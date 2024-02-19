为推动扩张，CEVA Logistics 致力于确保用于连接其广泛客户与贸易伙伴网络的 EDI 服务具有坚如磐石的可靠性。如今，CEVA 迅速扩充了 EDI 容量，以期即使在季节性高峰时段也能提供高可用性，并在为客户提供高质量服务的同时为开展新业务创造空间。
对于消费者来说，黑色星期五和网络星期一等零售活动是进行抄底的大好时机，但对承担幕后工作的物流公司来说，这些需求的大幅激增则可能会构成严峻挑战。
为保持供应链顺畅运转，物流公司十分依赖电子数据交换 (EDI) 消息（包含有关采购订单、发票、确认等内容的信息），而这些信息会在数百个客户、供应商和物流合作伙伴之间流动。在大型零售活动前夕，发送给物流公司的 EDI 消息量可能会激增，而任何处理延迟都会加大收入损失和声誉受损的风险。物流企业如何才能在支出有限的情况下获得高性能、足够可靠且可扩展的 EDI 服务？
作为全球领先的物流服务提供商之一，CEVA Logistics 决定直面这一挑战。
CEVA Logistics 信息系统与服务集成高级交付主管 Jeff Liddicoat 解释道：“为了有效帮助与不断增加的 1,400 个贸易伙伴网络进行沟通，我们动用了 2,300 个 EDI 地图每天处理约 100 万笔交易。”
他继续说道：“目前，每 24 小时就有近 6 GB 的 EDI 数据会流经我们的 EDI 系统；而我们预计，随着未来五年内我们不断吸引新的客户，这一数字将上升到 18 GB。
“在黑色星期五和网络星期一等全年关键时刻，我们发现对 EDI 系统的需求会大幅激增，尤其是对我们的大客户而言。比如，如果 Microsoft 或 Dell 推出新产品，我们的交易量便可在几天内轻松实现翻倍。
“以前，我们依赖各种旧版内部平台来支持我们的 EDI 流程。扩展 EDI 基础设施需要耗时且价格昂贵的新硬件配置，因而难以对需求的激增做出快速反应。
“更重要的是，由于我们使用多个不同系统，从而使得提供支持变成了一项复杂任务，同时还加大了重要系统在关键时刻出现计划外停机的风险。为了留出余地从而为公司带来新客户同时继续为客户提供最高质量的体验，我们亟需找到一种现代化的企业级 EDI 解决方案。”
为在不降低 EDI 服务水平的情况下支持有限的业务扩展，CEVA Logistics 决定将其多个 EDI 系统迁移到 IBM Supply Chain Business Network（一种基于云的安全解决方案）。
“在我们纳入考虑的所有新 EDI 平台选项中，我们认为 IBM Supply Chain Business Network 可提供性能、可扩展性与可用性的最佳平衡，从而满足我们的业务需求”，Jeff Liddicoat 回忆道。
“通过计算我们发现，较之搭建一个新的内部 EDI 平台，IBM 的托管服务解决方案可帮助我们规避 50% 的资本成本。而更好的一点在于，有了云模型我们便永远不必担心底层基础设施，从而无需为软件更新或配置新硬件投入运营费用。”
如今，CEVA Logistics 正与 IBM 共同记录其贸易合作伙伴和接口的相关需求，并将其迁移到云解决方案。迄今为止，CEVA Logistics 已将其 EDI 交易总量的近一半迁移到新的现代化平台。
“记录我们 EDI 旧系统所带来的一个意想不到的好处是，它可让我们重新审视自己的方法，并找出在新平台上实现提升的新方法”，Jeff Liddicoat 表示。“仅通过审视我们的流程，我们便发现了多年来从未激活过的地图、界面和报告，从而可让我们返回业务部门来检查是否需要在 IBM 平台上包含这些组件。仅通过这一迭代流程，我们预计便已将迁移要求减少了约 40%。
“还有一个例子则是针对大批量发货的预先发货通知 [ASN]。在我们以前的系统上，转换 ASN 可能需耗时长达两个小时，而超过 30 分钟客户服务级别协议的每一分钟都会加大错过关键交付期限的风险。自从我们将部分最大规模的客户迁移到新平台以来，IBM 已帮助我们确定并实施多个性能增强功能，从而将 ASN 的处理时间缩短为几分钟。”
借助驱动其 EDI 流程的 IBM Supply Chain Business Network，CEVA Logistics 每次均可按时交付，从而在业务增长的同时提高客户满意度。
“以前，我们在黑色星期五遭遇的 EDI 量会对我们的 EDI 系统和客户关系造成严峻的压力”，Jeff Liddicoat 说道。“借助现代化的 IBM 平台，我们可凭借比以往更高的 EDI 服务水平来满足客户的需求。只需按一下按钮，我们便可向 IBM 解决方案添加额外的 EDI 容量，并在几天（而不是几周）内让系统上线，而这比以前快了足足 90%。由于 IBM Supply Chain Business Network 可提供真正的弹性容量，因此我们只需为必要的计算资源付费。
“最近，我们在黑色星期五之前及时将最大规模的客户之一切换到该平台。IBM 解决方案可完美应对 EDI 量的激增，从而帮助我们达成并超越重要客户的期望，并培育其忠诚度。我们的很多客户都对其物流提供商给出了高分。近期，我们赢得了某一最大汽车客户所颁发的素有盛誉的年度供应商奖；同时我们相信 IBM 的 B2B 集成解决方案将帮助我们更轻松地继续取得高分和良好声誉，从而促进回头客”。
随着 CEVA Logistics 继续迁移到 IBM Cloud，该公司已在规划创新方法来提升其为自身提供的 EDI 服务。
“物流是一个竞争激烈的行业，而且利润率很低”，Jeff Liddicoat 解释道。“为了开展富有竞争力的投标并保护我们的盈利能力，我们的业务用户要求提供新 EDI 服务的报价。由于我们之前使用的方法依赖于众多不同的内部资源，因此很难估计所需的确切时间量和资源量。
“IBM 解决方案使得我们能为企业提供固定价格的自助服务目录，以便向其展示建立新地图和贸易伙伴的确切时间和成本，从而使企业更易创建富有竞争力的投标来赢得新客户。此外，IBM 解决方案甚至还支持我们在名为 CEVA Matrix Connect 的安全内部门户中自助访问有关 EDI 正常运行时间和消息传递状态的信息。”
Jeff Liddicoat 评论道：“一旦完成向 IBM Cloud 的迁移，我们预计新 EDI 连接的上市时间将缩短 40%，从而帮助我们更快地吸引新客户。与此同时，我们甚至还在研究创建预打包 EDI 模板的可能性，从而进一步加快入职、降低成本并提高我们的竞争力。”
他总结道：“IBM Supply Chain Business Network 非常灵活且响应迅速，因而我们将其视为我们业务的一种延伸。得益于与 IBM 的密切合作，我们获得了实现增长目标所需的 EDI 性能、可扩展性和可用性。”
CEVA Logistics（ibm.com 外部链接）于 2007 年由 TNT Logistics 和 EGL Eagle Global Logistics 合并而成，且是全球领先的物流企业之一。该公司的综合服务包括货运代理、契约物流、运输管理和配送管理，且拥有 44,000 名员工，年收入约为 85 亿美元。
要了解有关 IBM Supply Chain Business Network 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴，或是访问以下网址：https://www.ibm.com/watson/supply-chain/resources/ai-business-network/
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