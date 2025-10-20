为非营利组织和政府机构提供 IBM 技术和 AI 解决方案，以支持世界各地的社区
IBM Impact Accelerator 是一项社会创新计划， 通过 AI 和专家生态系统等技术， 为世界各地面临环境和经济压力的社区提供 支持。
迄今为止，IBM Impact Accelerator 已支持了 15 个全球项目，这些项目分布在可持续农业、清洁能源、水资源管理和弹性城市等四个领域。
我们与众不同：
为世界各地的小农提供工具和洞察信息。
解决方案：Deltares Aquality 应用程序
项目所在地：荷兰
总部位于荷兰的非营利性研究组织 Deltares 与 IBM 携手合作，增强并扩大 Deltares Aquality 应用的覆盖范围，以寻找一种技术解决方案，帮助农业生产者监测硝酸盐水平并获取有关营养损失和当地水质的洞察分析。
解决方案：OpenHarvest
项目所在地：马拉维
IBM 和全球非营利性组织 Heifer International 合作开发了 OpenHarvest，这是一款移动设备应用，通过 AI 和气候建模扩大可视化农业数据的访问范围，向非洲马拉维的农业生产者提供专业建议（通过短信），优化农场和田地管理。
解决方案：YvY
项目地点：拉丁美洲
Plan21 和 IBM 与 Costa Rica Institute of Technology (TEC) 的开发人员共同支持开发了一款名为 YvY 的移动应用，该应用为农业生产者提供技术培训，帮助他们利用天气数据、农艺数据和碳足迹计算相关洞察分析，从而促进生产管理，更好地适应环境压力。
解决方案：CRM Connect
项目所在地：印度
IBM 和 Nature Conservancy Centre India 合作开发了一个名为 CRM Connect 的公共信息平台，这是一个仪表板和门户网站，旨在推广印度的再生农业实践，以促进农业可持续发展并减少环境压力对社区的影响。
解决方案：Liquid Prep，水土保持评估工具（“SWAT”）VEXA
项目所在地：美国
IBM 和 Texas A&M AgriLife 合作，推进可持续农业发展，提供的解决方案包括帮助农民优化用水的 Liquid Prep 和提供土壤和水资源洞察的互动生成式 AI 虚拟助理 SWAT VEXA。这些解决方案旨在支持美国农业和城市地区的农民、水资源和土地管理者以及社区。
帮助解决电力供应、可再生能源使用和能源转型问题。
解决方案：Green Taqa
项目地点：埃及
IBM 和 Environment Without Borders Foundation (EWBF) 创建了 Green Taqa，这是一个创新平台生态系统，旨在扩大埃及各地社区获得清洁能源和提供商的机会。
了解更多
解决方案：开放建筑洞察分析和城市增长建模
项目地点：肯尼亚和印度
IBM 和 Sustainable Energy for All (SEforAll) 合作开展了两个项目：开放建筑洞察分析和城市增长建模，旨在支持政策制定者确定发展中地区社区的能源和基础设施需求。
解决方案：电力接入预测（AI 模型）和清洁能源公平指数（统计地理空间模型）
项目地点：南半球 – 非洲、亚太地区、拉丁美洲和中东
为了支持数据驱动型决策以实现公平的能源转型，IBM 和 UNDP 推出了新的交互式模型，以分析复杂的能源问题。
Net Zero Atlantic 与 IBM 合作创建了一个交互式数字工具，该工具将在地理空间上展示 新斯科舍省未来可能的能源系统对环境和社会经济的影响。最终目标是让 新斯科舍省 的土著社区利用先进的建模能力，为能源和发展规划提供意见。
宫古岛市政府与 IBM 合作，支持制定可再生能源战略，其中包括在宫古岛建立微电网。宫古岛是日本一个遥远的社区，由于台风面临严重的环境压力。该战略旨在帮助当地居民，他们依赖清洁的本地环境发展旅游业和农业。
为面临水资源短缺和清洁用水压力的群体提供服务。
解决方案：My FarmWell
项目地点：中东和北非 (MENA) 地区
IBM 和沙迦大学共同构建了 My FarmWell，这是一个旨在解决水资源短缺挑战、促进可持续农业的移动应用程序。该应用程序集成了 IBM Cloud 和特定地区的水资源和气候数据，为农民提供及时的农场级洞察。
IBM 和 班加罗尔 芝加哥大学信托基金会 将汇总印度的水质信息； 开发并部署旨在普及水质信息获取、帮助关键政府和非营利组织改善水资源管理的工具。
IBM 和伊利诺伊大学正在合作，开发一个人工智能驱动的洪水模型。该模型利用 watsonx.ai 和 IBM Cloud 等 IBM 技术，目标是改善美国阿巴拉契亚山脉的降雨预测和洪水预报。
IBM 和 Instituto Yarandu 将与当地公用事业供应商和政府一起，为 巴西的卫生基础设施规划创建一个基于云的平台。
IBM 和 Water Corporation 将通过仪表板和报告，致力于数据和 AI 增强，重点关注原住民社区水务服务的水质倡议。
带来技术驱动的解决方案，提高城市弹性。
IBM 和 C40 城市（一个由近 100 位全球主要城市市长组成的全球网络）正携手创建一款由数据驱动、AI 支持的解决方案，帮助城市分析极端高温和城市热岛效应可能带来的潜在风险。新的解决方案旨在帮助城市制定适应战略，减轻人口健康风险和经济负担，同时加强国家弹性。
通过与世界粮食计划署美国分部达成的协议，IBM 正与世界粮食计划署合作，利用先进的 AI 和数据增强地理空间工具“GeoTar”的功能。GeoTar 可绘制脆弱性地图，帮助改进目标定位和优先级排序等业务决策。这些新功能将支持世界粮食计划署国家或地区办事处致力于抗击全球饥饿和改善粮食安全，防止干旱、洪水或山体滑坡等环境灾害对粮食安全造成破坏。
IBM 和非营利性综合学术医疗机构 Mass General Brigham 正在合作开发一款 AI 工具，帮助医疗系统和社区卫生中心应对极端高温。该工具将用于帮助预测超本地极端高温事件、识别有风险的患者，并在热浪即将来袭时提供可靠、自动化的预警。新的解决方案将告知患者他们可以使用的资源，同时帮助临床医生通过筛查和干预患者风险因素来采取预防措施。
IBM 和 Janaagraha Center for Citizenship and Democency 正在合作构建一个城市数据和分析平台。通过整合城市级数据，该平台将旨在帮助印度政府进行基于数据的决策，采取明智的干预措施，从而改善城市人口的生活质量，例如改善服务提供和促进可持续的城市发展。
IBM 和 Kota Kita（一家致力于促进可持续发展、社会公正、 公平和民主城市的非营利组织）正在合作开发新的 AI 模型，以识别和响应 印度尼西亚桑加达市面临环境压力的民众的需求。这些模型的设计将考虑自然灾害等物理脆弱性， 以及人口增长和获得清洁水等经济和社会变量。
IBM 相信科学、技术和创新有助于解决环境压力，同时能够帮助社区满足社会需求。
创新、技术驱动的解决方案有可能推动联合国可持续发展目标从目前的 66％ 进展到接近 90%，从而解决每年 14 至 17 万亿美元的可持续发展目标资金缺口。
通过联合专家和技术，IBM希望能够找到一种方法来扩大和加快支持社区的解决方案。
IBM 每年选择五个组织（组成一个群体），根据联合国可持续发展目标，专注于解决特定的社会创新问题领域。选择过程包括向任何非营利组织或政府组织开放的公开 RFP。对提案的可行性和影响进行审查和评估，并通过标准的 IBM 合规流程进行审查。选择过程将包括来自 IBM Consulting、Research、Software、Chief Sustainability Office 和 Corporate Social Responsibility 等部门的 IBM 专家意见。遴选标准将考虑申请人对社区的支持程度、拟议技术解决方案的可行性和可持续发展，以及申请人在衡量和报告方面的透明度等因素。
IBM 与各组织合作设计、开发和部署直接造福社区的技术解决方案。在整个体验过程中，IBM 将提供对 IBM watsonx 和 Granite AI 模型、IBM Cloud、IBM Environmental Intelligence 和 Red Hat 开源技术等平台的访问，并提供技术指导以建立长期能力。被选中参与的组织必须签署一份 IBM 授权协议，用于 IBM 技术、服务和资源的访问权限管理。
IBM Impact Accelerator 面向全球非营利组织和政府组织开放。
IBM 计划每年选择五个组织参与该计划。