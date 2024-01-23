网络攻击唯一没有改变的方面是需要以最快的速度识别和缓解威胁。

Sophos 世界一流的防御工具和服务可以做到这一点：帮助组织快速响应，驱逐攻击者并修复受损网络。事实上，全球 150 多个国家或地区的 500,000 多个组织和数百万消费者依赖于 Sophos 解决方案提供的保护。借助 IBM Sterling® Supply Chain Business Network 技术，Sophos 可以更快地处理其关键网络安全解决方案的订单。

Sophos 通过多层渠道销售产品。Sophos 使用全球分销商网络转发世界各地经销商的订单。快速、准确地处理订单至关重要；如果某个组织购买安全软件，通常希望尽快获得。

Sophos IT 应用程序高级总监 Rachel Lacy 阐述道：“对于渠道而言，真正重要的是无缝的买家体验。当我们与分销商就 EDI（电子数据交换）进行合作时，我们会努力减少摩擦并加快处理订单。我们还希望为他们提供一个简单的机制来向我们下订单。”

过去，分销商通过电话、电子邮件或传真提交订单。然后，订单处理团队会将请求重新输入 Sophos 的订单管理系统。手动流程不仅耗时，而且还使 Sophos 及其分销商很难了解订单处于流程的哪个阶段。随着订单量的增长，该公司意识到其团队的工作量很快就会达到饱和状态。此外，这种情况可能会阻碍增长。

Sophos 订单管理总监 Paul Warren 补充道：“除了需要大量时间和精力来跟踪和处理订单之外，我们的手动方法意味着始终存在人为错误进入流程并导致延误的风险。为了支持我们实现长期增长，我们需要更快、更有效地与贸易伙伴进行沟通。因此，我们正在寻找一种实现流程自动化的方法。”