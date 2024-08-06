留下正面印象是定制照明解决方案制造商 Ilmas S.p.A. 的目标所在。尽管该组织在过去十年中实现了指数级增长（从 200 万欧元的身家增长到 1,500 万欧元），但它仍渴望继续推动这一趋势向前发展，从而将其影响力从意大利扩展到更为广大的欧洲地区。

但不幸的是，潜在客户可能会检视的最常见接触点之一，即该公司的网站，却不够亮眼。

“它就是一个基础水平”，Ilmas 董事总经理 Fabio Scordamaglia 解释道。“我们是一家小型企业，员工人数不到 50 人，因此我们没有大型 IT 团队，也没有在网络形象方面投入太多资金。但是，我们的持续增长以及未来发展势头却迫使我们必须重新思考如何共享信息并与客户互动。我们亟需大幅提高效率。”