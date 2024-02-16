技术一直在不断向前发展。今天的突破性创新，明天就可能会阻碍企业的发展。除非您的公司能够拥有无限的 IT 预算，否则几乎不可能始终站在行业技术进步的最前沿。而那些在现实世界中生存的企业一定是采取更加循序渐进、深思熟虑的创新战略，只有在有意义的时候才采取行动。
但是，过于落后于 IT 曲线会对您所能提供的服务、营销对象和收入产生明显的负面影响。
早在云计算普及之前的 2009 年，解决方案提供商 Tetherfi Pte Ltd. 就已经开发了自己的产品，主要面向银行、金融服务和保险 (BSFI) 行业，以本地部署软件的形式运行。然而，在 2019 年初，该公司找到了更新这种方法的理由。
Tetherfi 售前和产品实施主管 Binny Mathew 解释道：“我们正在为一家大公司制定 RFP。这对我们来说是一个巨大的机会，不能错过。但这位潜在客户正在向云计算转型，并希望获得基于云计算的解决方案。而我们的应用程序从来都不是为了在云环境中运行而构建的。于是，我们开始在内部讨论如何将我们的产品推向云端？我们如何快速推出产品并投入市场？”
为其 40% 的产品启用混合云交付模型
更新其软件产品组合后，Tetherfi 在新的地区和市场开辟了新业务
Tetherfi 团队还认识到，增加基于云的交付模式，除了初始合同之外，还能带来更多机会。正如 Binny 指出的那样：“经过询问和打听，发现我们的目标市场中的很多企业客户也在向云计算转变。但在安全方面，他们也面临着重重阻力。因此，我们需要一种混合模式，让他们能够灵活运用，让他们既能在本地部署下运行，也能在云上运行。”
但 Tetherfi 公司内部并不具备开始向前推进的技能，因此该公司开始寻找可以帮助其更新产品组合的潜在云服务提供商。幸运的是，它找到了 IBM。
成为 IBM 合作伙伴后，Tetherfi 开始与 IBM 设计团队协作，重新设计其产品组合，以满足这一大型 RFP 以及未来任何基于云的部署的需求。
Binny 回忆道：“我们集思广益，确定了我们的解决方案应如何在云中运行。与 IBM Cloud 计算团队的合作让我们受益良多。他们的目标不仅仅是向我们推销产品。他们希望真正了解我们的应用程序是如何工作的，并确定如何将其转换到云环境中。这不是简单的提升和转移。”
Tetherfi 的 Secure Work From Home（ibm.com 外部链接）产品是一款基于云的工具，新冠疫情肆虐促使了该产品得以广泛地采用。由于许多企业迅速需要新的远程工作解决方案，Tetherfi 现在可以提供加快设置时间的解决方案。到目前为止，该公司可以通过新的混合模式提供大约 40% 的解决方案，并计划在不久的将来将更多的应用程序迁移到云中。
Binny 补充说：“我们正在循序渐进，逐个组件地移动。我们正在构建容器并在 Red Hat OpenShift 中部署所有内容。我们正在编写不同的微服务。我们引入了 Kafka，以帮助确保各项内容紧密结合。我们正在将本地部署和云计算的优势结合起来。”
除了帮助获得这份为期五年的大合同外，与 IBM 的合作还为 Tetherfi 创造了几个新的销售机会。Binny 指出：“它为我们打开了大门。当您引入 IBM Cloud 时，这个品牌就会彰显出它的价值。它以 IBM 已经取得的成功为基础。因此，我们的客户对转移到云的可靠性和安全性更有信心。”
虽然 Tetherfi 过去一直专注于东南亚市场，但随着其混合产品的推出，该公司将触角伸向了以前未曾开发的新地区，进一步扩展到亚洲和美国。
最终，通过新的交付模式，Tetherfi 可以为用户提供更高水平的服务和选择。Binny 表示：“这为客户带来了他们需要的功能。他们想保留什么，就保留什么。他们想在云中保留什么，就保留什么。”
他继续说道：“Red Hat OpenShift 让我们能够为他们提供相同的性能和体验，无论他们处于云之旅的哪个阶段。据我所知，我们的一个主要竞争对手的本地部署解决方案和云解决方案具有不同的功能集。因此，为我们的客户提供一致的体验无疑是我们取得胜利的决定性因素。”
IBM 合作伙伴 Tetherfi（ibm.com 外部链接）最初成立于 2009 年，致力于开发 IT 解决方案（例如语音和视频聊天、屏幕共享和协同浏览软件），专注于提供引人入胜的客户服务体验。该公司目前总部位于新加坡，并在印度、美国和斯里兰卡设有办事处。
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美国出品，2021 年 12 月
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