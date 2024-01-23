SOLAS 成立于 2013 年，是爱尔兰政府继续教育和高等教育、研究、创新和科学部的一个下属机构。SOLAS 与爱尔兰各地教育和培训委员会 (ETB) 的区域技能经理和合作伙伴合作，管理继续教育和培训 (FET) 计划，旨在帮助学习者在劳动力市场取得成功并在社会中蓬勃发展。

SOLAS 的 IT 和数字总监 Paddy Seery 表示：“为了最大限度地利用机会，帮助每个爱尔兰人充分发挥自己的社会潜力，我们要让尽可能多的受众能够轻松获得 ETB 和其他供应商的课程，这一点至关重要。我们可以看到，我们网站上的学习者经常遇到同样的障碍，虚拟助理在这一领域有着广阔的应用前景，我们对此很感兴趣。”

为了帮助 ETB 展示各种终身教育选择，SOLAS 开发了 fetchcourses.ie 网站。每当用户在网站上遇到问题或遇到现场内容似乎无法解答的问题时，他们通常会向 SOLAS 或 ETB 之一发送电子邮件寻求帮助。SOLAS 注意到，许多传入的支持问题对于多个用户来说很常见，例如，与忘记密码或跨不同设备重复帐户有关的查询。在许多情况下，可以应用相对简单的解决方法，因此让熟练的 IT 人员响应这些请求是一项低价值的工作。

Paddy Seery 说：“我们的主要动机是更快速、更有效地解决这些常见问题，但我们也想发现是否存在我们不知道的问题。有趣的是，如果无法立即得到反馈，许多用户就不会费心报告问题。”

在观看聊天机器人技术的演示后，SOLAS 相信聊天机器人技术是理想的解决方案，可以解决在没有专门支持团队的情况下回答大量问题的难题。通过建立一个 AI 驱动的虚拟助理，它能够回答最常见的问题，并将更复杂的问题转给适当的人工支持，SOLAS 希望为学员提供更好的现场体验，帮助他们实现继续教育的目标。