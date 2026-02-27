SMS DataTech 利用 IBM watsonx 产品组合提升其安全信息管理水平
SMS DataTech 是计算机服务行业的杰出参与者，它可为金融与制造业的企业提供关键的 IT 基础设施与安全解决方案。其媒体平台 Security NOW! 可向中小型企业提供最新的安全信息和威胁情报。
但是，该公司的专家却受困于从每天收到的大量安全数据、漏洞报告和数据泄露警报中提取关键信息。由于资源有限，该团队难以全面覆盖网络安全、云安全、漏洞管理和内部安全培训。缺乏时间进行高级分析工作阻碍了主动安全措施和战略规划。此外，安全风险增加，且多个部门的工作效率下降。
SMS DataTech 渴望减少收集日常信息所需的时间和创建执行报告的时间。它们的目标是建立一个能将信息与行动无缝连接的平台。为实现这些目标，该公司与 IBM 一起踏上了变革之旅。
SMS DataTech 团队开始与 IBM 合作，以共同开发旨在提高效率、敏捷性和生产力但又不影响安全性和运营的解决方案。IBM Cloud Kubernetes Service 是实现这些目标的关键，因为 SMS DataTech 会独立开发、部署并扩展每个解决方案组件。使用该产品有助于快速、顺利地迁移到 IBM Cloud，并将中断降至最低水平。该团队形成了处理敏感安全信息所需的企业级可靠性，以及实现增长所需的可扩展性和高可用性。
迁移到 IBM Cloud 不仅获得了成本优势，还能无缝访问 IBM watsonx 解决方案等 IBM 产品，从而使 SMS DataTech 安全运营产生重大转型。IBM® watsonx.data 技术与 IBM watsonx.ai 的 AI 驱动式自动分析可共同减少时间浪费，并集中管理全球安全信息。
日常信息收集任务减少了约 92%，并从 2 小时缩短到仅 10 分钟。此外，为高层决策编制安全报告所需的时间减少了 75%，并从每月 40 小时减少到 10 小时。此效率提升有助于团队成员专注于附加值更高的工作，例如战略安全策略规划。
随着新建 IT 解决方案的到位，SMS DataTech 的安全方法从被动转变为主动。watsonx.ai 开发者工具套件的使用还实现了向所有员工分发单独优化的安全信息，从而提升整体安全意识，并有助于减少事件。这些工具包括对基础模型、MLOps 功能、Tuning Studio 工具和整合功能的使用。
通过集成 IBM watsonx 解决方案，形成了一个持续安全改进的循环，从而可对整体业务产生积极影响，其中包括加强组织结构和客户信任。
SMS DataTech 将继续增强其安全措施，并进一步利用 IBM watsonx 的能力来加强其平台，以实现数据驱动式成果和措施。
