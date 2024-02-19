对于消费者来说，黑色星期五和网络星期一等零售活动是进行抄底的大好时机，但对承担幕后工作的物流公司来说，这些需求的大幅激增则可能会构成严峻挑战。

为保持供应链顺畅运转，物流公司十分依赖电子数据交换 (EDI) 消息（包含有关采购订单、发票、确认等内容的信息），而这些信息会在数百个客户、供应商和物流合作伙伴之间流动。在大型零售活动前夕，发送给物流公司的 EDI 消息量可能会激增，而任何处理延迟都会加大收入损失和声誉受损的风险。物流企业如何才能在支出有限的情况下获得高性能、足够可靠且可扩展的 EDI 服务？

作为全球领先的物流服务提供商之一，CEVA Logistics 决定直面这一挑战。

CEVA Logistics 信息系统与服务集成高级交付主管 Jeff Liddicoat 解释道：“为了有效帮助与不断增加的 1,400 个贸易伙伴网络进行沟通，我们动用了 2,300 个 EDI 地图每天处理约 100 万笔交易。”

他继续说道：“目前，每 24 小时就有近 6 GB 的 EDI 数据会流经我们的 EDI 系统；而我们预计，随着未来五年内我们不断吸引新的客户，这一数字将上升到 18 GB。

“在黑色星期五和网络星期一等全年关键时刻，我们发现对 EDI 系统的需求会大幅激增，尤其是对我们的大客户而言。比如，如果 Microsoft 或 Dell 推出新产品，我们的交易量便可在几天内轻松实现翻倍。

“以前，我们依赖各种旧版内部平台来支持我们的 EDI 流程。扩展 EDI 基础设施需要耗时且价格昂贵的新硬件配置，因而难以对需求的激增做出快速反应。

“更重要的是，由于我们使用多个不同系统，从而使得提供支持变成了一项复杂任务，同时还加大了重要系统在关键时刻出现计划外停机的风险。为了留出余地从而为公司带来新客户同时继续为客户提供最高质量的体验，我们亟需找到一种现代化的企业级 EDI 解决方案。”