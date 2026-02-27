SMS DataTech 是计算机服务行业的杰出参与者，它可为金融与制造业的企业提供关键的 IT 基础设施与安全解决方案。其媒体平台 Security NOW! 可向中小型企业提供最新的安全信息和威胁情报。

但是，该公司的专家却受困于从每天收到的大量安全数据、漏洞报告和数据泄露警报中提取关键信息。由于资源有限，该团队难以全面覆盖网络安全、云安全、漏洞管理和内部安全培训。缺乏时间进行高级分析工作阻碍了主动安全措施和战略规划。此外，安全风险增加，且多个部门的工作效率下降。

SMS DataTech 渴望减少收集日常信息所需的时间和创建执行报告的时间。它们的目标是建立一个能将信息与行动无缝连接的平台。为实现这些目标，该公司与 IBM 一起踏上了变革之旅。