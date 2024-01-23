为了给纳税人带来更大的价值，摩洛哥的一家政府机构启动了一项影响深远的电子政务计划。作为实现更快、更高效的政府服务迈出的第一步，该机构与 IBM 白金级合作伙伴 PowerM（ibm.com 外部链接）携手合作，以迁移到 IBM® WebSphere® Liberty（在 IBM LinuxONE 上运行），从而为任务关键型应用程序提供 100% 的可用性，并为微服务创新奠定基础。
为了提高运营效率并加快面向公众的服务，摩洛哥的一家政府机构计划利用 API，旨在改善与其他政府组织的数据共享并实现手动流程自动化。
20 多年来，该机构一直依靠 IBM WebSphere Application Server 来支持大量任务关键型应用程序。随着该机构开始转型，面临的主要挑战之一是 IBM WebSphere 环境已经多年没有更新。
软件领域的这种技术债务意味着该机构不再对其维持应用程序性能和可靠性的能力充满信心。此外，该组织还希望确保在网络安全方面保持领先地位。为了解决这些问题并支持实施更广泛的电子政务计划，该机构认识到，对现有的 IBM WebSphere 环境进行现代化改造至关重要。
为了启动电子政务计划，该机构向值得信赖的 IBM 白金级合作伙伴 PowerM 寻求帮助。PowerM 与该机构的利益相关者密切合作，提出了一种基于 IBM WebSphere Hybrid Edition 的新解决方案，该解决方案提供云原生开发和现代化选项，同时保持对现有应用程序的支持。它包括 IBM WebSphere Liberty – 一个基于标准的现代化运行时，旨在实现现有应用程序的现代化。
PowerM 解决方案架构师 Walid Lagou 表示：“我们客户的首要驱动因素之一是安全性。作为政府实体，所有核心系统都必须针对最新的信息安全漏洞进行修补，这一点至关重要。借助 IBM WebSphere Liberty，该机构可以获得快速、模块化的运行时，该运行时已针对当今的 API 架构进行优化并且易于管理。凭借 IBM WebSphere Hybrid Edition，我们可以继续运行现有应用程序，而无需现代化。”
首先，PowerM 对该政府机构现有的 IBM WebSphere 平台进行了全面审计，并创建了每台 x86 服务器上运行的所有应用程序的完整清单。根据这份报告，该合作伙伴帮助该机构制定有效的行动计划，开始将相关应用程序迁移到在 IBM LinuxONE Rockhopper III 服务器上运行的全新 IBM WebSphere Hybrid Edition 环境。
“通过将最新的 IBM WebSphere Liberty 解决方案与现有的 WebSphere 工作负载相结合，全部置于基于 IBM LinuxONE 的高度安全和开放的服务器平台上，我们支持该机构加强网络安全状况，同时降低与之前的 x86 环境相关的运营成本，”Walid Largou 回忆道。
引入 WebSphere Liberty 后，还可以通过“零迁移”功能帮助降低运营成本。这使组织能够升级到最新版本的 Liberty，而无需更改应用程序代码或配置，从而避免延迟规划和风险缓解工作及相关费用。当引入可能需要组织迁移现有应用程序的新功能时，Liberty 会继续提供以前的代码功能以及新功能。因此，组织可以更新 Liberty 环境并享受最新的运行时优势，而无需迁移所有应用程序。之后，当他们准备好利用最新的 API 时，他们可以单独更新服务器配置和应用程序。
该政府机构现已将多台 x86 服务器整合为一台采用 Integrated Facility for Linux (IFL) 处理器的 IBM LinuxONE 服务器，并通过 KVM 进行虚拟化。Walid Lagou 补充道：“这是在整个摩洛哥首次实施的 IBM LinuxONE 部署，显著提高了该政府机构的运营成本效益。”
通过将四台 x86 服务器整合到一个 IBM LinuxONE 解决方案中，实现的许可成本降低率约为 12:1。
为任务关键型应用程序提供高性能，两年内可用性达到 100%，并且还在不断增加。
通过 IBM LinuxONE 上的 EAL5+ 认证加强网络安全状况。
通过采用 IBM WebSphere Hybrid Edition（具有最新的 IBM WebSphere Liberty 运行时），该机构获得了一个安全、可扩展的平台来加速电子政务转型。该解决方案的混合性质意味着该机构可以继续运行较旧的 WebSphere 工作负载而无需修改，并按照自己的节奏规划无缝现代化。如今，该机构在新平台上运行 35 个任务关键型 IBM WebSphere Liberty 应用程序，包括面向公众的服务，而 IBM LinuxONE 现已运行两年，甚至没有出现一分钟的计划外停机。
Walid Lagou 评论道：“当我们开始与该机构合作开展 IBM WebSphere 环境现代化项目时，我们的目标是实现 8:1 的许可成本降低率。通过从 x86 迁移到 IBM LinuxONE，我们实现的许可成本降低率约为 12:1，因此为该机构节省了大量成本，并为纳税人带来了巨大价值。”
作为完全模块化的运行时，WebSphere Liberty 支持组织挑选每个应用程序所需的功能和特性。这意味着可以为每个应用程序精确分配所需的计算资源，从而有助于最大限度地提高成本效益。同样，Liberty 提供“持续交付”发布周期，每四个星期发布一个新版本，其中包含针对先前版本提供的任何修复。再加上零迁移功能，这样能够确保该政府机构始终可以运行最新版本的 IBM WebSphere Liberty，并可以轻松获得最新的更新和补丁。
作为现代化工作的一部分，该机构使用 IBM Cloud Transformation Advisor 来分析现有 WebSphere 应用程序的复杂性，并深入了解最佳目标环境。未来，该机构会使用 IBM Mono2Micro 来利用基于 AI 的高度自动化工具，将单一 Java 应用程序重构为 IBM WebSphere Liberty 上的微服务。该机构还会继续使用 IBM Cloud Transformation Advisor 来优化未来应用程序现代化工作的规划。
“作为 IBM 白金级合作伙伴，我们与 IBM 在国内市场和全球市场都保持着良好的关系，”Walid Lagou 总结道，“我们的使命是将这个政府客户与他们实现目标所需的任何资源联系起来。我们期待在一流的 IBM 技术解决方案的支持下与他们合作实现下一阶段的转型。”
PowerM（ibm.com 外部链接）总部位于摩洛哥的卡萨布兰卡，是 IBM 白金级合作伙伴，在 IBM WebSphere 部署方面拥有深厚的专业知识。PowerM 与摩洛哥 90% 以上运行 IBM WebSphere 应用程序的组织携手合作，帮助他们保护和优化技术平台并实现现代化。
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美国出品，2023 年 9 月。
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