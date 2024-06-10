Trinity ViaggiStudio Srl 的所有者兼首席执行官 Claudia Randazzo 介绍说，公司目标是确保参加 Trinity 出国留学项目的学生回国后能够意识到，外语不仅仅是一门学校科目，更重要的是沟通和成长的工具，出国旅行是终生难忘的经历。

Trinity ViaggiStudio 一直在寻找一种解决方案来满足客户对实时信息日益增长的需求。如今，成千上万的旅行参与者、父母、同伴、大学和合作学院的工作人员要求更高，并希望得到更及时、更有效的问题答案，尤其是在消息传递渠道上。

借助 Ubico 提出的 IBM 解决方案，该公司能够满足这一需求并实现既定目标：首先是提高客户满意度和网站转化率，这要归功于引入了实时聊天小部件，能够与网站访问者进行实时交互；第二是减少客户服务人员的工作量，提高了公司声誉。

​现在，即使已下班，客户也能很快获得所需的全部信息。