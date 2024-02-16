但是，过于落后于 IT 曲线会对您所能提供的服务、营销对象和收入产生明显的负面影响。

早在云计算普及之前的 2009 年，解决方案提供商 Tetherfi Pte Ltd. 就已经开发了自己的产品，主要面向银行、金融服务和保险 (BSFI) 行业，以本地部署软件的形式运行。然而，在 2019 年初，该公司找到了更新这种方法的理由。

Tetherfi 售前和产品实施主管 Binny Mathew 解释道：“我们正在为一家大公司制定 RFP。这对我们来说是一个巨大的机会，不能错过。但这位潜在客户正在向云计算转型，并希望获得基于云计算的解决方案。而我们的应用程序从来都不是为了在云环境中运行而构建的。于是，我们开始在内部讨论如何将我们的产品推向云端？我们如何快速推出产品并投入市场？”