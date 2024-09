如今,Techcombank 已从分散的 IT 方法转变为高度集中和可扩展的模式,并在此过程中实现了令人印象深刻的效率提升和成本节约。

Gorski 指出:“我们已经能够从分布式平台和横向扩展转换到一个整合的、可扩展性极强的服务器平台,这使我们能够大大简化运营。事实上,我们预计,将我们的 Temenos 核心银行业务和其他一级系统转移到 IBM LinuxONE,将帮助我们将总拥有成本降低约 44%。软件许可和维护成本的降低、硬件利用率的提高以及占地面积、电力和冷却需求的减少,都将推动这一目标的实现。”

Gorski 解释道:“向这项新技术的转变也有助于 IT 部门转变观念,起初,人们对新平台并不确定,因为它与我们传统的分布式架构大相径庭。现在,该团队已经有了 LinuxONE 的第一手经验,看到了它如何改进和简化了我们的 IT 方法,他们已经真正接受了这项新技术。随着我们将更多系统迁移到 LinuxONE,我们节省的时间和精力可以重新投入到创新中,以便 IT 职能人员能够真正帮助企业为客户提供新产品。”

此外,LinuxONE 即使在交易量很大的情况下也能提供快如闪电的性能,因此 Techcombank 可以为企业用户和最终客户提供快速、可靠的服务。

Gorski 说:“IBM LinuxONE 极大地提高了我们承担动态工作负载的能力,而不会影响正常的生产性能。在我们银行最繁忙的农历新年期间,这一成效得到了明确的证实。即使交易量增加到正常水平的四倍,IBM LinuxONE 也能提供完美的性能,帮助我们圆满地完成了工作任务。”

他补充道:“我们还能大大缩短批处理时间。过去,我们的批处理周期太长,以至于我们经常面临错过数据仓库运行截止时间的风险,这意味着我们可能面临着巨大压力,要向财务和风险管理部门及时提供所需数据。借助 LinuxONE,我们将批处理时间从 8 个小时缩短到 5 个半小时,提高了 30% 以上,这样数据就可以随时上报,使业务用户能够获得做出正确决策所需的最新数据。”

重要的是,IBM 解决方案还能让 Techcombank 在需求增加时快速、轻松地扩展资源,为银行的快速扩张提供更大的空间。

Gorski 说道:“有了 IBM LinuxONE,我们已经为发展做好了准备。随着资源需求的增长,我们只需根据需要激活额外的内核或内存,而不必担心底层架构。在我们这样的高增长环境中,这是一个真正的优势。例如,2015 年至 2017 年,我们电子银行服务的交易量和交易额的复合年增长率 [CAGR] 分别为 107% 和 129.6%,能够按需提升容量和内存意味着我们可以无缝地满足客户日益增长的需求。”

他总结道:“越南的银行市场正在迅速发展,而 IBM LinuxONE 提供了快速、灵活的基础,以支持我们的增长轨迹和未来的动态需求。有了 IBM 的支持,我们有信心充分利用市场提供的机遇,巩固我们作为银行业领导者的地位。”