网络攻击正在以惊人的方式发生变化。专家们发现，网络攻击正在从自动攻击转向更加混合的攻击方式。混合攻击方式自动查找组织最薄弱的安全环节，并通过人工干预来攻击网络，突破屏障。
网络攻击唯一没有改变的方面是需要以最快的速度识别和缓解威胁。
Sophos 世界一流的防御工具和服务可以做到这一点：帮助组织快速响应，驱逐攻击者并修复受损网络。事实上，全球 150 多个国家或地区的 500,000 多个组织和数百万消费者依赖于 Sophos 解决方案提供的保护。借助 IBM Sterling® Supply Chain Business Network 技术，Sophos 可以更快地处理其关键网络安全解决方案的订单。
Sophos 通过多层渠道销售产品。Sophos 使用全球分销商网络转发世界各地经销商的订单。快速、准确地处理订单至关重要；如果某个组织购买安全软件，通常希望尽快获得。
Sophos IT 应用程序高级总监 Rachel Lacy 阐述道：“对于渠道而言，真正重要的是无缝的买家体验。当我们与分销商就 EDI（电子数据交换）进行合作时，我们会努力减少摩擦并加快处理订单。我们还希望为他们提供一个简单的机制来向我们下订单。”
过去，分销商通过电话、电子邮件或传真提交订单。然后，订单处理团队会将请求重新输入 Sophos 的订单管理系统。手动流程不仅耗时，而且还使 Sophos 及其分销商很难了解订单处于流程的哪个阶段。随着订单量的增长，该公司意识到其团队的工作量很快就会达到饱和状态。此外，这种情况可能会阻碍增长。
Sophos 订单管理总监 Paul Warren 补充道：“除了需要大量时间和精力来跟踪和处理订单之外，我们的手动方法意味着始终存在人为错误进入流程并导致延误的风险。为了支持我们实现长期增长，我们需要更快、更有效地与贸易伙伴进行沟通。因此，我们正在寻找一种实现流程自动化的方法。”
订单处理速度提高 80%
24 小时内完成 90% 的 EDI 交易
Sophos 选择了 Sterling™ Supply Chain Business Network 技术的高级版。该解决方案提供基于云的跨交易网络连接，并有指定的项目主管协助规划和实施。
“在决策过程的早期，我们确定基于云的解决方案是缩短实施时间的最佳方式，”Warren 回忆道，“在我们考虑的所有提供商中，我们认为 IBM 显然是 B2B 集成领域的领导者。除了支持我们的全球分销商所需的 EDI 标准和加密协议之外，IBM Sterling 还提供可扩展性，让我们相信该平台可以随着业务的增长继续满足我们的需求。”
Sophos 与 IBM 合作，配置了 Sterling Supply Chain Business Network 解决方案，旨在支持采购订单、销售点 (POS)、订单确认和发票的 B2B 工作流程。
“毫无疑问，IBM 帮助我们实现了 B2B 工作流程自动化，其速度远远快于我们决定构建本地解决方案的速度，”Warren 说道，“借助 Sterling Supply Chain Business Network，我们在几个月内就实现了单打独斗可能需要数年才能完成的目标。”
通过自动化关键的 B2B 工作流程，Sophos 将人员从耗时的手动流程中解放出来，并创造了容纳不断增长的订单量所需的空间。
如今，Sophos 使用 IBM 平台与其全球 20 个最大的分销商平均每月交换 50,000 份文档。订单处理速度比以前提高了 80%，从收到订单到完成订单之间的平均时间缩短了 50%。90% 的 EDI 交易在 24 小时内完成。
Warren 表示：“如今，EDI 订单占我们全年销售额的 60% 以上。其中大部分交易几乎不需要我们团队的人工参与，从而大大降低了人为错误进入流程的风险。”
除了实现 B2B 文件流程自动化外，该软件还能提供交易生命周期的实时可见性。通过更快地识别和解决问题，购买流程变得更加轻松、更加无缝。
Lacy 解释道：“如果我们通过电子邮件接收订单，那么电子邮件只是自由文本，或者可能附有采购订单。我们没有任何控件或工具可用于验证所输入的数据是否是成功处理订单所需的数据。而且，电子邮件绝对无法追踪。”
Lacy 继续说道：“Sterling 平台的巨大优势之一是它可以验证输入的数据。分销商会立即知道订单是否存在问题，这样就可以提前解决问题。你还可以查看哪些消息能顺利通过，哪些消息被拒收。这些功能都是电子邮件订单无法提供的。Sterling 帮助我们建立了反馈回路。这将变成良性循环，让数据流畅传输符合每个人的利益。”
自从部署 Sterling 技术以来，Sophos 的许多小型分销商已发展到一定规模，EDI 成为了具有成本效益的选择。因此，入驻人数有所增加。
Warren 总结道：“世界各地的企业和消费者都需要构建强大的信息安全屏障，而我们需要做好准备，抓住新机遇。得益于 IBM Sterling Supply Chain Business Network，我们才拥有年复一年保持增长所需的订单处理能力。”
Sophos（ibm.com 外部链接）是先进网络安全解决方案的全球领导者和创新者，提供托管检测和响应 (MDR) 和事件响应服务，以及各种端点、网络、电子邮件和云安全技术，帮助组织防御网络攻击。作为最大的纯网络安全提供商之一，Sophos 保护全球 50 多万个组织和 1 亿多用户免受主动攻击者、勒索软件、网络钓鱼、恶意软件等的攻击。Sophos 的服务和产品通过 Sophos Central 云管理控制台连接，并得到内部跨领域威胁情报部门 Sophos X-Ops 的支持。Sophos X-Ops 情报优化整个 Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem，其中包括集中式数据湖，为客户、合作伙伴、开发人员和其他网络安全与信息技术供应商提供一组丰富的开放式 API。Sophos 为需要完全托管、一站式安全解决方案的组织提供“网络安全即服务”的运营服务。客户还可通过 Sophos 的安全运营平台直接管理网络安全，或者采用混合方法，为内部团队补充 Sophos 服务，包括威胁搜寻与修复。Sophos 通过世界各地的经销商合作伙伴和托管服务提供商 (MSP) 进行销售。Sophos 总部位于英国牛津。
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2022 年 12 月在美国制作。
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