预判风险、推动各国实现公平可持续能源转型的核心支撑。
联合国开发计划署 (UNDP) 在全球约 170 个国家和地区开展工作，致力于消除贫困、缩小不平等差距，提升危机应对与气候变化适应能力。作为联合国下属发展机构，UNDP 通过强化机构建设、推动可持续能源与融资普及、促进包容韧性的可持续发展，助力各国实现可持续发展目标。
© Copyright IBM Corporation 2026 年 4 月
BM、IBM 徽标、IBM Cloud、IBM Consulting、IBM Environmental Intelligence、IBM watsonx 以及 watsonx.ai 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。