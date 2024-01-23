SEGES 与创新型软件和设计咨询公司 Mjølner Informatics 合作，使用 IBM® Watson Analytics® 深入了解相关数据并获得对农业趋势更深入、切实可行的洞察分析。
丹麦以其啤酒、培根和黄油而闻名，农业部门占全国 GDP 的 3% 和出口额的 12%，雇佣人数占全国劳动力总数的 8.5%。农业是丹麦最大的产业，但为了在日益全球化的市场中保持竞争力，必须提高丹麦的农业流程效率并提升利润。
SEGES 的 IT 主管 Peter Enevoldsen 说道：“我们的首要目标是保障丹麦农业和食品行业的未来，并为丹麦农民提供全球竞争优势。为此，我们为农民提供经营业务所需的信息，以提高他们的利润。”
SEGES 从全国各地的农民那里收集大量数据，涵盖从农作物和畜牧生产、环境和气候到会计和财务支出的各个方面。
“我们已经在分析这些数据以帮助确定最佳实践，但我们知道我们只是触及了表面问题，”Peter Enevoldsen 说，“我们确信这些数据是微调农业流程和提高丹麦农业竞争力的关键。”
由于不同的部门处理不同的数据集，SEGES 很难获得统一的数据概况。Peter Enevoldsen 评论道：“我们无法为农民提供全方位建议，因为我们根本不了解来自组织不同部门的不同数据集之间的关系。例如，我们想知道天气条件如何影响牛奶的质量。所有数据都在那里，但我们没有一个好的方法将它们整合在一起。”
为了获得对农业趋势和流程的认知洞察，并提高建议的准确性和有效性，SEGES 与 IBM 合作伙伴 Mjølner Informatics 合作，解锁数据的真正价值。
Peter Enevoldsen 回忆道：“当 Mjølner Informatics 提议使用 IBM Watson Analytics 来分析我们的数据时，我们都非常兴奋。Watson Analytics 代表了一种全新的数据处理方式。将数据样本上传到云端后，该软件不仅可以帮助我们提出问题和测试假设，而且会自动搜索相关性并强调潜在有趣的研究领域。该软件向我们展示过去可能未被注意到的模式，以及我们从未想过要寻找的东西。”
“例如，当我们将牛数据库中的数据集上传到 Watson Analytics 并将这些数据集与气候数据集成时，该系统很快就发现了一种模式：温度越高，牛奶中的体细胞计数就越高，这意味着牛奶的质量变差。这一洞察意味着我们可以更好地为奶农提供如何优化牛奶产量和增加利润的建议。我们可以为奶农提供的任何此类洞察对于整个国民经济都具有潜在的巨大价值，因为黄油和奶酪是非常重要的出口产品。”
他继续说道：“通过易于使用的自然语言界面，我们可以用询问同事时使用的相同语言向系统提出问题，无需理解 SQL 查询或进行任何复杂的编程。”
“我们还可以通过几次点击快速创建吸引人的详细可视化效果，帮助我们更深入地了解数据，并且最重要的是，以非统计学家易于理解的方式呈现信息。如今，农民对技术的了解比人们想象的要高得多，但能够以直观的方式向他们展示我们的发现仍然非常有帮助。”
借助 Watson Analytics，SEGES 能够比以往更深入地研究数据，并且该组织渴望扩大该系统的使用范围。
Peter Enevoldsen 评论道：“虽然我们使用 Watson Analytics 的时间还很短，但我们已经获得了一些令人惊讶的洞察。我们已经能够找到问题的答案，而如果利用我们现有的分析工具，我们甚至可能都不会意识到我们应该问这些问题！
“这为我们提供了探索新研究领域机会。更重要的是，能够如此快速地生成可视化效果，为团队分析讨论奠定了坚实的基础，使我们能够确保最新的知识快速应用于农业。”
他总结道：“看到 IBM Analytics 技术和 Mjølner Informatics 团队实现的这些可能性，给我们带来了启发，并让我们产生了很多新想法。我们非常有信心，通过 Watson Analytics，我们有望发现新的洞察，帮助丹麦农民增强竞争优势。”
作为丹麦领先的农业咨询公司，SEGES（ibm.com 外部链接）致力于推动丹麦农业和食品行业实现创新并提高竞争力。SEGES 总部位于奥胡斯，在全国各地设有实验室和研究农场。该公司拥有约 650 名员工，年营业额达 10 亿丹麦克朗（1.49 亿美元）。
Mjølner Informatics（ibm.com 外部链接）总部位于丹麦的奥胡斯，是一家领先的软件和设计咨询公司。Mjølner Informatics 热衷于帮助客户的业务实现数字化发展，并专注于创新与设计、IoT 与移动性以及平台与架构解决方案。
IBM Analytics 提供世界上最深入、最广泛的分析平台、领域和行业解决方案之一，为企业、政府和个人带来新价值。欲了解有关 IBM Analytics 如何利用数据帮助行业和职业转型的更多信息，请访问 ibm.com/analytics。在 Twitter 上关注我们：@IBMAnalytics，关注我们的博客 ibm.com/blog，并加入 #IBMAnalytics 对话。
查看更多客户案例或了解有关 IBM Analytics 的更多信息
© Copyright IBM Corporation 2016. New Orchard Road, Armonk, NY 10504.
美国出品，2016 年 5 月。IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 IBM Watson 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/trademark。
本文档中的内容（包括货币或不包括适用税费的定价参考）为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。
本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。