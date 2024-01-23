作为领先的数字化转型服务提供商，Sopra Steria 致力于充分利用先进技术来解决客户最复杂和最关键的业务挑战。这包括集成 AI、区块链、物联网 (IoT) 和云，为遗留系统添加智能功能，并创建更敏捷且适应性更强的业务流程。2015 年，Sopra Steria 是欧洲第一家加入 IBM Watson® Ecosystem 计划的 IT 服务公司，该公司经常将 AI 嵌入到客户解决方案中。

如今，Sopra Steria 与各行业的客户合作，这些客户希望部署聊天机器人解决方案以自动响应常见查询。此外，该公司还运营一级帮助台支持中心，提供基本支持和故障诊断，并将虚拟协助视为这些中心未来成功的关键。

“实际上，我们想要的不仅仅是一个聊天机器人。”技术总监、人工智能高级架构师兼 IBM 优胜者 Sopra Steria 解释道，“我们的客户需要一款智能虚拟助理，它不仅可以回答问题，还可以实际解决客户问题。”

Sopra Steria 寻找一种智能虚拟助手，可以将对话界面构建到任何应用程序、设备或通道中，并且可以在任何云上运行。其他要求包括能够提供全天候帮助、提高客户支持团队的工作效率以及降低运营成本。安全性和管理复杂对话的能力也是主要考虑因素。

在对 15 个 AI 虚拟助理解决方案执行全面评估后，Sopra Steria 选择了 IBM watsonx Assistant 产品。“我们创建了一个包含聊天机器人查询中常用的 2,000 多个语句的训练集。”Meyer 指出，“然后，我们测试了 15 种可正确识别和分类这些语句的解决方案的能力。IBM watsonx Assistant 最为准确，而且还满足了我们的其他要求。”