丹麦以其啤酒、培根和黄油而闻名，农业部门占全国 GDP 的 3% 和出口额的 12%，雇佣人数占全国劳动力总数的 8.5%。农业是丹麦最大的产业，但为了在日益全球化的市场中保持竞争力，必须提高丹麦的农业流程效率并提升利润。

SEGES 的 IT 主管 Peter Enevoldsen 说道：“我们的首要目标是保障丹麦农业和食品行业的未来，并为丹麦农民提供全球竞争优势。为此，我们为农民提供经营业务所需的信息，以提高他们的利润。”

SEGES 从全国各地的农民那里收集大量数据，涵盖从农作物和畜牧生产、环境和气候到会计和财务支出的各个方面。

“我们已经在分析这些数据以帮助确定最佳实践，但我们知道我们只是触及了表面问题，”Peter Enevoldsen 说，“我们确信这些数据是微调农业流程和提高丹麦农业竞争力的关键。”

由于不同的部门处理不同的数据集，SEGES 很难获得统一的数据概况。Peter Enevoldsen 评论道：“我们无法为农民提供全方位建议，因为我们根本不了解来自组织不同部门的不同数据集之间的关系。例如，我们想知道天气条件如何影响牛奶的质量。所有数据都在那里，但我们没有一个好的方法将它们整合在一起。”