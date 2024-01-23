最初，Hendrickson 考虑开发一款内部 API 解决方案。但很快我们就发现，由于所需的规模和人员配备，这个想法并不可行。幸运的是，在 Hendrickson 十年前迁移到基于云的 ERP 系统时，它采用了 IBM Sterling® Supply Chain Business Network Premium 解决方案（一种托管服务），将系统与其客户、贸易合作伙伴和员工连接了起来。IBM Sterling™ 平台充当着各种客户交易格式之间的转换器。

自最初安装以来，该平台获得了 Hendrickson 员工的高度评价。“Hendrickson EDI 团队一直对 IBM 和 IBM Sterling Supply Chain for Business Network Premium 解决方案充满热情。”Kannan 说。

碰巧的是，IBM 当时已经准备为其 Sterling 解决方案推出附加 B2B API Gateway 功能，而这正是 Hendrickson 满足卡车制造客户要求所需的功能。该功能扩展了 IBM Sterling Supply Chain Business Network 可以处理的交易类型，不仅包括 API 和 EDI 交易，还包括将现有 EDI 流转换为 API 流的混合交易，且所有这些都在单个业务网络内进行。将所有交易保持在同一网络上可以减少运营中断和事件响应时间，提高数据可见性并增强安全性。

从 Hendrickson 的角度来看，实施过程是无缝的。作为一项托管服务，IBM Sterling 解决方案包括 IBM 项目负责人和 IBM 支持团队。“这是一种分阶段实行的方法。我们提出了要求，然后 IBM 带着设计回来了，”Kannan 说道，“我们每周举行一次节奏电话会议，由 IBM 向我们说明他们的工作计划。我们会提供反馈，他们会听取我们的意见并调整设计。我们参加了会议，了解了设计并做了一些测试。但其他一切都由 IBM 负责。”

最终，IBM 团队在 13 个向卡车制造客户供应组件的 Hendrickson 工厂实施了该解决方案。该团队不仅赶上了 Hendrickson 客户的最后期限，甚至还提前完成了任务。Hendrickson 和其最大的客户都对结果感到非常满意。