主页 Case Studies Quid Informatica SpA - IBM 成功案例 - IBM Cloud for Financial Services 创新的信贷即服务产品
Quid 和 IBM 合作提供基于 Qinetic 平台的 SaaS 解决方案，能够彻底改变消费信贷市场。
漂浮在灰色背景前的白色立方体和多种尺寸的球体的 3D 渲染

组织如何在不中断或影响现有业务的情况下推出新产品？

这项挑战让 IBM 和 Quid 聚在一起，共同为在消费信贷领域运营的银行和金融服务公司创建管理解决方案。他们的联合解决方案说服了 Mediolanum Group 旗下的 Prexta，创新出了一套新产品。Prexta 之前是一家名为 EuroCQS 的高度专业化公司，在意大利“工资转移”市场开展业务。（在意大利，个人可以申请每月最高还款额不超过工资 20% 的贷款。这些 “工资转移” 贷款的还款将直接从个人的薪水中扣除）。

为了扩大其服务范围，以涵盖个人贷款，Prexta 曾在市场上寻找能够促进新业务建立的解决方案。有两个关键标准：快速部署、对现有业务的影响最小、不中断当前运营、IT 基础设施零缓慢或零瓶颈。

IBM 和 Quid 之间的合作产生了 SaaS（软件即服务）产品，其中 Qinetic 应用程序（用于消费者信贷流程管理的创新平台）在 IBM® Cloud 环境中运行，该环境受益于 IBM Cloud for Financial Services 提供的卓越可用性、安全性和合规性。
  * 价值归因于客户的整体 Qinetic 安装。 20 MLD 托管信贷增长* 160 万 自推出以来的新客户
与第三方系统的集成至关重要。网络、经销商和电子商务企业是银行的潜在合作伙伴。然而，他们并不想要新的应用程序，而是想要 IT 系统和银行业务之间的链接纽带。 Stefano Bertoli CEO Quid SpA
安全灵活的财务管理解决方案

公司已更名为 Prexta，以强调其新的业务方向，因此选择 Qinetic SaaS 产品是理所当然的。公司在短短六个月内就采用了新的解决方案，由于在 IBM Cloud 提供服务，因此可以立即投入运营。

通过添加新的个人贷款组件，来增强用于管理原始 EuroCQS 产品的现有本地组件，新组件与公司现有的管理系统和数字服务相关联。自上线以来，Qinetic 可以添加以前无法提供的数字服务，并轻松集成 Prexta 的进一步计划。

Qinetic 支持所有技术形式的消费信贷（已定案贷款、APE、CQS、TFS、Peer2Peer 贷款等），如果 Prexta 决定通过新平台销售这些产品，此类信贷可以立即激活。

除了 Qinetic 平台提供的用于支持业务持续变化的灵活性之外，Quid 还为 Prexta 提供端到端服务，包括应用程序基础架构管理、操作流程、监控和云端数据的安全。

这还不是全部：Quid 还通过 DevOps 管理应用程序开发，提供应用程序管理服务，并且是所有事件处理的焦点，包括涉及其他供应商和服务的支持问题。

由于全面采用 DevOps 协议，并有专属服务经理专注解决现有和新出现的挑战，因此与本地解决方案相比，客户对修复和发布掌握了更多的控制权。
IBM Cloud for Financial Services 为 Qinetic 客户带来的优势

托管 Qinetic 期间，IBM Cloud 使用 IBM Cloud for Financial Services 框架中的平台管理工具，实现完全符合行业法规和最佳实践的运营安全性和服务质量监控。这是说服和支持客户采用云解决方案取代传统银行平台的决定性因素。

IBM Cloud for Financial Services 旨在帮助金融机构通过非常敏捷的方式利用云端提供的创新工具，同时遵守高安全标准以及针对信贷机构的法规。

这些功能令 IBM Cloud 成为托管 ISV 和 Quid Informatica 等第三方向银行客户提供的服务的理想平台。IBM Cloud for Financial Services 合作伙伴组成的广泛生态系统为客户提供合格且敏捷的支持，使其能够在不牺牲行业所需的高水平安全性和透明风险管理的情况下进行创新。

Qinetic 向 SaaS 转型的优势在于：

  • 集成的简便性以及快速创建新产品的能力
  • 体验了这种新方法在有效性和成本效益方面的可比优势之后，将本地组件迁移到 IBM Cloud for Financial Services 的能力
  • 由 Quid 直接管理的服务，具有高质量和连续性
  • 能够通过提供完全可操作的 POC 环境，在 IBM Cloud 上以沙盒模式测试 Qinetic 解决方案。
我们在意大利市场提供最为先进且无可比拟的原生云平台，可支持您满足金融机构和客户的安全性、合规性和可靠性需求。 Stefano Bertoli CEO Quid SpA
Qinetic 的主要特征和功能
 

Qinetic 是 Quid 于 2016 年推出的创新 B2B 管理解决方案，可用于管理面向私人的信贷产品，自今年起也适用于小型企业。

在技术特性方面，该平台是 Kubernetes（或任何其他类型的容器）的原生平台，可以安装在本地和云端。这意味着它可以满足消费信贷公司的所有需求，并且可以在多产品银行等更复杂的环境中部署。该解决方案可提供大量集成点和方法，几乎可以完全配置为任何客户流程和产品，而无需开发应用程序。
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Quid Informatica SpA 简介

Quid 于 1987 年成立，旨在为业界提供 ICT 服务，自 2002 年以来在金融服务领域的业务不断扩大。如今，该市场已成为 Quid 的主要焦点，公司通过为金融产品生命周期管理创建复杂的解决方案，已成为参考技术合作伙伴。

公司在行业中的丰富经验，加之其对业务流程的深入了解，令其在 2016 年开发出专有 Qinetic 平台，并得到一些领先意大利银行的成功采用，用于消费信贷产品的端到端管理。

 Quid Informatica SpA
解决方案组件 IBM Cloud for Financial Services
采取后续步骤

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美国出品，2023 年 9 月。

IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Cloud 和 IBM Cloud for Financial Services 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。https://www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml 的“版权和商标信息”部分包含 IBM 商标的最新列表。

本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。

文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。

托管贷款价值和客户数量的相关统计数据取自 https://quid.eu/ibm-fs-cloud/