Quid Informatica SpA

组织如何在不中断或影响现有业务的情况下推出新产品？
这项挑战让 IBM 和 Quid 聚在一起，共同为在消费信贷领域运营的银行和金融服务公司创建管理解决方案。他们的联合解决方案说服了 Mediolanum Group 旗下的 Prexta，创新出了一套新产品。Prexta 之前是一家名为 EuroCQS 的高度专业化公司，在意大利“工资转移”市场开展业务。（在意大利，个人可以申请每月最高还款额不超过工资 20% 的贷款。这些 “工资转移” 贷款的还款将直接从个人的薪水中扣除）。
为了扩大其服务范围，以涵盖个人贷款，Prexta 曾在市场上寻找能够促进新业务建立的解决方案。有两个关键标准：快速部署、对现有业务的影响最小、不中断当前运营、IT 基础设施零缓慢或零瓶颈。
IBM 和 Quid 之间的合作产生了 SaaS（软件即服务）产品，其中 Qinetic 应用程序（用于消费者信贷流程管理的创新平台）在 IBM® Cloud 环境中运行，该环境受益于 IBM Cloud for Financial Services 提供的卓越可用性、安全性和合规性。
公司已更名为 Prexta，以强调其新的业务方向，因此选择 Qinetic SaaS 产品是理所当然的。公司在短短六个月内就采用了新的解决方案，由于在 IBM Cloud 提供服务，因此可以立即投入运营。
通过添加新的个人贷款组件，来增强用于管理原始 EuroCQS 产品的现有本地组件，新组件与公司现有的管理系统和数字服务相关联。自上线以来，Qinetic 可以添加以前无法提供的数字服务，并轻松集成 Prexta 的进一步计划。
Qinetic 支持所有技术形式的消费信贷（已定案贷款、APE、CQS、TFS、Peer2Peer 贷款等），如果 Prexta 决定通过新平台销售这些产品，此类信贷可以立即激活。
除了 Qinetic 平台提供的用于支持业务持续变化的灵活性之外，Quid 还为 Prexta 提供端到端服务，包括应用程序基础架构管理、操作流程、监控和云端数据的安全。
这还不是全部：Quid 还通过 DevOps 管理应用程序开发，提供应用程序管理服务，并且是所有事件处理的焦点，包括涉及其他供应商和服务的支持问题。
由于全面采用 DevOps 协议，并有专属服务经理专注解决现有和新出现的挑战，因此与本地解决方案相比，客户对修复和发布掌握了更多的控制权。
托管 Qinetic 期间，IBM Cloud 使用 IBM Cloud for Financial Services 框架中的平台管理工具，实现完全符合行业法规和最佳实践的运营安全性和服务质量监控。这是说服和支持客户采用云解决方案取代传统银行平台的决定性因素。
IBM Cloud for Financial Services 旨在帮助金融机构通过非常敏捷的方式利用云端提供的创新工具，同时遵守高安全标准以及针对信贷机构的法规。
这些功能令 IBM Cloud 成为托管 ISV 和 Quid Informatica 等第三方向银行客户提供的服务的理想平台。IBM Cloud for Financial Services 合作伙伴组成的广泛生态系统为客户提供合格且敏捷的支持，使其能够在不牺牲行业所需的高水平安全性和透明风险管理的情况下进行创新。
Qinetic 向 SaaS 转型的优势在于：
Qinetic 是 Quid 于 2016 年推出的创新 B2B 管理解决方案，可用于管理面向私人的信贷产品，自今年起也适用于小型企业。
在技术特性方面，该平台是 Kubernetes（或任何其他类型的容器）的原生平台，可以安装在本地和云端。这意味着它可以满足消费信贷公司的所有需求，并且可以在多产品银行等更复杂的环境中部署。该解决方案可提供大量集成点和方法，几乎可以完全配置为任何客户流程和产品，而无需开发应用程序。
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美国出品，2023 年 9 月。
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文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
托管贷款价值和客户数量的相关统计数据取自 https://quid.eu/ibm-fs-cloud/