为了启动电子政务计划，该机构向值得信赖的 IBM 白金级合作伙伴 PowerM 寻求帮助。PowerM 与该机构的利益相关者密切合作，提出了一种基于 IBM WebSphere Hybrid Edition 的新解决方案，该解决方案提供云原生开发和现代化选项，同时保持对现有应用程序的支持。它包括 IBM WebSphere Liberty – 一个基于标准的现代化运行时，旨在实现现有应用程序的现代化。

PowerM 解决方案架构师 Walid Lagou 表示：“我们客户的首要驱动因素之一是安全性。作为政府实体，所有核心系统都必须针对最新的信息安全漏洞进行修补，这一点至关重要。借助 IBM WebSphere Liberty，该机构可以获得快速、模块化的运行时，该运行时已针对当今的 API 架构进行优化并且易于管理。凭借 IBM WebSphere Hybrid Edition，我们可以继续运行现有应用程序，而无需现代化。”

首先，PowerM 对该政府机构现有的 IBM WebSphere 平台进行了全面审计，并创建了每台 x86 服务器上运行的所有应用程序的完整清单。根据这份报告，该合作伙伴帮助该机构制定有效的行动计划，开始将相关应用程序迁移到在 IBM LinuxONE Rockhopper III 服务器上运行的全新 IBM WebSphere Hybrid Edition 环境。

“通过将最新的 IBM WebSphere Liberty 解决方案与现有的 WebSphere 工作负载相结合，全部置于基于 IBM LinuxONE 的高度安全和开放的服务器平台上，我们支持该机构加强网络安全状况，同时降低与之前的 x86 环境相关的运营成本，”Walid Largou 回忆道。

引入 WebSphere Liberty 后，还可以通过“零迁移”功能帮助降低运营成本。这使组织能够升级到最新版本的 Liberty，而无需更改应用程序代码或配置，从而避免延迟规划和风险缓解工作及相关费用。当引入可能需要组织迁移现有应用程序的新功能时，Liberty 会继续提供以前的代码功能以及新功能。因此，组织可以更新 Liberty 环境并享受最新的运行时优势，而无需迁移所有应用程序。之后，当他们准备好利用最新的 API 时，他们可以单独更新服务器配置和应用程序。

该政府机构现已将多台 x86 服务器整合为一台采用 Integrated Facility for Linux (IFL) 处理器的 IBM LinuxONE 服务器，并通过 KVM 进行虚拟化。Walid Lagou 补充道：“这是在整个摩洛哥首次实施的 IBM LinuxONE 部署，显著提高了该政府机构的运营成本效益。”