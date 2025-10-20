IBM Impact Accelerator

为非营利组织和政府机构提供 IBM 技术和 AI 解决方案，以支持世界各地的社区
一位工程师正在操作触摸屏，象征着与未来创新和技术的连接。波士顿 —— 5 月 21 日：2024 年 5 月 21 日（星期二）在波士顿会展中心 (BCEC) 举行的 2024 IBM Think 活动现场。（Landon Nordeman 摄影）
我们的倡议


IBM Impact Accelerator 是一项社会创新计划， 通过 AI 和专家生态系统等技术， 为世界各地面临环境和经济压力的社区提供 支持。 

迄今为止，IBM Impact Accelerator 已支持了 15 个全球项目，这些项目分布在可持续农业、清洁能源、水资源管理和弹性城市等四个领域。


我们与众不同：

  • 全球视野，地方影响

  • 项目为期两年

  • 参与者无需付费

  • 关注社区

可持续发展农业

清洁能源

水资源管理

弹性城市

我们的产品

IBM Consulting IBM watsonx IBM Granite IBM Research IBM SkillsBuild IBM 软件

常见问题解答

IBM 相信科学、技术和创新有助于解决环境压力，同时能够帮助社区满足社会需求。

IBM Impact Accelerator 已与 20 个不同的非营利组织或政府组织进行了合作，这些组织分为四个小组：可持续发展农业清洁能源水资源管理弹性城市

IBM 每年选择五个组织（组成一个群体），根据联合国可持续发展目标，专注于解决特定的社会创新问题领域。选择过程包括向任何非营利组织或政府组织开放的公开 RFP。对提案的可行性和影响进行审查和评估，并通过标准的 IBM 合规流程进行审查。选择过程将包括来自 IBM Consulting、Research、Software、Chief Sustainability Office 和 Corporate Social Responsibility 等部门的 IBM 专家意见。遴选标准将考虑申请人对社区的支持程度、拟议技术解决方案的可行性和可持续发展，以及申请人在衡量和报告方面的透明度等因素。

IBM 与各组织合作设计、开发和部署直接造福社区的技术解决方案。在整个体验过程中，IBM 将提供对 IBM watsonx 和 Granite AI 模型、IBM Cloud、IBM Environmental Intelligence 和 Red Hat 开源技术等平台的访问，并提供技术指导以建立长期能力。被选中参与的组织必须签署一份 IBM 授权协议，用于 IBM 技术、服务和资源的访问权限管理。

IBM Impact Accelerator 面向全球非营利组织和政府组织开放。

IBM 计划每年选择五个组织参与该计划。