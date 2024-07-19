2020 年初，当有关新冠病毒登陆美国的新闻报道出现时，奥斯汀市民在困惑中等待着解答。这一病毒何时会来到德克萨斯州中部？它将如何影响他们的生活？

这些问题的答案接踵而至。3 月 6 日，奥斯汀市长取消了标志性的“西南偏南”音乐节，原因是担心大量人群可能传播感染。一周后，奥斯汀所在的特拉维斯县确诊了首个新冠病例。3 月 24 日，奥斯汀官员发布了居家令，一座繁华的城市开始关闭。3 月 28 日，奥斯汀登记了首个与新冠相关的死亡病例。

受这些事件影响，公众对疫情相关信息的需求达到了急剧上升。奥斯汀市已经在运营一系列公共信息平台，包括常用的 3-1-1 电话服务、一个综合性网站和各种社交媒体渠道。“然而，我们清楚地意识到，在获取具体的新冠疫情信息时，公众不想等待电话接线员或费力浏览许多网页来找到所需信息，”奥斯汀市传播和营销顾问 Alicia Dean 说。“我们需要为居民提供更快获得具体问题答案的方法。”

另一个选择很快就出现了：该市官方网站是否可以开设一个带有自动应答客服的聊天室，可以立即回答有关疫情的最迫切问题？这个提议听起来似乎很有道理，但要从头开始开发、测试、部署可用的疫情应答聊天机器人，奥斯汀市的 IT 员工需要花费数月时间。

与此同时，随着数千名奥斯汀居民感染病毒，公众对信息的需求与日俱增。

此后不久，奥斯汀市又收到了另一项市民询问。但这一次，来电者没有提出有关疫情的问题。他们已经有了答案。