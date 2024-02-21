越南是东南亚经济增长最快的国家之一，拥有大量且不断增长的中高收入人口。与此同时，越南的金融涵盖范围仍然很低，65% 的成年人口没有银行账户。

市场正处于一个拐点时期，需要为大规模增长做好准备。Techcombank 是该国领先的商业银行之一，意欲充分利用这一机遇。

Techcombank 首席技术与运营官 Chester Gorski 表示：“越南拥有快速增长的流动人口，他们对银行服务的需求越来越大。我们有很大的机会将银行业务带给新一代的人们，帮助他们更多地利用金融，提升生活品质。”

Techcombank 知道，它必须有所突破有所创新，而不仅仅是提供传统的产品和服务，它的目标是提供与众不同的银行体验，完美地满足现代客户的需求和生活方式。为了实现这一雄心壮志，该银行认识到需要对其 IT 基础设施和员工使用该技术进行改革。

Gorski 继续说道：“我们正在继续向以客户为中心的业务模式转型，并寻求建立正确的系统和流程来支持这一转型。随着我们推出新的服务并扩大规模以处理更大的交易量和客户数量，我们需要一个能够与我们共同成长的基础设施，并提供出色的性能、稳定性和可用性，可以说，所有这些都不会影响银行的正常运转。”

他补充道：“技术只是其中的一部分。我们还希望在 IT 部门推动更广泛的文化变革。我们相信，要想取得成功，必须由内而外地推动创新，因此我们希望鼓励团队以不同的方式思考如何利用技术开展工作，并接受新理念，而不是简单地墨守成规。”