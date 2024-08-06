您永远没有第二次机会给人留下第一印象。在商业领域，您不仅需要在最初便给潜在客户和现有客户留下深刻印象，而且此后每次也均需如此。如果客户不认为您是一个有能力且成功的品牌，他们便不太可能与您合作。
留下正面印象是定制照明解决方案制造商 Ilmas S.p.A. 的目标所在。尽管该组织在过去十年中实现了指数级增长（从 200 万欧元的身家增长到 1,500 万欧元），但它仍渴望继续推动这一趋势向前发展，从而将其影响力从意大利扩展到更为广大的欧洲地区。
但不幸的是，潜在客户可能会检视的最常见接触点之一，即该公司的网站，却不够亮眼。
“它就是一个基础水平”，Ilmas 董事总经理 Fabio Scordamaglia 解释道。“我们是一家小型企业，员工人数不到 50 人，因此我们没有大型 IT 团队，也没有在网络形象方面投入太多资金。但是，我们的持续增长以及未来发展势头却迫使我们必须重新思考如何共享信息并与客户互动。我们亟需大幅提高效率。”
腾出了 12 个全职人力工时 (FTE) 的时间
通过更容易获取的信息，将与产品相关的通话量减少了 20%
为了重振其整体网络形象，Ilmas 联系了 IBM 合作伙伴 Plurimedia srl。“最初的项目非常简单”，Plurimedia 合作伙伴关系兼云开发经理 Lorenzo Galotti 回忆道。“他们就想要一个更好看的网站，一个更现代化的网站。它们希望能给新的潜在客户留下深刻印象，并获得新的潜在客户。”
尽管如此，Galotti 和 Plurimedia 团队却从中发现了更大潜力。他继续说道：“与他们交谈后，我们便清楚了新的网络环境可以帮助它们与客户打交道，同时还可为其内部提供帮助。有了适当的解决方案，它们便可通过在网站中部署某些功能和特性来改进其工作流程。”
最初，Plurimedia 团队专注于管理 Ilmas 网站内容，以便更轻松地通过网络共享组件信息，例如 LED 的流明或电压要求。Galotti 解释道：“我们将其与他们的后端产品系统进行整合。所以现在可以在该网站上看到他们目录中的所有内容。如果他们更新产品数据库中的内容，则无需记得在网站上加以更新。该解决方案会自动进行更新。”
Plurimedia 和 Ilmas 总共为更新后的 Web 环境创建了 17 个微服务。
“我们实现了好几个流程的自动化”，Scordamaglia 指出。“除内容发布之外，我们还实现了产品技术表的自动生成。现在，我们可根据要求生成此类数据表，从而节省了时间和资源，同时还可保证相关数据始终可供我们的客户查看。同样，借助我们的销售配置工具，我们还可自动创建销售报价。”
该配置器允许网站访问者为潜在项目动态地构建技术规范文档，而这些规范可涵盖该公司 4.5 亿多个组件中的任意一个。为避免出现潜在的订购挑战，该工具还包含有助于确保所选组件彼此兼容的逻辑。例如，所选 LED 适合特定的灯轨或是能与所选驱动器配合使用。
负责监管这些新功能的网络应用程序以及整个网站版面均以 Plurimedia 的产品 PluriTank 为基础。而 PluriTank 又托管在 IBM Cloud 中，并在平台即服务 (PaaS) 级别使用 Red Hat OpenShift on IBM Cloud。
此外，这一新的解决方案还依赖 IBM Cloud File Storage 来监督相关的产品文档档案，而 IBM Cloud Object Storage 则可为 Ilmas 的 Web 环境提供备份支持。
Ilmas 简化了网站访客自行查找信息和产品规格的流程，使公司员工接听的产品相关来电减少了 20%。事实上，自网站重新启动以来，访客已下载了超过 20,000 份产品技术简介，并进行了 25,000 次产品搜索。这种自助方式为企业的产品经理节省了大量时间，仅在 2020 年，Ilmas 就腾出了 12 个 FTE 的时间。
新的网络环境还提供了更具吸引力的布局，从而可使整体网站访问量上涨 23%，并将用户保留率提高 20%。
Scordamaglia 补充道：“这是一个成功的项目，不仅在于它提升了客户的信任和兴趣，而且还大大降低了我们整个供应链的管理成本。一旦我们对产品数据库进行更改，技术文档就会实时自动更新。仅智能配置程序就可以为我们的客户提供便捷的创新工具，从而在竞争中占据优势。”
除了新网站所取得的成功外，Ilmas 还对选择 Plurimedia 感到欣慰。正如 Scordamaglia 所解释的那样：“Plurimedia 陪伴我们走过了整个旅程，而它们提供的不仅仅是知识。他们还提供了相关经验和实用建议，以便我们充分实现自我愿景。”
当然，事实证明，IBM 技术也在将此项目变为现实方面发挥了很大作用。“在整个项目过程中，我们其实变成了一个 IBM 合作伙伴”，Galotti 补充道。“在云方面，IBM 拥有很高的市场地位，而 IBM Cloud 也被公认为是一个安全且可靠的产品；这对于希望引入此技术的意大利公司来说十分重要。”
Ilmas（ibm.com 外部链接）已成立 40 多年，现已在欧洲市场发展为照明组件与解决方案领域的知名品牌。该公司从事室内与室外照明系统的生产与销售，其产品包括聚光灯、壁灯、顶灯、水下灯和路灯。目前，其总部位于意大利的伯纳特提契诺州。
关于 Plurimedia srl
IBM 合作伙伴 Plurimedia（ibm.com 外部链接）可提供专用于业务流程管理、分析与数字通信的 IT 解决方案，尤其是针对网站和 Web 应用程序。该组织成立于 1999 年，其总部设在意大利的德西奥。
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美国出品，2021 年 9 月。
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