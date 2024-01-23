作为全球领先的中型和重型卡车及拖车悬挂系统制造商和供应商，Hendrickson USA 深知客户对其交付能力的依赖。
因此，当 Hendrickson 最大的卡车制造客户要求其主要供应商提供实时应用程序编程接口 (API) 功能时，问题不是 Hendrickson 是否会遵守，而是如何遵守。
这个要求并不完全令人意外。使用 API 与 B2B 合作伙伴和客户进行交易是日益发展的跨行业趋势的一部分。2015 年，85% 的供应链交易是通过电子数据接口 (EDI) 管理的。相比之下，Gartner 预测，到 2023 年，超过 50% 的交易将通过 API 进行。
目前，Hendrickson 大约 70% 的交易使用 EDI 管理，通过将客户连接到基于云的 ERP 系统来进行订单输入、跟踪及开具发票。虽然 EDI 大大减少了对手动流程的需求并提高了 Hendrickson 及其客户的效率，但 API 可以提供 Hendrickson 的最大客户希望用到的独特优势，主要是进行实时交易的能力。
为一个关键客户在 13 个 Hendrickson 设施中实施了 B2B API Gateway 功能
将 ASN 错误实时通知给 Hendrickson，以便快速解决并在客户系统中实现 100% 的 ASN 可用性
使用 EDI 管理交易的一个缺陷是，如果供应商向客户发送提前发货通知 (ASN)，没有一种万无一失的方法来知道客户的系统是否收到该通知。ASN 是一份通知客户即将交货的文件，其中包含货物的物理特征和交货时间，以便客户准备好收货。
ASN 交易失败的后果可能代价高昂。“如果卡车到达但 ASN 未就绪，供应商必须手动重置整个卡车的组件。”Hendrickson 需求和分销应用程序部门 IT 经理 Senthil Kannan 说道，“为了避免这种情况，我们的客户希望能实时确认，当 Hendrickson 提交 ASN 时，他们将能够检测到任何错误并立即予以修复。因此，在卡车前往客户的停靠站之前，需要确认 ASN 已在客户的系统中。”
最初，Hendrickson 考虑开发一款内部 API 解决方案。但很快我们就发现，由于所需的规模和人员配备，这个想法并不可行。幸运的是，在 Hendrickson 十年前迁移到基于云的 ERP 系统时，它采用了 IBM Sterling® Supply Chain Business Network Premium 解决方案（一种托管服务），将系统与其客户、贸易合作伙伴和员工连接了起来。IBM Sterling™ 平台充当着各种客户交易格式之间的转换器。
自最初安装以来，该平台获得了 Hendrickson 员工的高度评价。“Hendrickson EDI 团队一直对 IBM 和 IBM Sterling Supply Chain for Business Network Premium 解决方案充满热情。”Kannan 说。
碰巧的是，IBM 当时已经准备为其 Sterling 解决方案推出附加 B2B API Gateway 功能，而这正是 Hendrickson 满足卡车制造客户要求所需的功能。该功能扩展了 IBM Sterling Supply Chain Business Network 可以处理的交易类型，不仅包括 API 和 EDI 交易，还包括将现有 EDI 流转换为 API 流的混合交易，且所有这些都在单个业务网络内进行。将所有交易保持在同一网络上可以减少运营中断和事件响应时间，提高数据可见性并增强安全性。
从 Hendrickson 的角度来看，实施过程是无缝的。作为一项托管服务，IBM Sterling 解决方案包括 IBM 项目负责人和 IBM 支持团队。“这是一种分阶段实行的方法。我们提出了要求，然后 IBM 带着设计回来了，”Kannan 说道，“我们每周举行一次节奏电话会议，由 IBM 向我们说明他们的工作计划。我们会提供反馈，他们会听取我们的意见并调整设计。我们参加了会议，了解了设计并做了一些测试。但其他一切都由 IBM 负责。”
最终，IBM 团队在 13 个向卡车制造客户供应组件的 Hendrickson 工厂实施了该解决方案。该团队不仅赶上了 Hendrickson 客户的最后期限，甚至还提前完成了任务。Hendrickson 和其最大的客户都对结果感到非常满意。
现在，在向卡车制造客户的系统提交 ASN 时，Hendrickson 会收到 ASN 已在客户系统中加载或加载失败的实时确认，所有这些都在单个 API 调用期间完成。然后，Hendrickson 可以立即修复错误，以便当货物到达客户的对接站时，ASN 在客户系统中 100% 可用。这种检测和消除错误的能力同时为客户和 Hendrickson 节省了时间和金钱。该客户现在正在考虑将 API 功能添加到其他流程中，首先是其订单流程。
Hendrickson 员工也对 B2B API Gateway 功能感到满意。如果 Hendrickson 的客户有另一些供应商无法转换为 API 连接，则他们必须通过客户的门户输入 ASN。Hendrickson 的员工偶尔会收到提示他们这样做的电子邮件。Kannan 表示：“我们可以告诉他们，‘我们已经做到了，你们不必这么做，因为我们已经合规了。’他们总是先惊讶而后感激。”
借助 IBM Sterling 解决方案提供的混合转换功能，Hendrickson 的映射流程可以无缝完成。“我们根本不需要改变我们的 ERP 系统。所有变更均由 IBM 管理。”Kannan 说道，“一旦 IBM 收到需要以特定格式处理的文件，他们就会创建该功能。对我们来说，这一切都在幕后完成。”
B2B API Gateway 的可扩展性也是一个主要优势。在不久的将来，Hendrickson 预计其当前客户会请求超出 ASN 的额外 API 功能，并且其他客户将开始要求针对其 IT 环境的独特 API 映射。“我们不知道什么时候，但我们认为未来会有很多类似项目。”Kannan 说，“这是我们选择 IBM 而不是在内部开发的原因之一。作为一家制造企业，我们没有 IT 专业知识来满足自己的需求。当我们有新客户时，我们可以将他们交给 IBM 进行映射，以满足客户的要求。”
“我们与 IBM 有着良好的关系，”他继续说道，“一旦遇到问题，我们就会打电话向 IBM 求助。IBM 团队能够以合理的成本快速为我们解决问题。现在我们有了一个可行的 API 解决方案。无论我们如何发展，我们都将始终与 IBM 保持联系。”
Hendrickson 公司（ibm.com 外部链接）成立于 1913 年，是一家私营的全球制造商和供应商，为全球商业运输行业提供中型和重型卡车及拖车悬挂系统、车桥、制动系统和组件。公司总部位于伊利诺伊州芝加哥市，在美国、加拿大、墨西哥、哥伦比亚、英国、德国、法国、奥地利、罗马尼亚、波兰、土耳其、印度、中国、日本、泰国、澳大利亚和新西兰等地设有制造和研发中心。
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美国出品，2022 年 8 月。
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