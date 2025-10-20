IBM Impact Accelerator

IBM 与各组织合作设计、开发和部署直接造福社区的技术解决方案。在整个体验过程中，IBM 将提供对 IBM watsonx 和 Granite AI 模型、IBM Cloud、IBM Environmental Intelligence 和 Red Hat 开源技术等平台的访问，并提供技术指导以建立长期能力。被选中参与的组织必须签署一份 IBM 授权协议，用于 IBM 技术、服务和资源的访问权限管理。