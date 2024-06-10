“‘我旅行、我生活、我飞行’是我们的宣言，因为我们在这方面经验丰富，旅行、飞行、获取学习和生活经验有助于在世界上找到自己的道路。”
Trinity ViaggiStudio Srl 的所有者兼首席执行官 Claudia Randazzo 介绍说，公司目标是确保参加 Trinity 出国留学项目的学生回国后能够意识到，外语不仅仅是一门学校科目，更重要的是沟通和成长的工具，出国旅行是终生难忘的经历。
Trinity ViaggiStudio 一直在寻找一种解决方案来满足客户对实时信息日益增长的需求。如今，成千上万的旅行参与者、父母、同伴、大学和合作学院的工作人员要求更高，并希望得到更及时、更有效的问题答案，尤其是在消息传递渠道上。
借助 Ubico 提出的 IBM 解决方案，该公司能够满足这一需求并实现既定目标：首先是提高客户满意度和网站转化率，这要归功于引入了实时聊天小部件，能够与网站访问者进行实时交互；第二是减少客户服务人员的工作量，提高了公司声誉。
现在，即使已下班，客户也能很快获得所需的全部信息。
每年
办事处
遍布 5 大洲
IBM 业务合作伙伴 Ubico 在 IBM watsonx Assistant 技术中找到了所有工具，用于开发能够快速高效地理解和响应用户请求的智能系统，满足了 Trinity 的需求。开发的解决方案包括对基于 IBM watsonx Assistant 服务的会话机器人进行训练，该机器人目前可与网站访问者进行交互，回答了用户提出的 120 多个问题。实施工作还包括逐步将所有常见问题上传到客户服务回复中。系统会受到持续监控，以便快速顺畅地识别任何以前未检测到的用户交互或请求。由于具有随着时间的推移而学习和改进以及解释自然语言的能力，虚拟助手在提供响应和帮助方面将变得越来越高效和精确。虚拟助理能够非常有效地理解用户的问题，并完全自主地提供答案，同时还能保护用户隐私。实际上，Ubico 开发团队在工作中非常谨慎，确保用户安全和隐私；所有个人数据都按照现行的数据保护法规进行保护和处理。
一项旨在评估项目头几个月的情况的分析强调，该系统基于 IBM watsonx Assistant 技术，到目前为止，该技术已经能够管理几乎所有经过培训的问题，以及网站访问者提出的全部问题中的 85%。用户留下的其他评论已被插入并集成到系统中以提高其学习效果和性能。
此外，虚拟助理还能够通过将潜在客户引导至网页而收集了超过 150 个联系方式，这些客户可以在网站上下载产品目录、填写联系表格以及与 Trinity 顾问预约。
所采用的解决方案已经使直到几年前才实现的性能成为可能，例如：
未来，Trinity 计划进一步加强其满足用户需求的能力，这也得益于与公司软件/CRM 的连接。该公司还计划创建一个会话路径，指导潜在用户根据自己的需求选择最佳体验。
Trinity ViaggiStudio 是一家专门组织海外学习旅行和度假的机构。它于 1998 年在米兰成立，在教育和语言研究领域拥有二十多年的经验。自 2011 年起，它在罗马设立了分店，并自 2012 年起进驻英国。
Ubico Srl 是一家总部位于意大利佩鲁贾的创新型初创公司，致力于开发、生产和销售具有高技术价值的创新产品和服务。自 2021 年以来一直是 IBM 的银牌合作伙伴，专注于通过 IBM watsonx 创建和优化基于 AI 的虚拟助理。
如需详细了解本案例中介绍的 IBM 解决方案，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴。
Artefact 代表一家大型法国银行，利用 IBM watsonx.ai 平台成功实施了生成式 AI。该工具是专门为通过使用智能化身来促进对客户数据的分析而开发的。
埃及的领先媒体公司在 IBM Partner Systems Design 和 IBM Aspera Enterprise 的帮助下实现了热门剧集的超快速分发。
欧洲美容订阅服务公司 Goodiebox 使用来自 IBM 和 Integrator 的商业智能来优化和转变库存运营，从而加快规划并节省成本。
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美国出品，2024 年 2 月。
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