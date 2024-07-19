当新冠疫情爆发时，奥斯汀市收到大量市民索取信息和援助的请求。市政府采用 IBM Watson® Assistant for Citizens 聊天机器人，快速部署了交互式、直观的通信工具，提供关于这场公共卫生危机的准确、最新的信息。
通过在奥斯汀市网站上部署 Watson Assistant for Citizens 聊天机器人，该市官员缩短了居民与疫情关键信息和资源的距离。
2020 年初，当有关新冠病毒登陆美国的新闻报道出现时，奥斯汀市民在困惑中等待着解答。这一病毒何时会来到德克萨斯州中部？它将如何影响他们的生活？
这些问题的答案接踵而至。3 月 6 日，奥斯汀市长取消了标志性的“西南偏南”音乐节，原因是担心大量人群可能传播感染。一周后，奥斯汀所在的特拉维斯县确诊了首个新冠病例。3 月 24 日，奥斯汀官员发布了居家令，一座繁华的城市开始关闭。3 月 28 日，奥斯汀登记了首个与新冠相关的死亡病例。
受这些事件影响，公众对疫情相关信息的需求达到了急剧上升。奥斯汀市已经在运营一系列公共信息平台，包括常用的 3-1-1 电话服务、一个综合性网站和各种社交媒体渠道。“然而，我们清楚地意识到，在获取具体的新冠疫情信息时，公众不想等待电话接线员或费力浏览许多网页来找到所需信息，”奥斯汀市传播和营销顾问 Alicia Dean 说。“我们需要为居民提供更快获得具体问题答案的方法。”
另一个选择很快就出现了：该市官方网站是否可以开设一个带有自动应答客服的聊天室，可以立即回答有关疫情的最迫切问题？这个提议听起来似乎很有道理，但要从头开始开发、测试、部署可用的疫情应答聊天机器人，奥斯汀市的 IT 员工需要花费数月时间。
与此同时，随着数千名奥斯汀居民感染病毒，公众对信息的需求与日俱增。
此后不久，奥斯汀市又收到了另一项市民询问。但这一次，来电者没有提出有关疫情的问题。他们已经有了答案。
打电话的人来自一家信息技术公司，该公司自 1937 年以来一直是奥斯汀社区的一部分，那就是 IBM。奥斯汀官员了解到，他们不必为疫情应对聊天机器人四处奔走，因为 IBM® 已经测试并开发了基于 Watson AI 技术的解决方案。
2019 年底，当中国开始报道一种新型冠状病毒爆发时，IBM 工程师主动构建了 Watson Assistant for Citizens 聊天机器人平台。
该聊天机器人专为政府与选民就疫情相关话题沟通而设计，已预先加载，可根据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的最新信息，理解并回答有关新冠的常见问题。
为了使部署尽可能快速、高效，IBM 在前 90 天内免费向奥斯汀市提供 Watson Assistant for Citizens 聊天机器人，并在该市官网上提供了初始设置的技术援助。
在该市各部门与 IBM 的通力合作下，聊天机器人在一周内完成了安装、测试和部署。到 2020 年 4 月初，奥斯汀市官网的访问者即可按下一个标有“有新冠问题？与我们的虚拟助理聊天”的按钮，并及时获取所需信息。
“我们很快建立起了 Watson Assistant for Citizens 聊天机器人平台，”Dean 说。“对于奥斯汀市而言，这是一个‘加水即可’的现成解决方案。”
现在，除了拨打市政府的 3-1-1 信息热线外，奥斯汀居民还可以在日夜任何时间与“奥斯汀市聊天机器人”联系。该聊天机器人会根据地方和州政府机构的最新信息进行更新，因此市民可以对收到的答案有信心。
除了 CDC 提供的话题外，奥斯汀市的 Watson Assistant for Citizens 还熟悉许多其他主题，包括居家、社交距离、高危人群、当地筛查资源、当地消息更新、企业和学校关停、失业服务等。
在最初的推出过程中，聊天机器人被设置为通过文本聊天与市民互动。不过，它也可以通过电话界面聆听用户并与之交谈，所以奥斯汀市计划在进一步测试后添加语音功能。
“虚拟助理的自然语言处理技术，可以教会机器更好地理解人类语言，这将使服务质量随着时间推移而不断提高，”奥斯汀市的新兴技术项目经理 Divya Rathanlal 说。“我们的居民指望我们非常及时地提供最新信息，从而了解有关新冠和不断变化的局势。”
“聊天机器人是一个非常灵活、强大的平台，使内容管理变得容易，”Dean 说。 “通过这种沟通工具，补充了我们的其他渠道，缩短了本市居民与疫情重要信息之间的距离。”
随着新冠疫情在美国和世界各地的社区中传播，将出现各种不可预测的变数。但在这次疫情爆发期间，一个不变的常数是政府领导人致力于为公民服务，而 IBM 也承诺为公民领导人提供 AI 驱动的资源，在高度不确定的时期让人们安心。
得克萨斯州奥斯汀（链接位于 ibm.com 外部）是美国第二大的州首府，也是美国第 11 大城市，拥有近 100 万居民。奥斯汀地区被评为美国发展最快的主要大都市区之一，常被称为“硅山”，这反映了该地区科技公司的高度集中。奥斯汀市政府的年度运营预算超过 42 亿美元，40 多个部门约有 14,000 多名员工。
© Copyright IBM Corporation 2020. IBM Corporation, IBM Watson, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
于 2020 年 7 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Watson 和 Watson 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：https://www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。