当市场需求激增时，企业必须扩大规模，否则就有被淘汰的危险。为了将自己定位为新一代手机消费者的首选银行，越南 Techcombank 正在采用更加以客户为中心的运营方式，使用 IBM® LinuxONE 系统提供超快、始终在线的服务，即使业务量激增也能游刃有余。
越南是东南亚经济增长最快的国家之一，拥有大量且不断增长的中高收入人口。与此同时，越南的金融涵盖范围仍然很低，65% 的成年人口没有银行账户。
市场正处于一个拐点时期，需要为大规模增长做好准备。Techcombank 是该国领先的商业银行之一，意欲充分利用这一机遇。
Techcombank 首席技术与运营官 Chester Gorski 表示：“越南拥有快速增长的流动人口，他们对银行服务的需求越来越大。我们有很大的机会将银行业务带给新一代的人们，帮助他们更多地利用金融，提升生活品质。”
Techcombank 知道，它必须有所突破有所创新，而不仅仅是提供传统的产品和服务，它的目标是提供与众不同的银行体验，完美地满足现代客户的需求和生活方式。为了实现这一雄心壮志，该银行认识到需要对其 IT 基础设施和员工使用该技术进行改革。
Gorski 继续说道：“我们正在继续向以客户为中心的业务模式转型，并寻求建立正确的系统和流程来支持这一转型。随着我们推出新的服务并扩大规模以处理更大的交易量和客户数量，我们需要一个能够与我们共同成长的基础设施，并提供出色的性能、稳定性和可用性，可以说，所有这些都不会影响银行的正常运转。”
他补充道：“技术只是其中的一部分。我们还希望在 IT 部门推动更广泛的文化变革。我们相信，要想取得成功，必须由内而外地推动创新，因此我们希望鼓励团队以不同的方式思考如何利用技术开展工作，并接受新理念，而不是简单地墨守成规。”
Techcombank 进行了严格的筛选，希望找到最适合其需求的技术。IBM 很快成为强有力的竞争者，提出了围绕企业级 IBM LinuxONE 系统构建的解决方案。
Gorski 回忆道：“我们正在寻找一个性能和灵活性俱佳的平台，以处理非常庞大和多变的工作负载，同时兼顾强大的安全性和成本效益，IBM LinuxONE 在所有方面都有着出色的表现。我们需要保护客户的数据安全，作为一家银行，我们必须在这方面保持尽可能高的标准。”
“高超的技术水准之外，IBM 团队的专业精神和敬业精神也令我们由衷地赞叹。与其他供应商不同，IBM 花时间积极倾听和了解我们的需求，并从全球业务中抽调人员帮助我们探索各种选择。我们在 IBM 找到了真正的合作伙伴，我们知道他们为了帮助我们取得成功，从开始着手之日起就兢兢业业。”
IBM 团队为该解决方案精心设计了一个总拥有成本 (TCO) 模型，为其备可信赖的设计提案锦上添花，在帮助 Techcombank 获得最重要的业务支持方面发挥了关键作用。
Gorski 证实说：“当 TCO 模型出炉时，令我们大为赞叹：从分布式基础架构转向 LinuxONE，我们可以节省大量成本，特别是在软件许可成本方面。IBM 提供的产品已经非常可靠，再加上这些令人信服的经济数据支持，简直是锦上添花。TCO 模型对我们来说是一个巨大的推动力，我们在没有任何阻碍或问题的情况下完成了大量的系统采购。”
Techcombank 与当地和地区 IBM 团队密切合作，实施了两台运行 Red Hat Enterprise Linux 的 IBM LinuxONE Emperor II 服务器。新服务器采用专有的 IBM Secure Service Container 技术，可增强针对内部和外部网络安全威胁的保护，满足 Techcombank 的要求。随后，该银行开始将其 Temenos 核心银行系统、支持数据库和其他生产工作负载迁移到新平台。
此外，Techcombank 更新了其存储基础架构，用强大而高效的全闪存 IBM DS8886 阵列取代了传统的磁盘存储。这些系统提供必要的速度和可用性，以 LinuxONE 系统处理数据的速度提供数据，从而形成闭环并优化性能。
Gorski 表示：“Techcombank 是一家拥有众多第一的银行。例如，我们是首家将符合全球标准的全球核心银行系统和数字支付系统引入本地市场的本地银行。IBM 正在帮助我们延续这一创新传统，因为我们是越南第一家部署 LinuxONE 系统的公司。我们也是全球第一批在 LinuxONE 上部署 Temenos 核心银行业务的公司之一，迄今为止我们所看到的性能完全证明了这一决定的正确性。”
在不久的将来，Techcombank 计划将所有一级工作负载转移到 LinuxONE，并在该平台上运行所有面向客户的关键应用程序。它还将利用 IBM® GDPS 自动执行故障转移和恢复过程，帮助实现关键业务应用程序的全天候可用性和无缝灾难恢复。事实上，该银行预计将其恢复时间目标提高到 60 分钟或更短，从而帮助其在发生灾难时迅速恢复正常运营。
如今，Techcombank 已从分散的 IT 方法转变为高度集中和可扩展的模式，并在此过程中实现了令人印象深刻的效率提升和成本节约。
Gorski 指出：“我们已经能够从分布式平台和横向扩展转换到一个整合的、可扩展性极强的服务器平台，这使我们能够大大简化运营。事实上，我们预计，将我们的 Temenos 核心银行业务和其他一级系统转移到 IBM LinuxONE，将帮助我们将总拥有成本降低约 44%。软件许可和维护成本的降低、硬件利用率的提高以及占地面积、电力和冷却需求的减少，都将推动这一目标的实现。”
Gorski 解释道：“向这项新技术的转变也有助于 IT 部门转变观念，起初，人们对新平台并不确定，因为它与我们传统的分布式架构大相径庭。现在，该团队已经有了 LinuxONE 的第一手经验，看到了它如何改进和简化了我们的 IT 方法，他们已经真正接受了这项新技术。随着我们将更多系统迁移到 LinuxONE，我们节省的时间和精力可以重新投入到创新中，以便 IT 职能人员能够真正帮助企业为客户提供新产品。”
此外，LinuxONE 即使在交易量很大的情况下也能提供快如闪电的性能，因此 Techcombank 可以为企业用户和最终客户提供快速、可靠的服务。
Gorski 说：“IBM LinuxONE 极大地提高了我们承担动态工作负载的能力，而不会影响正常的生产性能。在我们银行最繁忙的农历新年期间，这一成效得到了明确的证实。即使交易量增加到正常水平的四倍，IBM LinuxONE 也能提供完美的性能，帮助我们圆满地完成了工作任务。”
他补充道：“我们还能大大缩短批处理时间。过去，我们的批处理周期太长，以至于我们经常面临错过数据仓库运行截止时间的风险，这意味着我们可能面临着巨大压力，要向财务和风险管理部门及时提供所需数据。借助 LinuxONE，我们将批处理时间从 8 个小时缩短到 5 个半小时，提高了 30% 以上，这样数据就可以随时上报，使业务用户能够获得做出正确决策所需的最新数据。”
重要的是，IBM 解决方案还能让 Techcombank 在需求增加时快速、轻松地扩展资源，为银行的快速扩张提供更大的空间。
Gorski 说道：“有了 IBM LinuxONE，我们已经为发展做好了准备。随着资源需求的增长，我们只需根据需要激活额外的内核或内存，而不必担心底层架构。在我们这样的高增长环境中，这是一个真正的优势。例如，2015 年至 2017 年，我们电子银行服务的交易量和交易额的复合年增长率 [CAGR] 分别为 107% 和 129.6%，能够按需提升容量和内存意味着我们可以无缝地满足客户日益增长的需求。”
他总结道：“越南的银行市场正在迅速发展，而 IBM LinuxONE 提供了快速、灵活的基础，以支持我们的增长轨迹和未来的动态需求。有了 IBM 的支持，我们有信心充分利用市场提供的机遇，巩固我们作为银行业领导者的地位。”
Vietnam Technological and Commercial Joint Stock 银行，简称 Techcombank（ibm.com 外部链接），成立于 1993 年。此后，它已发展成为越南最大的股份制商业银行之一。Techcombank 向越南 540 多万零售和企业客户提供广泛的银行产品和服务，并在全国各地运营着一个由 315 家分行组成的网络。
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Linux 是 Linus Torvalds 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。
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