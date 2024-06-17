Quid Informatica SpA

这项挑战让 IBM 和 Quid 聚在一起，共同为在消费信贷领域运营的银行和金融服务公司创建管理解决方案。他们的联合解决方案说服了 Mediolanum Group 旗下的 Prexta，创新出了一套新产品。Prexta 之前是一家名为 EuroCQS 的高度专业化公司，在意大利“工资转移”市场开展业务。（在意大利，个人可以申请每月最高还款额不超过工资 20% 的贷款。这些 “工资转移” 贷款的还款将直接从个人的薪水中扣除）。

为了扩大其服务范围，以涵盖个人贷款，Prexta 曾在市场上寻找能够促进新业务建立的解决方案。有两个关键标准：快速部署、对现有业务的影响最小、不中断当前运营、IT 基础设施零缓慢或零瓶颈。

IBM 和 Quid 之间的合作产生了 SaaS（软件即服务）产品，其中 Qinetic 应用程序（用于消费者信贷流程管理的创新平台）在 IBM® Cloud 环境中运行，该环境受益于 IBM Cloud for Financial Services 提供的卓越可用性、安全性和合规性。